Sveži upokojenec Romain Bardet je pred dobrima dvema tednoma na Kriteriju po Dofineji zaključil kariero profesionalnega kolesarja, kljub temu pa se že pripravlja na svojo 12. Dirko po Franciji, na kateri ga bomo tokrat videli v drugačni vlogi. Francoz bo na dirki vseh dirk letos poročevalec na motociklu, kar pomeni, da bo del karavane, a mu bo tokrat prihranjeno izjemno mučenje na kolesu. V pogovoru za televizijo TNT Sporta pa je podal zanimivo mnenje o težko pričakovanem dvoboju Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda.

36-letni Romain Bardet, ki se je po zadnji etapi letošnje Dofineje tekmovalno upokojil, je enajstkrat vozil na Touru, najboljši izid pa zabeležil leta 2016, ko je v skupnem seštevku zaostal le za legendarnim – in še aktivnim! – Britancem Chrisom Froomom. Tudi prihajajoči spopad glavnih favoritov za letošnjo zmago na Touru, slovenskim asom Tadejem Pogačarjem in danskim zvezdnikom Jonasom Vingegaardom, bo imel po Bardetovem mnenju močan britanski pridih. Zakaj?

Na Tour prihajata z drugačnima popotnicama

Simon Yates je letos zmagal na Dirki po Italiji. Foto: Reuters Francoz meni, da utegneta biti ključna moža, morda celo odločilna dejavnika v slovensko-danskem spopadu britanska dvojčka Yates. Simon je del Vingegaardove ekipe Visma | Lease a Bike, Adam pa eden najpomembnejših Pogačarjevih gorskih pomočnikov v UAE Team Emirates - XRG. A dvojčka na "Tour prihajata z zelo drugačnima psihološkima pristopoma", meni Bardet.

Simon Yates je letos že zmagal na Dirki po Italiji, kar je bilo po Vuelti 2018 njegovo drugo slavje na grand tourih. "Simon je na Giru verjetno doživel enega najboljših trenutkov svoje kariere, prestop k Vismi se je izkazal za zadetek v polno, to je zanj zelo dobro okolje," pravi Bardet, ki je letos tudi sam kolesaril na Giru. "Mislim, da je v ekipi z razlogom, kot nekakšen joker. Z njim, Seppom Kussom, Matteom Jorgensonom in Jonasom Vingegaardom ima Visma eno najmočnejših plezalnih ekip na dirki. Mislim, da je z Girom že izpolnil svoja pričakovanja za sezono, zato bo lahko bolj sproščen in v pomoč Jonasu, s katerim si Visma želi dobiti zmago na dirki," razmišlja Francoz.

Simon sproščen, Adam pa bolj vajen vloge pomočnika

Adam Yates je na Touru že nosil rumeno majico vodilnega. Foto: Guliverimage Adam Yates je v drugačnem položaju. Zmage na grand tourih še nima, leta 2023 je bil kot Pogačarjev pomočnik na Touru tretji v skupnem seštevku, vloge pomočnika je bolj vajen od Simona, ki je bil pred lanskim prestopom k Vismi prej nekaj let prvi gorski adut moštva Jayco AlUla, za nameček Adam na Tour prihaja nepotešen. "Morda zanj na Giru (zasedel je 12. mesto) ni šlo točno tako, kot je bilo načrtovano, zato bo veliko odvisno od tega, kako si je fizično opomogel, saj je bil Giro v zadnjem tednu precej težak. Ne pravim ravno, da na Tour prihaja po maščevanje, ampak mislim, da lahko doseže veliko več, kot je na Giru," meni Bardet.

Adam Yates bo ob Joau Almeidi v prvi vrsti pomagal Pogačarju na klancih, ko pa se bo svetovni prvak odpeljal, pa se bo lahko posvečal svojim ciljem in poskušal Tour tudi sam končati visoko v skupnem seštevku. "Morda celo na stopničkah. Vsekakor ima fizične sposobnosti za kaj takšnega," je še povedal Bardet.

Brata Yates sta Tour leta 2023 odprla z medsebojnim spopadom na razgibani uvodni trasi v Baskiji. Zmage se je takrat v Bilbau veselil Adam, ki je za štiri sekunde premagal Simona, tretji pa je bil Tadej Pogačar.

112. Dirka po Franciji se bo začela v soboto, 5. julija, v Lillu na severu Francije.

