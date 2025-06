Bi nekdanji biatlonec lahko z Rogličem vodil ekipo na Dirki po Franciji?

Nemški kolesar Florian Lipowitz, ki je v svet profesionalnega kolesarstva prestopil iz biatlona, je na letošnjem Kriteriju po Dofineji edini, ki v gorskih etapah lahko drži tempo s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, ki sta razred nad vsemi. 24-letnik je pred zadnjo, osmo etapo na visokem tretjem mestu v skupnem seštevku. Od rumene majice, ki jo nosi Pogačar, ga ločita dve minuti in 21 sekund, od drugega mesta pa minuta in 20 sekund.

"Za nami je bil še en zelo zahteven dan," je po sobotni kraljevski etapi s tremi vzponi ekstra kategorije povedal za Cycling Pro Net. "Naša taktika je bila precej zadržana – dogovorili smo se, da ne bomo napadali, temveč bomo čakali na napade najboljših v zaključku etape. Ko je Tadej napadel, sem skušal slediti Jonasu, a sem hitro spoznal, da bi pregorel, če bi vztrajal predolgo. Zato sem se odločil, da nadaljujem v svojem ritmu. Vem, da sem v dobri formi, in če bom tako nadaljeval, bom zelo zadovoljen."

"Primož je še vedno naš glavni vodja"

Na vprašanje, ali bi lahko na Dirki po Franciji, ki se bo začela čez manj kot tri tedne v Lillu na severu Francije, prevzel vlogo sokapetana ob Primožu Rogliču, je najboljši mladi kolesar na Dofineji odgovoril odločno: "Načrt je, da pomagam Primožu. Še vedno je on naš glavni vodja in že večkrat je dokazal, da se odlično znajde na tritedenskih dirkah. Moja glavna naloga bo, da mu pomagam na vzponih. Pokazal sem že, da sem v dobri formi, in pripravljen sem odigrati svojo vlogo," je napovedal Nemec, ki je bil letos že odličen drugi na prestižni etapni dirki Pariz–Nica, in četrti na Dirki po Baskiji.

Primož Roglič, ki je zaradi padca in poškodb predčasno končal nastop na Dirki po Italiji, se trenutno pripravlja na višinskih pripravah v Tignesu.