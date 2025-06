Tadej Pogačar je osrečil otroka #video

Tadej Pogačar je nazadnje tekmoval na Kriteriju po Dofineji, na katerem je pometel s konkurenco in potrdil, da spada med glavne favorite za zmago na Dirki po Franciji. Šestindvajsetletni slovenski zvezdnik je v svoji bogati karieri večkrat osrečiti mlade navijače.

Na eni od etap je mlademu navijaču podaril svoja očala, pozneje pa mu je dal še svojo kapo. Mladi navijač je ob darilu Pogačarja ostal odprtih ust in povsem brez besed. Verjetno ga bo ta trenutek spremljal vse življenje.

Slovenski as, ki je po uspehih na Dofineji števec zmag v karieri pomaknil že na 99, je na posodobljeni svetovni lestvici pri 11.310 točkah in je številka ena na svetu vse od konca septembra 2021. V prihodnjih dneh in tednih se bo pripravljal na 112. Dirko po Franciji.

Ta se bo začela petega julija v Lillu, končala pa 27. julija na Elizejskih poljanah v Parizu. Na 21 etapah bodo kolesarji prevozili 3.338 kilometrov, čaka jih šest gorskih etap (pet z zaključnimi vzponi), sedem ravninskih, šest hribovitih ter dva kronometra, en ravninski in en gorski.

Preberite še: