Luka Mezgec na zmagovalnem odru Tour de France že pred startom

Najstarejši kolesar na letošnji Dirki po Franciji bo Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki bo konec sezone sklenil svojo tekmovalno kariero, na drugem mestu po starosti pa je Kanadčan Michael Woods (Israel–Premier Tech). Tretji je kot rečeno 38-letni Luka Mezgec, ki je informacijo pospremil s hudomušno pripombo, da se je na zmagovalni oder povzpel že pred samim startom dirke.

Zanimivo je tudi na drugi strani starostne lestvice. Na lestvici najmlajših udeležencev letošnjega Toura z 21 leti vodita Španec Ivan Romeo (Movistar) in Francoz Lenny Martinez (Bahrain Victorious), od tretjega do petega mesta pa so se zvrstili 22-letni Norvežan Stian Fredheim (Uno-X Mobility), Britanec Joseph Blackmore (Israel–Premier Tech) in Francoz Romain Gregorie (Groupama-FDJ).

Tour de France se bo začel 5. julija v Lilllu in končal tri tedne pozneje, 27. julija v Parizu. Letos bo dirka prvič po letu 2020 potekala samo na francoskih tleh. Na startni listi 184 kolesarjev so štirje Slovenci. Poleg Mezgeca še Tadej Pogačar (UAE Emirates–XRG) in Primož Roglič (Red Bull–BORA–Hansgrohe), ki sodita v najožji krog favoritov za končno zmago, in Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

