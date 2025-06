Vingegaard po hudem udarcu brez izjav, govoril pa je njegov športni direktor

Podobno kot Tadej Pogačar po četrti etapi, ko si je v kronometru pridelal velik zaostanek za Remcom Evenepoelom in Jonasom Vingegaardom, tudi Danec po slabši šesti etapi ni dajal izjav. Iz ekipe Visma | Lease a Bike so zato posredovali besede njihovega športnega direktorja Grische Niermanna.

"Pogačar je bil danes najmočnejši," je športno priznal Niermann. "Na koncu so bile časovne razlike v cilju zelo velike. Seveda smo upali, da mu bo Jonas lahko ostal bližje na zadnjem vzponu, vendar je bila to etapa, ki je ustrezala Pogačarju, in že od začetka je bilo jasno, da ima UAE Emirates XRG danes načrt."

Niermann še pravi, da so čestitke Pogačarju na mestu. "Če je nekdo močnejši, moraš to sprejeti. To je edina stvar, ki jo lahko narediš. Želimo mu čestitati za zmago."

Tadej Pogačar je spet prevzel vodstvo na Kriteriju po Dofineji. Foto: Guliverimage

Pogačar je zdaj spet vodilni na Dofineji in ima pred Vingegaardom 43 sekund prednosti, pred Florianom Lipowitzem na tretjem mestu pa 54 sekund.

Jutri bo na Dofineji na sporedu kraljevska etapa z le malo ravninskimi kilometri od Grand-Aigueblancha do vrha Valmeinierja 1800 (131,6 kilometra). Kolesarje čakajo trije zahtevni in dolgi klanci, najprej na prelaz Madeleine (24,6 kilometra/6,2 odstotka), nato pa Croix de Fer (22,4 kilometra/6,9 odstotka) in za konec še Valmeinier 1800 (16,5 kilometra/6,7 odstotka).

Pri Vismi še ne razmišljajo o vihtenju bele zastave. "Jutri bomo poskusili še enkrat. Ne bo lahko, vendar sem zadovoljen z našim načinom dirkanja in borbenim duhom ekipe. To bomo prenesli v naslednjo fazo," je napovedal Niermann.

