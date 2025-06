Tadej Pogačar po 99. zmagi: Zdaj grem lahko srečen domov

Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je ta teden v drugem poskusu osvojil Kriterij po Dofineji in zabeležil že svojo 99. profesionalno zmago v karieri. Jubilejno stoto bo lovil julija na Dirki po Franciji, kjer bo napadal že svoje četrto zmagoslavje na dirki vseh dirk. "Zdaj odhaja še na višinske priprave, pred Tourom pa se bo posvetil tudi treningu kronometra. Ta je bil njegova edina malce šibkejša točka na 77. Dofineji.

"Res neverjeten teden, tudi danes je ekipa opravila odlično delo, uspelo nam je ubraniti rumeno majico in zdaj grem lahko srečen domov ter se pripravim na Tour," je v cilju zadnje, osme etape 77. Kriterija po Dofineji nasmejan razlagal skupni zmagovalec Tadej Pogačar.

Z ekipo UAE Team Emirates–XRG, ki sicer ni bila najmočnejša gorska zasedba, je v najtežjih etapah vseeno odlično nadzoroval dogajanje, v vlogi Pogačarjevega pomočnika pa se je izkazal tudi njegov rojak Domen Novak. Ta dirke sicer ni končal, danes je po opravljenem delu v prvi polovici etape odstopil.

Posvetil se bo treningu kronometra

Pogačar je na dirki zabeležil tri etapne zmage, pa še skupno z 59 sekundami prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike), s katerim sta imela nekaj odličnih bitk in tako napovedala izjemen Tour de France, ki se bo v Lillu začel 5. julija. "Veliko pozitivnega bom odnesel," je po osmih dneh dirkanja na generalki za Tour ocenil 26-letni slovenski as in dodal: "Tudi negativne stvari smo obrnili v pozitivne."

Jonasa Vingegaarda je premagal v sprintu in na klancih, je pa proti Dancu izgubljal čas na kronometru. Foto: Guliverimage

Edina negativna stvar bi bil lahko le posamični kronometer v četrti etapi, ko je Pogačar proti Remcu Evenepoelu izgubil 49 sekund, proti Vingegaardu pa 28. In to v vsega dobrih 17 kilometrih. Kronometru se bo posvetil v zadnjih pripravah na Tour de France, je povedal: "Zdaj gremo na višinski kamp na Isolo 2000, pa za nekaj dni domov, nato pa na Tour. Prav veliko ni za opraviti, treba se bo spočiti, pa morda malce delati na kronometru, potem bom pripravljen."

Poravnal račune

Pogačar je s slavjem po Dofineji dobil še 18. večetapno dirko v karieri in drugo letos, potem ko je februarja slavil na domači preizkušnji svoje ekipe po Združenih arabskih emiratih. Od Slovencev jih je več osvojil le Roglič, ki je najboljši med aktivnimi kolesarji s 23 zmagami v seštevkih etapnih dirk.

To sezono je 26-letni Pogačar zabeležil 11 zmag, v karieri pa že skupno 99, s čimer je med aktivnimi kolesarji na vrhu razpredelnice. Z Dofinejo je imel neporavnane račune, je še priznal: "Tu sem bil leta 2020, ko je bila dirka skrajšana zaradi pandemije kovida, a tisto je bilo najbolj napornih pet dni v moji karieri. Odtlej se nisem vrnil, zdaj pa mi je končno uspelo ter sem super zadovoljen in ponosen."

