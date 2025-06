Prelep poklon francoskemu veteranu Romainu Bardetu #video

Štiriintridesetletni francoski as Romain Bardet danes vozi svojo zadnjo tekmovalno etapo v profesionalni karieri. Član moštva Picnic PostNL se je že včeraj na kraljevski etapi od navijačev poslavljal z več kot stokilometrskim begom, a na koncu zasedel 24 mesto.

🙌 Le bel hommage du peloton pour @romainbardet au départ de la 8ème et dernière étape ! 😍



🙌 A beautiful tribute from the peloton to @romainbardet at the start. 😍#Dauphiné pic.twitter.com/6HJQ8TFvSa