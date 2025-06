Tadej Pogačar razočaran: Danes nisem odpeljal popolnega kronometra

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na današnjem posamičnem kronometru na kriteriju po Dofineji izgubil nekaj časa proti svojima največjima tekmecema za skupno zmago, Remcu Evenepoelu in Jonasu Vingegaardu. Belgijec je z zmago prevzel skupno vodstvo na dirki, Danec je bil drugi. Pogačar zdaj v skupnem seštevku zaostaja 38 sekund za Evenepoelom in 22 za Vingegaardom.

"Danes nisem odpeljal popolnega kronometra," je po četrti etapi letošnje Dofineje priznal Pogačar. "Mislim, da sem verjetno nekoliko narobe določil tempo. Na prvem odseku sem začel nekoliko preveč konservativno in bi moral tam malo bolj pritisniti," je sporočil Slovenec, ki si je po etapi z zanimanjem ogledal Vingegaardovo kolo.

Pred gorskimi etapami ima Pogačar nekaj zaostanka za velikima tekmecema, za vodilnim Evenepoelom 38 sekund, za Vingegaardom 22. Pogačar v skupnem seštevku zaseda osmo mesto, po nekoliko manj prepričljivi vožnji na čas pa ni pretirano zaskrbljen. "V redu je, zato smo tukaj. Da pred Tourom izpilimo podrobnosti in se izboljšamo," poudarja. "Pred nami so še tri zahtevne etape, ki se jih veselim. Ekipa dobro deluje in glede na tukajšnjo konkurenco je to najboljša priložnost, da se preizkusimo."

Danec zadovoljen

Pogačarjev veliki rival na julijskem Touru Vingegaard je danes odpeljal odličen kronometer, za Evenepoelom, aktualnim svetovnim in olimpijskim prvakom v vožnji na čas, je zaostal 21 sekund in zasedel drugo mesto. "Resnici na ljubo sem kar zadovoljen z današnjim dosežkom. Remco je najboljši kronometrist na svetu in za njim zaostati le 21 sekund je kar soliden izid. Pridobil sem tudi čas proti Tadeju, zato moram biti zadovoljen," je po etapi povedal Danec.

"Naslednjih nekaj dni bo zanimivih." Foto: Guliverimage

Tudi sam ni odpeljal povsem idealnega kronometra, na najhitrejših delih trase mu je zmanjkala ena prestava, izbrati bi moral malce večji prednji zobnik, je dejal. "A to ni bilo odločilno, tudi s tem bi pridobil maksimalno pet sekund. Ne bi se veliko spremenilo," je še pojasnjeval Vingegaard, ki zdaj zaseda peto mesto v skupnem seštevku. Najbolj vesel je, da je pred Pogačarjem. "Biti spredaj je vedno bolje kot zaostajati, po drugi strani pa sem za Remcom. Nadoknaditi moram nekaj časa, videli pa smo, da se da v gorah pridobiti veliko. Naslednjih nekaj dni bo zanimivih."

Jutri kolesarje na 77. kriteriju po Dofineji čaka razgibana peta etapa, ki bi se morala končati s ciljnim sprintom, v petek, soboto in nedeljo pa so na vrsti zahtevnejše preizkušnje s ciljnimi vzponi, na katerih bo padla dokončna odločitev o letošnjem zmagovalcu.

