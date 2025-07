"Premoč Pogačarja in Vingegaarda bo trajala vsaj še tri leta"

Tadej Pogačar pred štartom Toura pravi, da ne bo šlo samo za dvoboj med njim in Jonasom Vingegaardom, a tako njuni tekmeci kot zunanji opazovalci in nekdanji kolesarji menijo, da sta razred zase. "Samo upam, da bo mnoral Tadej, če zmaga Tour, za zmago garati, trpeti in se ne bo samo sprehodil do zmage," pravi Enric Mas.

Jonas Vingegaard Foto: Reuters Odštevamo ure do začetka Dirke po Franciji. Tadej Pogačar je favorit številka ena, Jonas Vingegaard pa bo njegov prvi izzivalec. Slovenski as pred začetkom Toura sicer pravi, da ne bo šlo samo za njun dvoboj in da se lahko še marsikdo vključi v boj za rumeno majico.

"Glede na to, kar sem videl letos, je Pogačar favorit. A Vingegaard že ve, kaj je potrebno, da se osvoji Tour. Prav tako je že dvakrat končal na drugem mestu. Je zelo metodičen, osredotočen na malenkosti, profesionalec, res močan tekmec Pogačarja," je v napovedi dirke za španski časnik As razmišljal legendarni Alberto Contador. "Mislim, da bo njuna premoč trajala vsaj še nekaj časa, rekel bi, da še vsaj tri leta. Veliko več sicer ne, saj se zelo hitro naprej prebija nova generacija, ki je vse boljša in premika mejnike."

"Če lahko kdo premaga Pogačarja, je to Vingegaard"

Še en nekdanji kolesar Romain Bardet je mnenja, da sta Pogačar in Vingegaard edina favorita za zmago v Parizu. "Letos sem videl, da ima Pogačar že drugo leto zapored res izjemno sezono. Vingegaardu in Vismi zato ne kaže najbolje. A če lahko kdo premaga Pogačarja, je to Vingegaard." Francoz, ki je nedavno končal kariero, je še dodal, da je Visma že letos na Dirki po Italiji dokazala, da ima pripravljene različne taktike in lahko dirko obrne na glavo.

"Upam, da bo moral Tadej, če zmaga Tour, za zmago trpeti"

Enric Mas Foto: Reuters Ne le zunanji opazovalci, tudi njuni tekmeci se bojijo, da ne bodo mogli poseči v dvoboj. "Jasno je, da sta Tadej in Jonas korak pred vsemi. Sam se bom tako osredotočil le nase in bom videl, kam me bo to pripeljalo. Upam, da se bom lahko odzval na njune napade," dan pred začetkom 21 etap dolge dirke razmišlja španski član Movistarja Enric Mas. "Samo upam, da bo moral Tadej, če zmaga Tour, za zmago garati, trpeti in se ne bo samo sprehodil to zmage. Je izjemen kolesar, eden najboljših v zgodovini. Brez dvoma. Rad pa bi videl, da bo garal za zmago."