Po tem, ko včeraj po kronometru, kjer je zasedel 4. mesto in za zmagovalcem etape in novim vodilnim na Kriteriju po Dofineji Remcom Evenepoelom zaostal 49 sekund, za Jonasom Vingegaardom pa 28 sekund, ni dajal izjav, je bil Tadej Pogačar danes pred startom 5. etape in po prespani noči precej bolj zgovoren.

V izjavi za Cycling Pro Net je priznal, da je bil po izpeljani vožnji in rezultatu nekoliko razočaran, ker je izgubil toliko časa, a zagotovil, da lahko na včerajšnji dan kljub vsemu gleda pozitivno. "Na kolesu za kronometer je treba narediti še nekaj izboljšav. Mislim, da je bil vse skupaj soliden dan. Še vedno sem končal četrti in še vedno nisem izločen iz generalne razvrstitve, tako da sem zadovoljen," je zatrdil Tadej Pogačar, ki je bil pred nadaljevanjem dirke videti zelo dobro razpoložen.

Strinjal se je, da ga po Dofineji čaka še kar nekaj treninga na kronometrskem kolesu. "Na višinskih pripravah sem treniral tudi kronometer, a ne pod visoko obremenitvijo. To bomo še vedno lahko storili po Dofineji, bomo videli. Včeraj smo dobro analizirali, kje sem izgubili čas, tako da mislim, da pred Tourom lahko še napredujem."

Svetovni prvak je zagotovil, da ​​za zdaj ni prav nobenega razloga za skrb. "Upoštevati moram, da bi lahko med kronometrom na Dirki po Franciji izgubil nekaj časa, a verjetno ne toliko kot včeraj," je dejal Pogačar, ki v skupni razvrstitvi za rumeno majico na osmem mestu zaostaja 38 sekund, do Vingegaarda na petem mestu pa ga loči 22 sekund. Kolesarje do konca dirke poleg današnje razgibane etape, za konec tedna čakajo še tri zahtevne gorske etape.

"Ne sme me skrbeti, tudi če izgubim nekaj časa"

"Tam bomo lahko stestirali, kako dobre so noge, morda lahko eno od teh etap še dodatno otežimo. Toda razen tega ni nobenega stresa," je zatrdil Pogačar in ponovil besede, ki jih je izrekel že pred začetkom dirke: "To je pripravljalna dirka za Tour, zato me ne sme skrbeti, tudi če izgubim nekaj časa. Gre za iskanje pravih nog in pravega ritma. Tako da bomo videli, kaj bo prinesel konec tedna."

Foto: Guliverimage Uštel se je pri razporeditvi moči

Pogačar včeraj ni dajal izjav, kar je zanj izjema, so pa iz ekipe njegove besede prenesli v sporočilu za javnost. "Za mano ni ravno popolna vožnja na čas. Mislim, da sem se malce uštel pri razporeditvi moči. Na prvem ravninskem delu sem bil preveč zadržan, moral bi bolj pritiskati na pedala. Ampak je okej, zato smo tukaj, da te stvari uredimo pred Tourom in napredujemo," je sporočil Pogačar.

