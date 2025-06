Tadej Pogačar po še drugi zaporedni etapni zmagi na Kriteriju po Dofineji drvi tudi proti prvemu skupnemu slavju na omenjeni dirki. Po tem, ko je večino dneva vztrajal v skupini s favoriti je ključni napad sprožil približno 12 kilometrov pred ciljem, ko je svoje delo opravil njegov moštveni kolega Pavel Sivakov.

Pogačar je takrat silovito pospešil, slediti pa sta mu poizkušala le Jonas Vingegaard in Florian Lipowitz. Mladi Nemec, sicer trenutno najboljši mladi kolesar na dirki je nato kmalu omagal, Danec, najverjetneje tudi njegov glavni konkurent na bližajočem se Touru pa je razliko do slovenskega šampiona vse čas ohranjal nekje med 15 in 25 sekundami zaostanka, na koncu pa ob bonifikacijskih sekundah sedaj v skupni razvrstitvi za Pogačarjem pred nedeljsko, zadnjo etapo zaostaja minuto in sekundo. Lipowitz zaostaja 2:21, veliko pa je ponovno izgubil Belgijec Remco Evenepoel, ki na četrtem mestu zaostaja 4:41, samo v sobotni etapi pa si je pridelal več kot dve minuti in pol zaostanka.

Pogačar je ključni napad sprožil na zaključnem vzponu. Foto: Guliverimage

Pogačar se je poleg tega, da je še povečal prednost v skupnem seštevku, v seštevkih za zeleno in pikčasto majico izenačil z Mathieuem van der Poelom oziroma Santiagom Buitragom, tako da bo na nedeljski etapi lovil še prav poseben mejnik, saj bi lahko 77. izvedbo Kriterija po Dofineji sklenil s kar tremi osvojenimi majicami.

Podrobneje, sedma etapa:

CILJ: Tadej Pogačar je zmagovalec etape, 14 sekund pred Jonasom Vingegaardom in skorajda minuto in pol pred Florianom Lipowitzem.

1,5 km do cilja: Pogačar ohranja prednost pred Vingegaardom, zaostanek preostalih pa se le še povečuje.

5 km do cilja: Pogačar ima 20 sekund prednosti pred Vingegaardom, Lipowitz pa je popustil in zasotaja 50 sekund. Skupina z Evenepoelom je že minuto in pol zadaj.

8 km do cilja: Pogačar še pridobiva. Vingegaard zaostaja 15 sekund, Lipowitz pa 22. Evenepoel je že skorajda minuto zadaj.

11 km do cilja: Napad Tadeja Pogačarja, sledil mu je le Vingegaard, ki zaostaja pet sekund. Dancu se je nato priključil še Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe). Veliko pa izgublja Remco Evenepoel, ki zaostaja že pol minute.

13 km do cilja: Bega je konec, zasledovalci so ujeli Bardeta in začenja se boj za etapno zmago. Takoj, zatem je skočil Kuss, sledil pa mu ni nihče.

16 km do cilja: Vodilni Bardet je pobral največ točk in bonifikacijskih sekund na letečem cilju, ima pa še 30 sekund prednosti pred večjo skupino s favoriti.

21 km do cilja: Bliža se leteči cilj, nato pa začetek ciljnega vzpona na Valmeinier. V vodstvu s prednostjo 40 sekund pred skupino z rumeno majico vztraja Bardet.

37 km do cilja: Bardet ima 50 sekund prednosti pred skupino z rumeno majico, v kateri sta napada sprožila Jorgenson in Kuss. Prvega je pokril Remco Evenepoel, drugega pa Pogačarjev moštveni kolega Sivakov. Slednji se je nato postavil tudi na čelo skupine.

45 km do cilja: Romain Bardet (Team Picnic PostNL) se je na spustu odlepil od preostalih in sedaj vozi približno 30 sekund pred skupino s favoriti, ki šteje 21 članov.

60 km do cilja: V vodstvu vztraja še deveterica, skupina z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem, in preostalimi favoriti pa je le še 15 sekund zadaj. Sepp Kuss je kmalu po vrhu vzpona na Croix de Fer počakal skupino, v kateri sta tudi njegova moštvena kolega Jonas Vingegaard in Matteo Jorgenson. Pogačar ima ob sebi le še Pavla Sivakova.

65 km do cilja: Ubežna petnajsterica ima minuto prednosti pred glavnino, a ta se vse bolj topi.

80 km do cilja – Začenja se drugi današnji vzpon. Kolesarje čaka 2.067 metrov visok vrh Croix de Fer, do katerega jih bo vodilo 22,4 km vzpona s povprečnim naklonom 6,9 odstotka. V vodstvu je ubežna skupina s 14 kolesarji, med katerimi je poleg Francozov Jordana Jegata in Guillamea Martina v skupnem seštevku dirke najvišje uvrščen Američan Sepp Kuss (6 minut in 24 sekund zaostanka za Pogačarjem).

Tadej Pogačar in njegova ekipa v rumenem:

💛 Le @MaillotjauneLCL dans son environnement naturel 😍



💛 The yellow jersey right where it belongs 😍#Dauphiné pic.twitter.com/GXfFNNbB3x — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 14, 2025

100 km do cilja - Gorski cilj na prelazu Madeleine (1.985 metrov), ki spada v najtežjo (HC) kategorijo, je kot prvi prečkal Kolumbijec Sergio Higuita (XDS Astana Team). Južnoameričan je v točkovanju za najboljšega "hribolazca" prejel 15 točk. 12 jih je dobil njegov rojak Santiago Buitrago, 10 pa tretjeuvrščeni Francoz Bruno Armirail, ki vodi v točkovanju za modro majico. Po novem ima 19 točk, Tadej Pogačar pa si na omenjeni lestvici z 12 točkami deli četrto mesto.

🏁 105 km

🏔 Col de la Madeleine (HC) 🏔



1️⃣ 🇨🇴@HiguitSergio, 15 pts

2️⃣ 🇨🇴@SantiagoBS26, 12 pts

3️⃣ 🇫🇷@BrunoArmirail, 10 pts

4️⃣ 🇨🇴Juan Guillermo Martinez Huertas, 8 pts

5️⃣ 🇫🇷@romainbardet, 6 pts

6️⃣ 🇮🇪@_bhealyyy, 5 pts

7️⃣ 🇳🇴Torstein Træen, 4 pts

8️⃣ 🇪🇸@ivanromeo_03, 3 pts

9️⃣… — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 14, 2025

107 km do cilja – kolesarje čaka do vrha zahtevnega prelaza Madeleine še okrog 500 metrov. V vodstvu je ubežna skupina s 15 kolesarji, ki pa v skupnem vrstnem redu ne zasedajo višjih mest. Še najvišje je Francoz Jordan Jegat, ki za vodilnim Pogačarjem zaostaja štiri minute in 46 sekund ter zaseda 18. mesto. Glavnina, v kateri je okrog 40 kolesarjev, za ubežno skupino zaostaja slabo minuto.

Kolesarji so v prvi uri naporne kraljevske etape prevozili 24,4 km:

🚴🏻‍♂️ Les coureurs ont parcouru 24,4 km durant la première heure de course en direction du col de la Madeleine. 🏔



🚴🏻‍♂️ The riders covered 24.4km in the first hour of the race towards the Col de la Madeleine. 🏔#Dauphiné pic.twitter.com/JhOBbAxB9v — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 14, 2025

131 km do cilja - Kolesarji so že startali navkreber. Najprej so se lotili znamenitega prelaza Madeleine ekstra kategorije, ki je dolg 24,6 kilometra in ima 6,2-odstotni povprečni naklon. Po tehničnem in precej strmem spustu jih čaka nov zalogaj, tokrat na Col de la Croix de Fer, ki je prav tako ocenjen z ekstra kategorijo (HC). Gre za 22,4 kilometra dolg klanec s sedemodstotnim naklonom. Sledi daljši spust in nekaj ravnine pred zaključnim vzponom do smučarske vasice Valmeinier 1.800 (16,5 km, 6,7-odstotni povprečni naklon), kjer bo cilj sedme etape.

Tadej Pogačar je pred začetkom etape poudaril, da je danes njegov največji cilj ohranitev rumene majice, ne pa etapna zmaga. "Pa čeprav obožujem zmage," je dodal.

🎙 « L’objectif, c’est de garder le @MaillotjauneLCL, pas forcément d’aller chercher une 100e victoire. Même si j’aime gagner. » – 🇸🇮 Tadej Pogačar



🎙 “The goal is to keep the jersey not the 100th wins. Even if I like winning.” – 🇸🇮 @TamauPogi #Dauphiné pic.twitter.com/oGKZvuScNN — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 14, 2025

13.55 - Začela se je sedma etapa, ki se bo končala na vrhu Valmeinierja. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku za rumeno majico 43 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Pogačar pred začetkom etape ni skrival dobre volje.