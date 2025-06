Do začetka dirke Toura de France 2025 nas ločita le še dobra dva tenda, a nekdanji profesionalni kolesar Jan Bakelants že zdaj ne verjame, da lahko Jonas Vingegaard resno ogrozi Tadeja Pogačarja v boju za rumeno majico. V svoji kolumni za belgijski Het Laatste Nieuws je zapisal, da je Pogačar trenutno v izraziti psihološki in fizični prednosti, medtem ko se je Vingegaard na zadnjih preizkušnjah odzival, kot da "dviguje belo zastavo". Kljub dvema zaporednima zmagama na Dirki po Franciji naj bi bila razmerja moči zdaj povsem na strani slovenskega asa, ki je spomladi navduševal tudi na enodnevnih klasikah.

Čeprav je Jonas Vingegaard dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji in je Tadeja Pogačarja premagal tako leta 2022 kot 2023, nekdanji profesionalni kolesar Jan Bakelants pred letošnjim Tourom ne verjame, da lahko Danec še ogrozi Slovenca. Po njegovem mnenju je psihološka bitka že odločena v korist Pogačarja.

V svoji najnovejši kolumni za belgijski Het Laatste Nieuws je podvomil o možnosti, da bi Vingegaard letos spet oblekel rumeno majico na cilju dirke vseh dirk.

"Začel bom z ne preveč sporno ugotovitvijo glede Kriterija po Dofineji. Razmerja moči med glavnimi kandidati za Tour se v resnici niso bistveno spremenila, razen tega, da se je razlika med tremi najboljšimi še povečala in utrdila," so bile uvodne besede. Nadaljeval je, da je Pogačar razred zase, Vingegaard in Evenepoel pa mu vse težje sledita.

"Način, kako se je Vingegaard odzval na Pogačarjevo premoč, je bolj spominjal na predajo"

Z izjemo kronometra, kjer sta bila Vingegaard in Evenepoel hitrejša, je Pogi dobil vse ključne dvoboje. Videti je bilo, da sploh še ni vložil stoodstotnega napora.

Velika tekmeca Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar Foto: Guliverimage

"Ni težava v tem, da je Vingegaard izgubil, težava je, da Pogačar medtem ni deloval, kot da bi sploh vozil na vso moč. Slišim, da si pri Visma | Lease a Bike poskušajo vlivati upanje, da se bo do Toura vse postavilo na svoje mesto. A način, kako se je Vingegaard odzval na Pogačarjevo premoč, je bolj spominjal na dvig bele zastave kot pa na napoved zanimivega Toura."

Bakelants je bil že v prejšnjem zapisu kritičen do Evenepoela: "Remco trenutno ni kandidat za zmago. Razlika med njim ter Vingegaardom in Pogačarjem je še večja kot lani. Do štarta sta še dva tedna in pol, a čudeži se ne dogajajo."

"Tudi z nepopolnom pristopom je razlika ogromna"

Prav tako zavrača dvome, da bi Pogačarjeva obsežna pomladanska kampanja na klasikah lahko pustila posledice pozneje na Touru: "Govori se, da zaradi spomenikov ne bo imel popolne priprave in da ga lahko v tretjem tednu čaka slab dan. A trenutno se zdi, da bi lahko le padec ali tehnične težave spremenile potek dogodkov."

Foto: Guliverimage

"Ne verjamem, da Pogačar potrebuje popolno pripravo. Tudi z nepopolnim pristopom je razlika ogromna. Zaključni del vzpona do Comblouxa je prevozil hitreje kot Vingegaard v svojem neverjetnem kronometru predlani, ko je prav tam zlomil Pogija. To nekaj pove," je še zapisal.

Tour de France se bo začel 5. junija in bo deležen ogromno pozornosti ljubiteljev kolesarstva, ki si že manejo roke pred osrednjim kolesarskim spektaklom leta.