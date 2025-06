Prejšnji teden smo lahko na dirki po Dofineji spremljali največja imena svetovnega kolesarstva. Na dirki, ki velja za generalko pred dirko po Franciji, so pedale vrteli Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Na koncu je zasluženo slavil Pogačar.

Čaka ga "gaganje"

V tem času je imel Primož Roglič druge težave. Poleg tega, da si je celil rane po padcih, zaradi katerih je 35-letnik odstopil od zadnje dirke po Italiji, ob tem pa je moral jemati še antibiotike. Za zdaj še ni jasno, kakšne težave je imel kolesar ekipe Red Bull - Bora - hansgrohe.

A zdaj je več kot jasno, da se je vrnil na kolo in opravlja treninge na višini, natančneje na prelazu Col de l'Iseran. "Antibiotiki končani," je zapisal v uvodu in ob tem dodal, da kolesari v gorah in da ga čakajo naporni treningi. Na koncu je še zapisal: "Kar bo, pa bo." S tem je Kisovčan dal vedeti, da bo zagotovo prišel na štart dirke po Franciji, razen če se ne bi zgodilo kar nepredvidljivega.

Ne glede na težave, ki jih je imel v zadnjem času, bo Roglič najprestižnejšo dirko začel kot prvi kolesar Red Bulla in se s tem boril za najvišja mesta v skupni razvrstitvi. V primeru, da Zasavčan ne bi bil v pravi formi oziroma bi imel težave, bi vlogo kapetana lahko prevzel Florian Lipowitz, ki je bil na dirki po Dofineji tretji. 24-letni Nemec je sicer v svojih izjavah večkrat poudaril, da Roglič na Touru ostaja kapetan.

