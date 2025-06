"Prav veliko ni za opraviti, treba se bo spočiti in morda malce izboljšati kronometer, potem bom pripravljen," je po nedeljski zaključni etapi letošnje Dofineje, ki jo je dobil z 59 sekundami prednosti pred Vinegaardom, povedal Tadej Pogačar in razkril, da se bo pred startom letošnjega Toura (5. julija v Lillu) posvetil tudi izboljšanju vožnje na čas. Na Touru Pogačarja čakata dva posamična kronometra, že v peti etapi 33-kilometrski ravninski v Caenu ter nato v 13. še 11-kilometrski gorski.

"Pogačarjevo težišče je predaleč naprej"

Zakaj pa je Pogačar na kronometru Dofineje sploh izgubil toliko sekund proti največjima tekmecema? "Pogačarjevo težišče je predaleč naprej," je v pogovoru za revijo Knack ugotavljal Stefan Deckx, belgijski strokovnjak, analitik gibanja na Univerzi v Antwerpnu, ki je bil leta 2019 tesno vključen v uspešen poskus Victorja Campenaertsa pri postavljanju svetovnega rekorda v vožnji na eno uro.

Vrhunci četrte etape z letošnje Dofineje:

"Pogačarjevi komolci počivajo na krmilu, kar pomeni, da ne more dovolj pritiskati na zadnje kolo. Pri tako visokih hitrostih lahko to povzroči težave, zlasti v ovinkih," je še nedavno Slovenčevo vožnjo na čas kritiziral belgijski profesor. "Linije so napačne," še pravi znanstvenik. Kaj to pomeni? Kot primer popolnega položaja na kolesu za kronometer je izpostavil svetovnega in olimpijskega prvaka v vožnji na čas, Remca Evenepoela. "Pri njem je presečišče črte skozi ramo in komolec ter črte skozi sprednje vilice točno v osi, v središču sprednjega kolesa. To je popolna geometrija. Vse sile iz zgornjega dela telesa se tam združijo in se medsebojno uravnotežijo. To vam omogoča idealen prenos moči na vrtenje sprednjega kolesa, pravokotno na cesto."

Kot primer popolnega položaja na kolesu za kronometer je izpostavil svetovnega in olimpijskega prvaka v vožnji na čas, Remca Evenepoela. Foto: Guliverimage

"Pri Pogačarju pa je to križišče za in nad osjo sprednjega kolesa," je ocenil Deckx: "Zaradi tega je njegovo kolo manj stabilno, težje ga je nadzorovati in položaj na kolesu deluje proti njemu. Poleg tega manj učinkovito prenaša moč z zgornjega dela telesa. Kolesa ne potiska dovolj v tla, če lahko temu tako rečemo – za razliko od potisne sile dirkalnika formule 1. To pomeni, da je celotna veriga – od sprednjega do zadnjega kolesa, od komolca do stopala – manj zaprta."

Na kolesu morda bolj aerodinamičen, toda ...

Prepričalo ga ni niti Pogačarjevo sedenje na kronometrskem kolesu, Gorenjčeva medenica je nagnjena preveč nazaj, meni. "Nagnjen je nazaj in to povzroča bolj neugodno obremenitev spodnjega dela hrbta. Prav tako je manj sposoben uporabljati svojo zadnjo mišično verigo: gluteus maximus, zadnje stegenske mišice in spodnji del hrbta. Tudi pritisk na pedala je tako manj močan. Pedala vrti bolj ravno in zato manj diagonalno nazaj. Primerjajte to z nagnjenimi štartnimi bloki v atletiki, kjer se šprinterji odrivajo z nogami."

Ocenil je še, da je bila Pogačarjeva kronometrska drža leta 2024 daleč od idealne, pa vseeno boljša, kot je letos. Zakaj so se torej v UAE Emirates – XRG odločili za spremembe? "Sumim, da so v glavnem gledali na vrednost cda – koeficienta aerodinamičnega upora – in premalo pozornosti namenili biomehaniki. Pogačar je zdaj na svojem kolesu morda bolj aerodinamičen, vendar to ne odtehta biomehaničnih slabosti," je analizo sklenil belgijski znanstvenik.

