Tadej Pogačar šokiral zmagovalca Toura

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je s svojo formo na Kriteriju po Dofineji navdušil ljubitelje in strokovnjake kolesarstva. Nad njegovo predstavo je bil vidno navdušen nekdanji zmagovalec Dirke po Franciji Jan Ullrich.

Jan Ullrich je v svojem podkastu Ulle & Rick namenil veliko pohvalo Tadeju Pogačarju za predstavo na Kriteriju po Dofineji. Njegovo vsestranskost je opisal kot fascinantno ter kot simbol velikih sprememb, ki jih je doživelo profesionalno kolesarstvo od njegove tekmovalne dobe.

"To, da je v šprintu ugnal tekmece, kot so van der Poel, Vingegaard in Evenepoel, je bilo zame šok. V naši eri kaj takega ni bilo mogoče. Jaz šprinta sploh nisem treniral, nismo imeli te hitrosti," je povedal zmagovalec Dirke po Franciji iz leta 1997.

Ob tem se je spomnil, kako zelo drugače so potekale priprave nekoč: "Dodajali smo kilometre brez pravega razloga. Danes bi se to štelo za napako. Včasih si lahko prišel med profesionalce pri 24 letih, zdaj je to že skoraj prepozno. Vse se je spremenilo."

"Impresivno, a zame je to že preveč"

Pogačar je letos že osvojil dve največji enodnevni dirki – Liège–Bastogne–Liège in Dirko po Flandriji –, kar je za kolesarja, ki cilja na skupno zmago na tritedenskih dirkah, velik podvig. A prav njegova vsestranskost – od gorskih etap do tlakovcev in šprintov – redefinira, kaj pomeni biti šampion grand toura.

Jan Ullrich je leta 1997 osvojil Dirko po Franciji. Foto: Getty Images

V preteklosti je, kot pravi nekdanji šampion Ullrich, dirkanje potekalo bistveno manj agresivno: "Danes vse ekipe narekujejo ritem že daleč od cilja, nekoč pa so tempo narekovale le redke. Danes pomočniki zmorejo 50 kilometrov na uro ali več. Impresivno, a zame je to že preveč," je dodal.

V luči Tour de France, ki se bo začel 5. julija, so te predstave za Tadeja Pogačarja odlična osnova, da znova napade rumeno majico in poskuša z njo četrtič v karieri prikolesariti na cilj, ki bo tokrat spet v Parizu.