Jakob Omrzel po svoji prvi dirki Po Sloveniji: Če bi bila na sporedu še kakšna etapa, bi bil to samo še plus

"Zagotovo mi ne bi bilo treba pasti v prvi etapi in lahko bi mi šlo bolje v etapi na Golte, ampak zdaj je, kar je, in s tem sem zadovoljen. Splet naključij. Mislim, da je izkupiček zelo soliden," je v krajšem pogovoru za Sportal po svoji prvi dirki Po Sloveniji ocenil Jakob Omrzel, 19-letnik iz Novega mesta, ki je v kolesarskem pogledu odraščal v ekipi Adria Mobil, v svoji prvi članski sezoni pa vozi za razvojno ekipo Bahrain Victorious. Kateri bo njegov naslednji tekmovalni korak?

Foto: Ana Kovač Komaj 19-letni Jakob Omrzel, še lani kolesar novomeške Adrie Mobil, letos član razvojne ekipe Bahrain Victorious, je na pravkar končani dirki Po Sloveniji osvojil izjemno četrto mesto v skupnem seštevku dirke in se vpisal na seznam kolesarjev, ki so na slovenski pentlji osvojili belo majico najboljšega mladega kolesarja. Do zdaj je belo majico na slovenski pentlji kar trikrat nosil najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar (v letih 2017, 2018 in 2019), po enkrat tudi zmagovalec Toura Egan Bernal (na Golteh mu je belo majico leta 2016 predal Primož Roglič) in zmagovalec Vuelte ter nedavno še Gira Simon Yates, kar pomeni, da je majica odličen pokazatelj športne prihodnosti posameznega kolesarja.



Omrzel je postal prvi Slovenec po Kristjanu Hočevarju (2021) z belo majico najboljšega mladega kolesarja na domači pentlji. 185 centimetrov visoki Novomeščan je že v mladinski konkurenci redno opozarjal nase, med njegovimi največjimi uspehi pa velja poudariti lansko zmago na mladinski dirki Pariz–Roubaix in drugo mesto na enodnevni italijanski dirki za kolesarje do 23 let Giro del Belvedere. Septembra lani se je hudo poškodoval na mladinski dirki Giro della Lunigiana, a je k sreči povsem okreval. Po podelitvi v Novem mestu si je vzel čas tudi za bralce Sportala. Spregovoril je o tem, kaj bi lahko storil drugače, če bi se dalo čas zavrteti nazaj, in kateri bo njegov naslednji korak.

Foto: Ana Kovač Jakob, se strinjate, da je petdnevna dirka za vas prekratka? Zdi se kot, da ste iz dneva v dan rasli v formi.

Da, iz etape v etapo sem se bolje počutil, in če bi bila na sporedu še kakšna etapa, bi bil to samo še plus.

Česa ste se naučili na svoji prvi dirki Po Sloveniji? Deležni ste bili ogromno pozornosti, tako medijske kot navijaške.

V tem tednu sem se res ogromno naučil. Od tega, da je to druga raven dirkanja, da je v organizacijo vpletenih ogromno ljudi, do ekipnega dirkanja, mislim, da je bila to odlična odskočna deska za naprej. To je bila zame povsem nova izkušnja.

Vrhunec zadnje etape je bil zagotovo vzpon na Trško goro, ki je bil dodobra popisan z vašim imenom in vzdevkom Mrzu. Vam je v žaru hitrega dogajanja in adrenalina sploh uspelo kaj videti s kolesa?

Da, del, ki ga omenjate, mi je celo uspelo videti s kolesa. Sicer pa sem s svojo vožnjo na Trško goro zadovoljen, na koncu sploh ni bila takšen problem, saj gre za relativno kratek klanec (Omrzel je specialist za daljše klance, op. p.), in mi ni predstavljala ne vem kakšnih težav. Mislim, da sem se kar dobro znašel.

Foto: Ana Kovač

Ko boste analizirali dirko, boste zagotovo iskali, kje bi lahko pridobili še kakšno sekundo?

Zagotovo mi ne bi bilo treba pasti v prvi etapi in lahko bi mi šlo bolje v etapi na Golte, ampak zdaj je, kar je, in s tem sem zadovoljen. Splet naključij. Mislim, da je izkupiček zelo soliden.

Vaš naslednji korak bo kolesarska dirka Giro d'Italia Next Gen (osem etap od 15. do 22. junija). Na startni listi so tudi svetovni mladinski prvak Italijan Lorenzo Finn (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies), s katerim sta letos že skupaj stala na zmagovalnem odru, lanski zmagovalec te dirke Jarno Widar (Lotto Development Team), pa Adrià Pericas iz razvojne ekipe UAE Team Emirates Gen Z. Predvidevam, da na dirko odhajate polni samozavesti?

Da, mislim, da po tem, kar sem pokazal v Sloveniji, lahko na dirko odidem samozavestno in računam na dober rezultat, se pa zavedam, da bo tudi tam zelo močna konkurenca. Bomo videli.

Jakob Omrzel s kolesarskim kolegom Vidom Murnom Foto: Ana Kovač

Lani je belo majico na dirki Po Sloveniji nosil Giulio Pellizzari, eden od opaznejših kolesarjev na letošnjem Giru, na prvi izvedbi dirke leta 1993 pa je čast pripadla domačemu kolesarju Gorazdu Štanglju. Po dvakrat so bili med nosilci bele majice na največji domači dirki tudi Jan Polanc (Radenska), Blaž Furdi in Tadej Valjavec (oba Sava Kranj) ter Robert Kišerlovski (Adria Mobil).

