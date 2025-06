Kot je v intervjuju za belgijski medij Het Nieuwsblad povedal Dirk de Wolf, nekdanji profesionalni kolesar in prijatelj družine Evenepoela, se je Remco po Dofineji odpravil na višinske priprave v Tignes (tam je tudi Primož Roglič), kjer pa ni prav dobre volje. Najbolj naj bi ga razjezilo to, da je bil na Dofineji večino časa prepuščen sam sebi, da je znova ostal brez ustrezne moštvene podpore.

"To se mora popraviti. Ekipa na Dofineji preprosto ni bila dovolj dobra," je opozoril de Wolf. "Ko imaš v ospredju 40 kolesarjev in od tega nikogar iz Remcove ekipe …. Remco je sam moral skrbeti za osvežitev. To se mora do Toura popraviti," je dejal de Wolf.

V dvojnem intervjuju je gostoval tudi Johan Museeuw, nekdanji svetovni prvak in vladar klasik, ki pa se boji, da se na Touru Remcu ne bo godilo dosti bolje. De Wolf je klub njegovim črnogledim napovedim poskušal ostati optimističen.

Ilan Van Wilder bo na Touru zelo pomemben pomočnik Evenepoela. Foto: Guliverimage

"Na Touru ob ob Remcu Ilan Van Wilder, ne računam pa kaj dosti na (Valentina, op. a.) Paret-Peintra. Nekaj je narobe, če Francoz ni bil konkurenčen že na Dofineji. Lani sem slišal za Lando (pomemben pomočnik Evenepoela, ki pa se je letos hudo poškodoval na Giru in ga na Touru ne bomo videli, op. a.), da je bil zraven, a mu ni bilo treba storiti kaj dosti. Prav to je bistvo, bil je tam. Že če vidiš, da je nekdo iz tvoje ekipe blizu, je to pomoč sama po sebi."

"Če bi bil jaz Remco, bi že zdavnaj odpisal generalno razvrstitev. Oprostite, ampak dirkanje v stilu Simona Yatesa na Giru, se pravi neprestano čakanje, čakanje in čakanje, Remco tega ne zna. On mora napadati," je spomnil de Wolf. Oba z Museeuwom sta mnenja, da bi se Evenepoel moral osredotočiti na etapne zmage. "In obleči rumeno majico po kronometru (v 5. etapi). Če se odloči še za napad v kateri od etap, se bo vse tako ali tako sestavilo. In če si dovolj dober, boš avtomatsko dober tudi v generalni razvrstitvi," je prepričan de Wolf.

Dirka po Franciji se bo začela čez natanko dva tedna v Lillu na severu Francije. Nesporni favorit za zmago je Tadej Pogačar, ki je z dominantnimi predstavami na Dofineji pokazal, da je že zdaj v izjemni formi.

