Ne Pogačar, Vingegaard ali Roglič. V boj za rumeno najprej sprinterski asi.

V uvodnih devetih etapah letošnje Dirke po Franciji bodo morali favoriti za končno zmago, s Tadejem Pogačarjem, Jonasom Vingegaardom, Remcom Evenepoelom in Primožem Rogličem na čelu paziti predvsem, da se ne zapletejo v kakšne resnejše težave. V prvi resni spopad se bodo spustili na peti etapi, 33-kilometrskem ravninskem kronometru, sicer pa bodo oder prepustili drugim profilom kolesarskih asov. Zanimivo in napeto bo predvsem med sprinterskimi asi, ki se bodo borili za zeleno majico. To je na lanskem Touru osvojil Eritrejec Biniam Girmay (Intermarché - Wanty).

Sprinterski asi – Girmaya bodo na letošnji francoski pentlji najbrž najresneje izzvali Belgijci Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) in Tim Merlier (Soudal Quick-Step), pa tudi Wout van Aert, če bo v ekipi Visma | Lease a Bike dobil dovolj proste roke, saj je sicer eden ključnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda, kot tudi debitant na Touru, Italijan Jonathan Milan (Lidl - Trek) ter Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), ki mu bo v pomoč slovenski veteran Luka Mezgec – bodo v soju luči na uvodni sobotni etapi, ki se bo začela in končala v Lillu na severu Francije.

"Če dobim prvo etapo, z njo dobimo tudi rumeno majico"

"Res je, že v soboto bo lepa priložnost za sprinterje, me pa skrbi, da bo zelo nevarno. Z nekaj smole si lahko že prvi dan pokvariš celoten Tour, zato bo zmaga na uvodni etapi izjemno težka," je v četrtek Lillu opozoril 25-letni Eritrejec Biniam Girmay, ki je lani poskrbel za zgodovinski dosežek in postal prvi kolesar iz Afrike, ki je na največji kolesarski dirki na svetu osvojil eno od majic. Letos tako brani zeleno najboljšega po točkah. Pa predstavlja to, da zastopa celoten kontinent, še dodaten pritisk?

"Poskušam samo dati vse od sebe, najprej zase, nato za svojo družino. Letos sem edini afriški kolesar. Lani smo imeli tudi Louisa (Južnoafričana Meintjesa, op. p.) in upali smo, da bomo letos videli več afriških kolesarjev iz drugih ekip, a sem tokrat edini. Seveda je to čast. Lepo je zastopati tudi svojo državo," je povedal Girmay, ki bo v soboto sicer napadal tudi najprestižnejšo rumeno majico. To je izjemna priložnost za sprinterske ase. "Res je. Zagotovo sem tukaj zato, da zmagam na etapi. In ja, če dobim prvo etapo, z njo dobimo tudi rumeno majico. Seveda so to moje sanje."

Naveza Philipsen - Van der Poel je lani na Touru osvojila tri etapne zmage. Foto: Guliverimage

"To je verjetno moja prva prava priložnost, prav veliko pa jih ne bo"

Na lanskem Touru je Girmay dobil tri etape, prav toliko tudi belgijski as Jasper Philipsen, ki je imel izjemnega pomočnika v Mathieuju van der Poelu. Ta eksplozivni belgijsko-nizozemski tandem je tudi letos z nabrušenimi zobmi pripravljen na silovit boj. "Moja forma je res dobra. Pripravili smo se tako kot lani, morda celo bolje. Počutim se bolje kot na začetku lanskega Toura, čeprav moja sezona do zdaj ni bila najboljša. Največje možnosti imamo v prvem tednu, kasneje, v drugem in tretjem, jih ne bo prav veliko več," pravi 27-letni sprinter moštva Alpecin – Deceuninck, ki je zeleno majico osvojil na Touru leta 2023.

V soboto bo zanj in preostale sprinterje velikanski motiv tudi obet rumene majice. "To je verjetno moja prva prava priložnost. Spomnim se, ko se je Tour začel v Bruslju – takrat sem bil še zelo mlad. Zdaj je to resnična priložnost. In ni tako, da bi jih imel v prihodnosti še veliko več. Torej, ja, sobota je zelo pomemben dan," pravi Philipsen, ki lahko letos spet močno računa na pomoč Van der Poela. "Tukaj je veliko različnih kolesarjev z različnimi cilji. Ta prvi teden bo kaotičen, vendar mislim, da je to lep začetek dirke z veliko priložnostmi za našo ekipo," pravi Nizozemec. "Seveda sem živčen, ampak vsi so živčni na Tour de France. Potrudili se bomo po svojih najboljših močeh," je še priznal eden najboljših kolesarjev za klasične dirke po svetu.

Debitant Jonathan Milan želi odtisniti pečat na Dirko po Franciji. Foto: Guliverimage

Debi Milana: Jasno je, da bom poskušal napasti zeleno majico

Girmay in Philipsen sta najbrž glavna kandidata za osvojitev zelene majice, van der Poel je povedal, da ta ni njegov cilj, Wout van Aert najbrž ne bo imel dovolj priložnosti, saj je njegova primarna naloga pomoč Vingegaardu pri spopadu s Pogačarjem za skupno zmago. Za klasične sprinterje, kot so Jonathan Milan, Tim Merlier in Dylan Groenewegen, bo večina negorskih etap najbrž vseeno prezahtevnih, celo toliko, da bi se utegnili v boju za zeleno majico znajti tudi nespecialisti in kandidati za skupno zmago, kot sta Pogačar in Evenepoel.

Italijanski debitant na dirki vseh dirk, sprinter moštva Lidl - Trek Jonathan Milan, je prišel predvsem po etapno zmago, a pušča odprte možnosti še za kaj več. "Zaenkrat se bom stoodstotno osredotočil na ravninske cilje, potem pa bomo videli. Jasno je, da bom poskušal napasti zeleno majico, če se ponudi priložnost, a do te pripelje zaporedje dogodkov. Zagotovo se bo zanjo potegoval tudi van der Poel, ki je že na Dofineji pokazal izjemno formo, prepričan sem, da si jo želi tudi Jasper. Bomo videli," pravi 24-letnik iz Tolmezza, ki je letos že nabral šest zmag.

