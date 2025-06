Gre za tehnologijo, ki lahko močno spremeni pristop k spremljanju telesnega napora. Ekipa, v kateri poleg Jonasa Vingegaarda kolesarijo tudi Sepp Kuss, Matteo Jorgenson in Wout van Aert, se bo po novem poleg moči in srčnega utripa še bolj osredotočala na dihanje oziroma natančneje na ventilacijo. Nov senzor ponuja boljši vpogled v to, kako telo prenaša napore na najvišji ravni, kar je bilo doslej težko izmeriti izven laboratorija.

Senzor, ki ga je razvilo podjetje Tymewear in nosi ime VitalPro, velja za enega najnatančnejših pripomočkov za spremljanje obremenitev pri športnikih. Po pridobitvi odobritve UCI se odpira pot za njegovo uporabo tudi na največjih dirkah. Kolesarjem bo omogočil še večjo kontrolo nad naporom in lažje prilagajanje taktike na podlagi podatkov o dihanju. In to je po njihovem mnenju prednost pred konkurenco.

"Verjetno ga bomo preizkusili tudi na Touru"

"Zdaj bomo lahko v realnih tekmovalnih pogojih še natančneje spremljali, kako telo reagira na ekstremne napore. To so stvari, ki jih v laboratoriju ali na treningu preprosto ne moreš simulirati," je za Velo dejal Mathieu Heijboer, glavni trener pri Vismi: "To nam bo pomagalo izboljšati priprave in tekmovalne strategije."

Foto: Guliverimage

Dodaja, da bodo senzor uporabljali tudi na dirkah, a za zdaj predvsem za zbiranje podatkov in učenje: "Verjetno ga bomo preizkusili tudi na Touru, vendar ne kot del taktike, ampak kot pripomoček za zbiranje informacij za prihodnost."

Soustanovitelj podjetja Tymewear, Arnar Larusson, pa je prepričan, da ima njihov izdelek potencial, da v kolesarstvu povzroči podobno revolucijo, kot jo je nekoč merilnik srčnega utripa. "Morda bo še pomembnejši, odobritev iz UCI je velik korak naprej. Do zdaj je bilo za ekipe precej nepraktično preklapljati med trakovi za dirko in trening. Zdaj bo to veliko lažje," je povedal za Velo.