Tadej Pogačar je prepričljivo slavil na prvi gorski etapi letošnjega Kriterija po Dofineji. Na trasi od Valserhona do Comblouxa, kjer je leta 2023 na Dirki po Franciji doživel veliko razočaranje v vožnji na čas, ima Pogačar v skupnem seštevku vključno z bonifikacijami 43 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom in 54 pred danes tretjim Nemcem Florianom Lipowitzem. Remco Evenepoel je zdrsnil na četrto mesto in zdaj zaostaja 1:22 minute.

🗣 🇸🇮@TamauPogi : « Toute l'équipe a été incroyable aujourd'hui. À la fin, je me sentais bien et nous avons décidé d’attaquer dès le pied de la montée, dans la partie la plus raide. Nous n'avions rien à perdre. »

🎙 L’interview du vainqueur d’étape et nouveau leader ⤵️



🗣… pic.twitter.com/debFDQ53zu — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 13, 2025

Odločitev v etapi je padla na zadnjem dvodelnem vzponu do Comblouxa. Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) je po dobrem delu moštvenih kolegov napadel 7,5 kilometra pred ciljem in se takoj znebil še zadnjega tekmeca Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike).

Prednost je povečeval po celotnem klancu in ciljno črto prečkal 1:01 minute pred Vingegaardom, tretji pa je v cilj prišel Nemec Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) z zaostankom 1:22 minute.

"Ničesar nismo imeli izgubiti, lahko smo le pridobili"

"Danes smo se zavezali načrtu, da gremo vse od vznožja Domancyja, a potem je šla ekipa Visme na vso moč že na prvem kategoriziranem klancu. Naša ekipa je bila danes res močna – predvsem Pavel (Sivakov, op. p.) in Johnny (Narvaez, op .p.) sta opravila odlično delo. Na koncu sem se počutil zelo dobro, zato smo se odločili za napad na najstrmejšem delu klanca. Povsem smo se predali napadu – ničesar nismo imeli izgubiti, lahko smo le pridobili. Pohiteti sem moral tudi zato, da ujamem Urško in zaključek etape Dirke po Švici – ravno pravi čas je bil," se je v izjavi za organizatorja pošalil Pogačar.

Respect between champions at the #Dauphiné 🤝



Looking forward to another weekend of battles between these two! 🔥 #WeAreUAE pic.twitter.com/M5yRD9S3AG — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 13, 2025

"Počutil sem se res dobro, in ko sem napadel, sem šel na vso moč, zavedal pa sem se, da moram zdržati 15 minut od Côte de Domancy do cilja in da moram dobro razporediti moči. Občutek, ko imaš prednost, je fantastičen – forma je dobra, noge so se lepo vrtele. Prednost ene minute je super in zelo sem vesel," se je smejalo svetovnemu prvaku, ki bo jutri spet nosil prestižno rumeno majico vodilnega.

Glavna tekmeca Evenepoel in Vingegaard sta danes kar precej zaostala. Foto: Guliverimage

Zaostanek v kronometru priložnost za iskanje izboljšav

Priznal je, da ga je kronometer, v katerem je precej zaostal za Evenepoelom in Vingegaardom, spravil v slabo voljo, a je vseeno tudi v tem našel nekaj pozitivnega. "Vedno me skrbi, zakaj izgubljam čas v kronometru, a to je tudi priložnost zame in za ekipo, da se še izboljšamo. Forma je dobra, ampak umirimo se," je pozval Pogačar. To je njegova deveta zmaga v letošnji sezoni in 97. v karieri.

Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart je drugo etapo Dirke po Švici končala na 14. mestu in je v skupnem seštevku dirke na visokem sedmem mestu.

Jutri bo na sporedu kraljevska etapa z le malo ravninskimi kilometri od Grand-Aigueblancha do vrha Valmeinierja 1800 (131,6 kilometra). Kolesarje čakajo trije zahtevni in dolgi klanci, najprej na prelaz Madeleine (24,6 kilometra/6,2 odstotka), nato pa Croix de Fer (22,4 kilometra/6,9 odstotka) in za konec še Valmeinier 1800 (16,5 kilometra/6,7 odstotka).

