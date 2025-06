Še en Slovenec v roza majici: Nisem naslednji Pogačar, ampak Jakob Omrzel

Dobrih devet mesecev po hudem padcu in poškodbi glave na italijanski kolesarski dirki Giro della Lunigiana se je komaj 19-letni slovenski kolesar Jakob Omrzel vpisal med zmagovalce prestižne etapne dirke za kolesarje do 23 let, Giro d'Italia Next Gen, ki je glede na pretekle zmagovalce (Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Tom Pidcock, …) odličen pokazatelj kolesarske prihodnosti. In čeprav so ga v zadnjem mesecu – pred dvema tednoma je na dirki Po Sloveniji osvojil izjemno četrto mesto – mnogi označili za naslednjega Tadeja Pogačarja, mladi Novomeščan ob sleherni priložnosti poudarja, da ni naslednji Pogačar, ampak Jakob Omrzel. In – dodajamo – kot takega ga moramo tudi dojemati. Kot izjemnega mladega kolesarja, ki piše svojo, edinstveno zgodbo.

Njegov nekdanji trener iz mladinskih vrst Adrie Mobil Josip Radaković je po končani dirki Po Sloveniji v intervjuju za Sportal izpostavil, da pri Jakobu Omrzelu ne smemo prehitevati dogodkov.

Morda vse skupaj prehiteva tudi Omrzela samega. Tako je v prvi izjavi po zmagi na Giru za kolesarje do 23 let iskreno priznal, da ni pričakoval, da bo zmagal že prvo leto na tej dirki, si je pa zmage želel in si jo je postavil kot enega od ciljev. "Če imaš nek cilj in delaš zanj, lahko dosežeš velike stvari," je prepričan 185 cm visoki Dolenjec sloke postave, ki se je ob koncu Gira še posebej zahvalil asistentu športnega direktorja ekipe Alessiu Mattiussi.

Drugo mesto je osvojil 21-letni Avstralec Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies), tretje pa 20-etni Čeh Pavel Novák (MBH Bank Ballan CSB).

"To (zmaga, op. a.) je zahvaljujoč temu človeku, on je tisti, ki je vse to splaniral," je ob kazanju s prstom na nekdanjega profesionalnega kolesarja izpostavil Omrzel, ki je do skupne zmage prišel prav v zadnji, osmi etapi, ko je z drugim mestom v etapi nadoknadil zaostanek za do takrat vodilnim Avstralcem Lucom Tuckwellom (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) in ga na koncu skupaj z bonifikacijami ugnal za 12 sekund.

Tri slovenske roza majice v treh letih



Zanimivo je, da ima roza majica že tretje leto zapored slovenskega lastnika. Predlani je roza majico osvojil Primož Roglič, lani je to uspelo Pogačarju, letos, ko Pogija na Giru ni bilo, Roglič pa je zaradi posledic poškodb odstopil, je za roza majico na mladinski različici Gira poskrbel še en Slovenec, Jakob Omrzel. Ta v zadnjih dneh najpogosteje odgovarja na vprašanja, ki se navezujejo na primerjave s Pogačarjem. "Spet bom rekel, da nisem novi Pogačar, sem Jakob Omrzel in videli bomo, kaj lahko dosežem v prihodnosti," je že ničkolikokrat ponovil v nedeljski izjavi za organizatorja.

Lov na mavrično majico?

Omrzel, za prijatelje Mrzu, ki zaključuje 4. letnik strojništva na Šolskem centru Novo mesto, na koledarju uradno nima dirk, in tudi sicer pravi, da ima veliko ciljev, a da mora najprej zadihati in proslaviti najnovejšega, ga bomo pa konec septembra skoraj zagotovo videli na svetovnem prvenstvu v Ruandi, kjer bo v konkurenci mlajših članov lovil mavrično majico svetovnega prvaka.

Sreča v nesreči

Visoke ambicije bi na kolesarskem mundialu imel že lani v Zürichu, če ga ne bi le nekaj tednov prej ustavil že na začetku omejen hud padec in težka poškodba na etapni mladinski dirki Giro della Lunigiana. Takrat je v intervjuju za Sportal povedal, da se mu kolesarstvo zaradi padca ni niti najmanj zamerilo, samo nestrpen je, ker ne more na kolo, a je že takrat verjel, da tudi to še sledi. "Ko bom začutil, da je z glavo vse v redu, bom šel na kolo z enako željo kot pred padcem in treniral bom enako zavzeto kot prej," je napovedal, pri čemer se je še kako zavedal, da je kljub temu, da je zaradi padca izpustil vrhunec lanske sezone, evropsko in svetovno prvenstvo, pri vsem skupaj imel veliko srečo v nesreči.

Veselje ekipe ob zmagi Omrzela na Giru naslednje generacije. Foto: LaPresse

Padec, ki je bil videti res grozljivo, se je končal 'le' s pretresom možganov in hematomom v glavi, ki se je zmanjšal brez operacije. "Lahko bi se končalo na precej drugačen način, kot se je. Se mi pa zdi, da je brez pomena, da gledam nazaj in preveč razmišljam o tem, ker to ne bo spremenilo ničesar. Kar je bilo, je bilo," je zrelo razmišljal o situaciji.

Spraševal se je, če bo še kdaj tak kot je bil

Včeraj je v izjavi za italijanski BiciPro priznal, da je kljub temu, da se padca ne spomni in da je po uspešnem zdravljenju zelo hitro odprl novo poglavje svoje kolesarske knjige, za njim zahtevnih devet mesecev, ko je moral svojo kolesarko zgodbo začeti pisati od začetka.

"Po glavi mi je rojilo tudi vprašanje, ali bom še kdaj tak, kot sem bil. Bilo je težko, a nikoli nisem nehal verjeti. Ko sem bil v bolnišnici, sem imel priložnost, da me zdravijo tako fizično kot psihično," je razkril mladi Slovenec, ki je o Giru naslednje generacije razmišljal že na zimskih pripravah z novo ekipo.

Po hudem padcu na dirko Giro della Lunigiana je kar nekaj časa preživel v bolnišnici. Foto: Arhiv organizatorja

Samozavest z dirke Po Sloveniji

Na dirko je pripotoval opremljen s samozavestjo, ki jo je pridobil s 4. mestom v konkurenci profesionalnih kolesarjev na dirki Po Sloveniji. "Tam sem naredil velik korak naprej tudi s psihološkega vidika. Mislim, da je to razlog, zakaj sem na Giro prišel s toliko samozavesti in novimi spoznanji. Dirkal sem s kolesarji svetovne serije in se ogromno naučil. Videl in doživel sem novo plat dirkanja in to uporabil v zadnjih dneh."

Omrzel je že napovedal, da bo prihodnje leto najverjetneje branil naslov zmagovalca Gira za mlade, medtem ko meni, da je članski Giro zanj še prevelik zalogaj.

Prvi in edini Slovenec, ki je zmagal na Roubaixu



Jakob Omrzel, ki se je kalil v novomeški Adrii Mobil, je širšo kolesarsko javnost nase opozoril aprila lani z zmago na mladinski dirki Pariz-Roubaix, kjer je prvi dve stopnički zasedel skupaj z rojakom Erazmom Valjavcem (mimogrede, njegov oče Tadej Valjavec je bil do zdaj edini Slovenec, ki je zmagal na Giru za mlade kolesarje do 23 let).

Jakob Omrzel je lani kot prvi Slovenec zmagal na mladinski izvedbi kolesarske dirke Pariz-Roubaix. Foto: Ana Kovač

Tudi na etapnih dirkah v Švici (Tour du Pays de Vaud, op. a.) in Franciji (Ain Bugey Valromey Tour) je bil zelo uspešen. V Švici je bil tretji v generalni razvrstitvi, medtem ko mu je v Valromeyu s 4. mestom malo zmanjkalo do stopničk. "Skratka, vedno sem bil zraven, vedno v top 3, kadar je bila dirka v klanec, …" je lani našteval med pogovorom za Sportal. Seveda je kraljeval tudi na vrhu zmagovalnega odra slovenskih dirk. Med drugim je bil tudi državni prvak v cestni vožnji in podprvak v kronometru. Že lani je nekaj dirk odpeljal v dresu mladinske ekipe Cannibal - Victorious U19 Development Team, letos pa stopil še stopnico višje in se pridružil razvojni ekipi Bahrain Victoriuous. Bil je drugi na Giru del Belvedere, kjer je zaostal samo za svetovnim mladinskim prvakom Lorenzom Finnom, in kot že omenjeno izjemen četrti na dirki Po Sloveniji in najboljši med kolesarji do 23 let. A še pomembneje je to, da je svojo neustrašnost, drznost in delavnost uspešno prenesel v višji kolesarski razred. In če končamo z besedami trenerja Radakovića: Magic Johnson je nekoč izjavil, da so največji šampioni vedno tudi največji garači, in Jakob to zagotovo potrjuje.

