Dance skrbi za Vingegaardove možnosti: Sploh ni bilo videti, da bi šel Pogačar 'na polno'

"Zdaj je je 1:0 za Pogačarja in to je bil hud udarec za Vingegaarda," je svojo analizo za danski časnik Ekstra Bladet začel nekdanji kolesarski profesionalec in nekdanji športni direktor moštva Soudal Quick-Step Brian Holm. Po kriteriju po Dofineji ga močno skrbi za možnosti rojaka Jonasa Vingegaarda na Dirki po Franciji. "Sem manj optimističen kot pred dirko po Dofineji. Prej sem možnosti Pogačarja in Vingegaarda ocenjeval na 50/50, zdaj je Pogačar favorit," je še dodal.

"Po prvi etapi Dofineje, ko je Vingegaard napadel, je vsak Danec mislil, da bo zmagal na Touru z desetimi minutami prednosti. In po kronometru, ko je premagal Pogačarja, ljudje niso mogli zadržati navdušenja. Toda kolesarjenje se hitro spreminja – še posebej med tema dvema," je ugotavljal Brian Holm, ki ga po zanesljivi Pogačarjevi zmagi na nedavni osemdnevni dirki po Dofineji, na kateri je na koncu za 59 sekund premagal danskega rivala, skrbi za Vingegaardove možnosti na 112. Dirki po Franciji, ki se bo začela 5. julija v Lillu.

Udarec za Vingegaarda

"Pogačar zdaj vodi 1:0 in to je bil pravi udarec za Vingegaarda," priznava nekdanji danski profesionalni kolesar, ki je leta 1996 kot član moštva Telekom pomagal rojaku Bjarneju Riisu do zmage na Touru. Ta je bila zgodovinska prva za Dansko na največji kolesarski dirki na svetu in edina do dveh zaporednih zmagoslavjih Jonasa Vingegaarda v letih 2022 in 2023.

Vingegaard in Pogačar sta izrazita favorita za zmago tudi na letošnjem Touru, a je dansko navdušenje po prepričljivi zmagi 26-letnega Slovenca na nedavnem Kriteriju po Dofineji malce splahnelo. Posebej skrb zbujajoče zanje je bilo razmerje moči na dveh zahtevnih gorskih etapah, v petek in soboto, ko se je Pogačar poigral s tekmeci. "To je bilo več, kot smo pričakovali. Pol minute bi bilo sprejemljivo," je o prednosti, ki si jo je Pogačar priboril v šesti etapi s ciljem na Comblouxu, ko je Vingegaarda premagal za več kot minuto, zaskrbljeno dejal Holm.

Posebej navdušujoč oziroma za Vingegaardove navijače skrb zbujajoč je bil način, na katerega je Pogačar pometal s konkurenco na najzahtevnejših klancih. Pisali smo že o tem, kako je s sedečimi napadi osupljal strokovnjake, tudi Holm je bil presenečen. "Na kraljevski gorski etapi sploh ni bilo videti, da bi Pogačar vozil 'na polno', medtem ko je Vingegaard dejal, da je imel najboljše številke dotlej."

"V tretjem tednu grand toura je vedno v svoji najboljši formi. Torej še vedno obstaja upanje." Foto: Guliverimage

Nič še ni izgubljeno

A kljub zastrašujoči prevladi svetovnega prvaka na Dofineji, vse še ni izgubljeno, pomirja Holm. "Vingegaard je na dirki Pariz–Nica padel in od takrat ni več dirkal. A v tretjem tednu grand toura je vedno v svoji najboljši formi. Torej še vedno obstaja upanje – Tour še ni odločen," optimistično zaključuje danes 62-letni nekdanji tekmovalec.

Vingegaard sam je v teh dneh že malce predelal dogodke iz Dofineje. "Upal sem, da bom lahko na ključnih etapah ostal z njim," je razočarano priznal Vingegaard, a meni, da bo na dirki vseh dirk vseeno drugače. "Mislim pa tudi, da je moja moč v dolgih, napornih dneh, sploh v drugem delu grand toura, ko se začne kopičiti utrujenost. V zadnjem tednu so že vsi zelo izčrpani in upam, da bo to voda na moj mlin," je za TV 2 Sport razlagal Vingegaard in dodal: "Torej moramo verjeti in upati, da bomo tam lahko naredili razliko."

Je pa tudi dvakratnemu šampionu Toura jasno, da se Pogačar odlično regenerira, zato je to, da bi ga v zadnjem tednu morda že načenjala utrujenost, bolj upanje kot pričakovanje, je še priznal Vingegaard: "Da, seveda upam, da se ne bo še izboljševal, ob tem pa upam tudi, da se jaz bom."

"Pogačar niti ne potrebuje idealne priprave na Tour, da bi zmagal, Razlika je ogromna," meni Jan Bakelants. Foto: Guliverimage

Belgijec neposreden: Visma že dvignila belo zastavo

Še veliko bolj neposreden je bil nekdanji belgijski profesionalec Jan Bakelants. "Med vrsticami slišim, da se Visma-Lease a Bike poskuša prepričati, da bo glede zmage na Touru vse v redu, toda prijateljski način, s katerim se je Jonas Vingegaard spopadel s Tadejevo Pogačarjevo prevlado, in način, kako je dirkal, se je zdel bolj kot dvig bele zastave kot pa dokaz, da bi lahko bil Tour še vedno razburljiv," je bil 39-letnik slikovit v svoji analizi za časnik Het Laatste Nieuws.

"Govori se, da Pogačar po spomladanskih klasikah ne bo imel idealne priprave na Tour in da bi lahko imel v tretjem tednu tudi kakšen slab dan, toda kot kaže zdaj, bi mu lahko načrte prekrižala le nesreča ali huda okvara opreme," še meni Belgijec in dodaja, da se morajo pri nizozemski Vismi soočiti z resnico: "Ne verjamem, da Pogačar potrebuje idealno pripravo na Tour, da bi zmagal. Tudi z neoptimalno pripravo je razlika ogromna. V petek je zadnji vzpon na Combloux prevozil veliko hitreje kot Vingegaard v svojem nadzvočnem kronometru na Touru leta 2023."

Preberite še: