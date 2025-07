Jonathanu Milanu je z današnjo zmago in 11 točkami, ki jih je osvojil na letečem cilju, uspelo nekoliko pobegniti Tadeju Pogačarju v boju za zeleno majico. Še pred dnevi je obupaval in razlagal, da na letošnji trasi Toura specialisti za šprinte domala nimajo možnosti za osvojitev te prestižne majice, danes pa lahko z 72 točkami naskoka pred Slovencem vseeno malce lažje dirka.

"Še vedno ni konec, čakajo nas še težki dnevi z zahtevnimi vzponi. Še naprej se bomo borili, tudi za leteče cilje in nato zadnji dan morda tudi za etapo. Bomo videli, kako nam bo šlo. Danes imam nekoliko večjo prednost s točkami, zato sem lahko morda malo bolj sproščen ... Še naprej se bom boril in poskušal zbrati čim več točk," je v cilju povedal 24-letni Italijan.

Zadnji kilometer 17. etape:

🏁 Relive the last km of this stage marked by a crash that limited the number of candidates for victory...



🏁 Revivez le dernier km de cette étape marqué par une chute qui a limité le nombre de candidats à la victoire...#TDF2025 pic.twitter.com/aobXJNjsOK — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

Padel je na prvem klancu, na ciljni ravnini pa ga je poljubila sreča

V kaotičnem zaključku današnje etape, ko je na ciljni ravnini v zadnjih 600 metrih etape na mokri in spolzki cesti prišlo do padca, ki je izločil tudi Milanovega največjega konkurenta za etapno zmago, Belgijca Tima Merlierja (Soudal Quick-Step), je imel veliko sreče.

"Resnično sem srečen, brez besed. Nisem pa preživel sam, vedno sem preživel s pomočjo moštvenih kolegov, tega ne morem dovolj poudariti. Brez njih ne bi bil tukaj, na enem od vzponov bi padel. Z vsakodnevno pomočjo kolegov smo dosegli ta rezultat," se je poklonil kolegom iz moštva Lidl -Trek, ki so cel dan nadzorovali dogajanje na čelu glavnine in svojega aduta ščitili pred težavami. Na prvem kategoriziranem vzponu dneva je po padcu celo zaostal za glavnino, a so tudi to težavo hitro in učinkovito rešili.

Pred Pogačarjem ima zdaj 72 točk prednosti. Foto: Reuters

"Danes je bila res težka etapa. Nadzorovali smo od začetka, seveda s pomočjo nekaterih drugih ekip, ampak veste, pomagali so mi tudi, ko sem padel na prvem vzponu; v drugem so diktirali res dober tempo," je še poudaril nosilec zelene majice najboljšega po točkah. Zdaj jih ima na računu 312.

Brez moštvenih kolegov mu ne bi uspelo:

🏆 You sprint on the bike to victory, then sprint back on foot to celebrate with your teammates!



🏆 Tu sprintes sur le vélo pour remporter la victoire, puis tu sprintes à pied pour célébrer avec tes équipiers !#TDF2025 | @Continental_fr pic.twitter.com/i98x9WDrrU — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

Zaključek je bil v dežju nevaren, kar je poleg Merlierja občutil tudi Eritrejec Biniam Girmay (Inetrmarche – Wanty). "Finale je bil zaradi vremena res težaven. Morali smo se prebiti skozi ta krožišča na prvem mestu. Moram reči, da sem se tudi malo bal, ampak ja, pomagali so mi, podpirali so me in to je res fantastično. To je resnično ekipna zmaga, res se jim moram iz srca zahvaliti, super, super vesel sem za vse nas," je še dodal zmagovalec dneva.

