Baby Giro: Omrzel s tretjim mestom na etapi napredoval na skupno drugo

Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious Development) je v peti etapi dirke po Italiji za kolesarje, mlajše od 23 let, zasedel tretje mesto in v skupnem seštevku napredoval na drugo. Pred njim je le še Avstralec Luke Tuckwell, ki je bil v četrtek deveti.

V skupnem seštevku ima Luke Tuckwell, sicer član razvojne ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, še 26 sekund naskoka pred Jakobom Omrzelom, ki je nedavno dirko po Sloveniji končal na četrtem mestu. Tretji je trenutno v seštevku domačin Filippo Turconi (VF Group-Bardiani CSF) s 36 sekundami zaostanka.

Do srede vodilna Belgijec Jarno Widar (Lotto Development) in domačin Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) sta v etapi zaostala dobri dve minuti in sta v skupnem seštevku padla na četrto oziroma peto mesto z zaostankoma 1:23 in 1:30 minute.

Devetnajstletni Omrzel je v dosedanjem poteku "baby Gira" največ časa izgubil v uvodnem kronometru (8,4 km), ko je bil 74. z zaostankom 39 sekund. V zahtevni tretji etapi s ciljnim klancem na prelaz Maniva je bil med najboljšimi, na koncu pa je zasedel šesto mesto in za Widarjem zaostal 30 sekund.

Do konca dirke so ostali še trije dnevi. Petkova razgibana šesta etapa bo kolesarje popeljala od Ovade do mesta Acqui Terme (154 km), kraljevska etapa pa bo sobotna do Prato Nevosa. Tudi v razgibani nedeljski v Pinerolu bo še moč pridobiti nekaj mest.

Edini slovenski zmagovalec te dirke je bil doslej Tadej Valjavec leta 1999. Zmago brani Widar, ki bi lahko postal edini kolesar z dvema zmagama v dosedanjih 48 izdajah te preizkušnje.