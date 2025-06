Šestindvajsetletni slovenski as, ki je tako po uspehih na Dofineji števec zmag v karieri pomaknil že na 99., je na posodobljeni svetovni lestvici pri 11.310 točkah. Evenepoel je pri 6166. Tretji je ostal Danec Mads Pedersen (4575), četrti pa Belgijec Wout Van Aert (4297). Svetovni prvak Pogačar je številka 1 na svetu vse od konca septembra 2021.

Za vodilno četverico pa je med "top 10" prišlo do nekaj sprememb. Primož Roglič (3470) je izgubil tri mesta in je po novem osmi kolesar sveta. Prehiteli so ga Nizozemec Mathieu Van Der Poel (3806), Portugalec Joao Almeida (3676) in Danec Jonas Vingegaard (3581).

Slednji je pridobil šest mest, medtem ko sta Van Der Poel in Almeida napredovala za eno. Med elitno deseterico se nahajata še Ekvadorec Richard Carapaz in Eritrejec Biniam Girmay.

Od preostalih Slovencev so med prvo petstoterico še Matej Mohorič na 134. mestu, Jan Tratnik je 349., Matevž Govekar 367. in Gal Glivar 439.

Med ekipami še naprej vodi Pogačarjevo moštvo UAE Team Emirates-XRG z 18.387 točkami. Sledita Lidl-Trek (12.059) in Visma-Lease a Bike (10.732). Rogličeva Red Bull-Bora-Hansgrohe je osma (6692).

V seštevku držav je v vodstvu Belgija (21.526) pred Slovenijo (16.428), Dansko (14.742), Španijo (13.919) in Veliko Britanijo (12.925).

Na ženski lestvici med prvimi tremi ni sprememb. Na vrhu je Nizozemka Demi Vollering (4944) pred Belgijko Lotte Kopecky (4016) in Italijanko Eliso Longo Borghini (3478). Najboljša Slovenka Urška Žigart je po uspešnem nastopu na dirki po Švici pridobila 21 mest in je zdaj 74. (591).

