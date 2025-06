Nastop slovenskega kolesarskega superzvezdnika Tadeja Pogačarja na sredinem kronometru kriterija po Dofineji, v katerem je za 49 sekund zaostal za Remcom Evenepoelom in 28 sekund za Jonasom Vingegaardom, močno odmeva v kolesarskih krogih. Je forma Slovenca slab mesec pred startom Dirke po Franciji slaba ali 26-letnik skriva prave številke? "Pogačar četrti!! Kako se je to sploh lahko zgodilo?" se sprašuje tudi nekdanji ameriški profesionalec Tom Danielson in ponuja zanimivo teorijo.

Pogačar je v sredo na le 17,4 kilometra dolgi posamični vožnji na čas zaostal za Evenepoelom, Vingegaardom in tudi Američanom Matteom Jorgensonom, kar je bilo za mnoge veliko presenečenje, sploh ob dejstvu, da ga je svetovni in olimpijski prvak v kronometru premagal kar za 49 sekund. "Če bi bil kdorkoli drug, bi vsi rekli, da je četrto mesto precej dobro, saj je do ključnih etap Toura še približno mesec in pol časa," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Tom Danielson. "Ampak govorimo o Pogiju in on običajno zmaga. Je torej mogoče, da je v zgodbi kaj več?" se je spraševal 47-letnik, ki je bil v letih 2005, 2006 in 2007 moštveni kolega Janeza Brajkoviča v ameriški ekipi Discovery Channel.

Slišalo se bo kot teorija zarote

"To se bo morda slišalo kot teorija zarote, ampak mislim, da je," si je kar sam odgovoril na vprašanje in nato do potankosti razložil, zakaj misli, da je Pogačar v sredo namerno vozil zadržano. "Strinjam se, da Pogačar običajno hodi na dirke samo zato, da bi zmagal, ampak ta je drugačna, ker je tam Jonas, njegov neposredni tekmec za TDF. Jonas in Visma sta zelo osredotočena na Tadeja, zato preprosto ne vidim možnosti, da bi Tadej tri tedne pred Tourom dal vse od sebe, kar bi razkrilo ogromno podatkov in tekmecem pokazalo, kje je njegova forma," je nadaljeval.

"Nastop na kronometru je mogoče enostavno pregledati in analizirati. Če pogledate Jonasov nastop v primerjavi z Remcom – in ob predpostavki, da je Remco boljši kot na lanskem Touru – je Jonas končal približno tam, kjer bi Tadej končal glede na lanskoletni nastop," še ugotavlja Danielson. "Trenutno ima Visma potrditev dobre forme Jonasa in Mattea, vendar nimata jasne slike, kje je Tadej. To je le moje mnenje s kavča, zato ga vzemite z zrnom soli."

Pogačar je za začudenje v strokovni javnosti poskrbel tudi s pitjem med sorazmerno kratkim kronometrom:

#Dauphiné 🇫🇷 / Malgré la chaleur, c’est vrai que cette image m’a surpris. 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) a bu très tôt durant le chrono. pic.twitter.com/UvROdznbw2 — Renaud Breban (@RenaudB31) June 12, 2025

Pet točk, s katerimi Danielson potrjuje svojo teorijo

Tom Danielson je prepričan, da je slovenski as taktiziral. Foto: Guliverimage In kaj natančno je Danielsona pripeljalo do te drzne teze? "Prvi znak je njegova govorica telesa in kadenca. Začel je počasi, uporabljal je veliko nižjo kadenco kot običajno, ni sprintal iz ovinkov in se ni izpraznil na poti do cilja. Drugi je dejstvo, koliko časa je izgubil v prvih devetih kilometrih. Če bi Tadej poskušal zmagati, zagotovo ne bi izgubil toliko časa. Če ne bi bil v formi, bi bilo videti kot enakomeren štart, ki bi mu sledilo stabilno izgubljanje časa, saj je imel informacije o časih kolesarjev pred njim in tudi čas, da prilagodi svoj tempo. A tega ni niti poskušal," našteva Američan.

"Tretji znak je bila njegova kadenca. Celotno dirko je vozil s precej nižjo kadenco od običajne. To bi morda moral storiti, če bi bil izčrpan, vendar je že od samega začetka prešel naravnost v nizko kadenco. Komaj je dobro pospešil s startne rampe in že se je ustalil v tempu, ki se mi je zdel bolj kot nekakšen kontroliran interval kot pa dirkaški ritem. Četrti znak je 'pijača'. Kdo prinese polno steklenico za 20-kilometrsko dirko? Tadej sploh nima dodatnega gela – zakaj torej steklenica? Končno, peti znak: po dirki ni govoril z mediji. Vsi domnevajo, da je bil jezen zaradi svojega nastopa, a zgodovinsko gledano je bil vedno odkrit glede svojih pomanjkljivosti. Njegova ekipa je nato izdala izjavo o 'preveč konservativnem tempu'. To se po mojem mnenju ujema s tem, kar se je zgodilo – preprosto je bilo namerno," je razčlenil Tom Danielson.

Pogačar je danes poudaril, da mu kriterij po Dofineji služi v prvi vrsti kot priprava na Tour. V njegovi ekipi UAE Emirates so izpostavili nekaj pomanjkljivosti v vožnji na čas. Slovenec je dodal, da lahko do francoske pentlje nekatere slabosti še odpravi. Od petka do nedelje pa bo lahko na Dofineji preizkusil tudi gorsko formo.

