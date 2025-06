Nepozabno doživetje za našega nagrajenca: Zdaj drugače gledam na potek kolesarskih dirk

Zmagovalec naše nagradne igre My Tour of Slovenija je Boštjan Gorišek iz Logatca. Pravilno je odgovoril na naše vprašanje in bil nato izžreban, za nagrado pa si je lahko iz spremljevalnega vozila novomeškega kolesarskega moštva Adria Mobil ogledal prvo etapo 31. dirke Po Sloveniji. V soboto je sodeloval tudi na rekreativni prireditvi My Tour in s preostalimi sotrpini odpeljal 82-kilometrsko traso z vzponom na Golte.

"Iz srca en velik hvala za včerajšnjo nepozabno izkušnjo na Dirki po Sloveniji. Včeraj sem se vozil od Pirana do Škofljice v spremljevalnem vozilu Adria Mobile, z Markom in Jakom. Zelo zelo prijazna in prijetna fanta. Na veliko mojih amaterskih vprašanj sta mi odgovorila in zato so mi nekatere stvari bolj jasne. Od včeraj naprej drugače gledam na potek kolesarskih dirk, saj sem iz prve vrste videl kako izgleda le ta iz vozila. Res vam iz srca hvala za enkratno in (verjetno) neponovljivo izkušnjo," nam je dan po uvodni etapi dirke sporočil Boštjan Gorišek.

Boštjanu čestitamo in se mu zahvaljujemo, da nas spremlja!