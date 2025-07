Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar tudi na svoj šesti Tour de France prihaja kot izraziti favorit, nenazadnje je branilec lanske zmage, do katere je prišel izjemno suvereno in v treh tednih največjega tekmeca Jonasa Vingegaarda premagal za šest minut in 17 sekund. "V čast mi je, da sem eden od favoritov, zadovoljen sem in upam, da bom lahko upravičil pričakovanja," je 26-letnik s Klanca pri Komendi povedal na današnji novinarski konferenci v Lillu, kjer se bo v soboto tudi začela 112. Dirka po Franciji.

Tadej Pogačar je lani prišel do svoje tretje zmage na dirki vseh dirk in tudi letos velja za glavnega favorita. Tudi tokrat, že četrto leto zapored pa mu bo najresnejšo konkurenco predstavljal danski as moštva Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard, ki ima s Toura dve zmagi. Še nikoli v zgodovini dirke nista samo dva kolesarja v štirih zaporednih letih zasedla prvih dveh mest. Pogačar pa je na vrhu še leto dlje, do svoje prve zmage na Touru je prišel že leta 2020, ko je v neposrednem dvoboju premagal rojaka Primoža Rogliča.

"Zanimivo bo videti, ali si lahko z Jonasom spet izmenjava naslov"

"Ja, mislim, da je bilo zadnjih pet let precej intenzivnih, tako zame kot za Jonasa in preostale," je priznal prvi zvezdnik izjemno močnega moštva UAE Team Emirates - XRG. "Zanimivo bo videti, ali si lahko z Jonasom spet izmenjava naslov ali ne, ampak nikoli ne veš, saj prihajajo tudi novi fantje. Mislim, da je Jonas v odlični formi, in veselim se tudi dirke z vsemi preostalimi na različnih terenih," je v Lillu razlagal najboljši kolesar sveta in aktualni svetovni prvak.

V fantastični sezoni 2024 je poleg mavrične majice osvojil še italijanski Giro in seveda Tour, ob tem še Dirko po Kataloniji, pa spomenika Liege–Bastogne–Liege, Il Lombardio … Skupaj je nabral 25 zmag. Tudi letos mu gre odlično. Zmagal je na Dirki po Združenih arabskih emiratih, nato osvojil Strade BIancghe, pa Dirko po Flandriji in Valonsko puščico, še enkrat Liege–Bastogne–Liege, pred Tourom pa zavladal še na Kriteriju po Dofineji, na katerem se je soočil z Vingegaardom in Belgijcem Remcom Evenepoelom, dvema od treh velikih tekmecev za zmago na 112. Touru. "Letošnja sezona poteka odlično, popolno," pravi.

"Zanimivo bo videti, ali si lahko z Jonasom spet izmenjava naslov ali ne, ampak nikoli ne veš, saj prihajajo tudi novi fantje." Foto: Reuters

V prvem tednu paziti, da ne zamoči celotne dirke

Prvih deset etap letošnje francoske pentlje bo živčnih in nevarnih, v uvodu dirke ne moreš dobiti, zlahka pa jo lahko izgubiš, se zaveda slovenski prvak. "Veliko je težkih, zapletenih zaključkov etap, ni toliko čistih šprinterskih, pa še en kronometer. Mislim, da moj cilj ne bi smel biti, da bi delo končal v prvem tednu. V tem je treba predvsem paziti in ne zamočiti celotne dirke. Lahko se samo osredotočiš in prihraniš noge za zadnji teden."

"Kolesarstvo po mojem mnenju ni prav zelo varen šport"

Trasa Toura je vedno zahtevna in nevarna, zaradi živčnosti v pelotonu še toliko bolj. Tudi Pogačar, ki še nikoli v profesionalni karieri večetapne dirke ni končal predčasno, se na trenutke boji za svoje zdravje. "Pogosto se ne počutim varno. Kolesarstvo po mojem mnenju ni prav zelo varen šport," je iskreno priznal in dodal: "Mislim, že samo iti ven in trenirati v prometu, kjer je vedno več ljudi živčnih v avtomobilih. Torej dejansko vsak dan tvegaš življenje na prostem med treningom. In potem prideš na dirko, kjer je vse zaprto, samo ti in nekaj več kot 170 fantov na štartni črti, se v bistvu precej dobro poznate in tekmujete drug proti drugemu že vsa leta … Seveda bodo vedno padci in trenutki, ko se ne počutiš varno, ampak mislim, da je vedno bilo tako."

Na letošnji francoski pentlji lovi tudi svojo jubilejno stoto profesionalno zmago. Foto: Reuters

Lovi jubilejno stoto zmago

Najtežje gorske etape pridejo na vrsto v drugem in tretjem tednu dirke. Katera bo za Pogačarja najzahtevnejša? "Mislim, da je bil zadnji teden v Alpah najtežji. 18. etapa ima približno 5.500 višinskih metrov in le tri vzpone. Torej tri ogromne vzpone. To je najtežja, vendar to ne pomeni, da bo tudi najhujša," meni Pogačar, ki je z osvojitvijo letošnje Dofineje prišel do svoje 99. profesionalne zmage, kar pomeni, da bo na Touru lovil imeniten okrogel jubilej.

