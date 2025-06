"Tadej je očitno zelo, zelo močan, težko je opaziti kakršno koli slabost," je bil v nedeljo po zadnji etapi kriterija po Dofineji iskren danski šampion Jonas Vingegaard, ki je moral slovenskemu asu Tadeju Pogačarju v osmih dneh dirkanja priznati premoč in je dirko končal na drugem mestu, z 59 sekundami zaostanka za 26-letnim Gorenjcem. Oba kolesarska zvezdnika pa sta na generalki pred Tourom ugotovila, kaj morata do starta francoske pentlje, ki bo 5. julija v Lillu, še izboljšati.

Če je Pogačarja nekoliko presenetilo, da sta ga na 17-kilometrskem posamičnem kronometru za seboj pustila tako Remco Evenepoel (za 49 sekund) kot Jonas Vingegaard (28 sekund), in se je zato zavezal, da se bo pred Dirko po Franciji posvetil treningu te discipline, je danski šampion spoznal, da v zahtevnih gorskih etapah ni mogel slediti izjemnemu Slovencu. "Izboljšati moram marsikaj, predvsem pospeševanje na daljših klancih, Upam, da bom v treh tednih do Toura uspel narediti napredek," je bil Vingegaard iskren v nedeljo po zadnji etapi letošnje Dofineje.

Pogačar je naravnost pošastno formo pokazal na klancih, Vingegaarda v težave spravil v šesti etapi, pa v kraljevski sedmi, v osmi pa mirno odgovarjal na Dančeva pospeševanja. Visma | Lease a Bike je Slovenca preizkušala tudi z moštveno taktiko, pa ga je s tem bolj ali manj zgolj motivirala. Za nameček se je odlično izkazala tudi Pogačarjeva podporna ekipa moštva UAE Emirates, čeprav ekipa ni bila sestavljena za gore.

Nov Pogačarjev zaščitni znak?

Pogačar pa je osupnil tudi z napadi, v katerih je ostal v sedečem položaju. Tudi to je znak izjemne moči in očitno nov Pogačarjev zaščitni znak, je bil navdušen nekdanji športni direktor zloglasnega US Postala Johan Bruyneel. "Po tistem razočaranju na kronometru je pripravil fenomenalen povratek. Sprašujem se, če lahko tem njegovim pospeševanjem v klancih sploh rečemo napadi. Preprosto je potegnil iz ovinka, podobno kot letos na Strade Bianche in Liege – Bastogne – Liege. To je očitno njegov nov zaščitni znak, pospeševanje v sedlu," je v podcastu na YouTubu ugotavljal razvpiti Belgijec.

So siloviti sedeči napadi nov Pogačarjev zaščitni znak? Foto: Guliverimage

"Ko je pospešil, smo lahko videli, da je moral Jonas vstati, da je bil na limitu. Sledil mu je lahko 50, 75 metrov, nato je izginil," je bil še nad petkovo Pogačarjevo predstavo navdušen Bruyneel. Pogačar je nato dominantno predstavo ponovil še v soboto na brutalni kraljevski etapi. Je res toliko boljši od Vingegaarda ali je imel Danec v hribih slabša dneva. "Mislim, da se je Jonas počutil dobro, ampak je bil Pogačar enostavno premočan," je tovrstna ugibanja zavrnil Vingegaardov moštveni kolega Sepp Kuss.

Vingegaard ne najde slabosti pri Pogačarju

"Poskušali smo mu pomagati z napadi in prisiliti ostala moštva, da garajo, ampak je bil UAE resnično močan, vedno so imeli dovolj kolesarjev okoli Pogačarja, zato je bil na koncu vedno boj mož na moža," je še pojasnjeval Američan. "Tadej je očitno zelo, zelo močan, težko je opaziti kakršno koli slabost, ampak resnici na ljubo se moramo bolj osredotočati nase. Sicer pa tudi, če bi kaj opazil, tega ne bi povedal," je v nedeljo še povedal Vingegaard, ki ga zdaj s kolegi iz Visme čaka precej dela sestaviti taktiko, s katero bi na Touru lahko poskušali presenetiti svetovnega prvaka.

"UAE je bil resnično močan, vedno so imeli dovolj kolesarjev okoli Pogačarja." Foto: Guliverimage

Danec je Pogačarja premagala na toruih v letih 2022 in 2023, leta 2021 in 2024 je ta epski dvoboj dobil Slovenec, ki je svojo prvo zmago na dirki vseh dirk slavil leta 2020, ko je na kronometru na La Planche des Belles Filles premagal Primoža Rogliča. V neposrednih dvobojih Pogačar – Vingegaard je izid izenačen na 2:2. Bo šlo Dancu letos na roko morda dejstvo, da bo Pogačar kot branilec naslova pod dodatnim pritiskom? "Zagotovo bo več pritiska na njem, ampak mislim, da se zna s tem dobro soočati, zato to ne bo veliko spremenilo. Mislim, da sva oba v zadnjih letih dokazala, da se znava soočati s pritiskom," meni Vingegaard.

Danec pa upa na dobro bitko. "Seveda je Tadej izraziti favorit, obenem pa menim, da ne bodo nikogar podcenjevali. Na Touru pričakujem še boljšega Tadeja, zagotovo ne bo slabši. Tudi jaz lahko še napredujem," pravi.

112. Dirka po Franciji se bo začela 5. julija v Lillu, končala pa se bo 27. julija na Elizejskih poljanah v Parizu. V 21 etapah bodo kolesarji prevozili 3.338 kilometrov, čaka jih šest gorskih etap (pet z zaključnimi vzponi), sedem ravninskih, šest hribovitih ter dva kronometra, en ravninski in en gorski.

