Tudi na Primoža Rogliča v takšnem dresu se bo treba še navaditi

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič in njegovi kolegi iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe bodo na 112. Dirki po Franciji nastopali v novih dresih. S kombinacijo bele, modre in rdeče se želijo v nemško-avstrijski ekipi pokloniti Franciji. Posebno barvno kombinacijo za Tour so pripravili tudi v podjetju Specialized, ki Rogliča ter njegove kolege opremlja s kolesi in čeladami.

New look for Red Bull Bora Hansgrohe… what do you say? 🤌🏼 pic.twitter.com/vXMSQGwgbV — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) July 1, 2025

"Modre, bele in rdeče črte so odmev francoske zastave, vijugast dizajn pa je navdihnila raznovrstna pokrajina dežele, od tlakovanih cest na severu, prek Alp in živahnega zaključka v Parizu," so o osvežitvi dresov poetično zapisali pri Red Bull - BORI - hansgrohe. Na posebni izdaji dresov za Tour prevladuje bela barva, kar bo kolesarjem zagotavljalo malce večje udobje v vročih poletnih dneh dirke.

Tour se bo začel to soboto, 5. julija, v Lillu, končal pa 27. julija v Parizu. Roglič bo imel ob sebi močno zasedbo z mladim Nemcem Florianom Lipowitzem, Rusom Aleksandrom Vlasovom, Novozelandcem Laurencom Pithijem, Italijanom Giannijem Mosconom, Belgijcem Jordijem Meeusem ter Nizozemcema Dannyjem van Popplom in Mickom van Dijkom.

