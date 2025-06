"Malce je zmanjkalo do odra za zmagovalce v seštevku, a se bomo naslednje leto vrnili še močnejši in startali ne samo na belo, temveč tudi na zeleno majico," je po 31. dirki Po Sloveniji, ki se je danes končala v Novem mestu, odločen najboljši Slovenec, komaj 19-letni Novomeščan Jakob Omrzel. Mladi kapetan moštva Bahrain - Vicrtotious je na letošnji slovenski pentlji osvojil končno četrto mesto.

Jakob Omrzel je današnjo zadnjo etapo 31. dirke Po Sloveniji končal v prvi zasledovalni skupini, v cilj na Glavnem trgu v Novem mestu je prišel kot sedmi, v času zmagovalca, Portugalca Iva Oliveire (UAE Emirates). V skupnem seštevku je 19-letnik zasedel končno četrto mesto s 35 sekundami zaostanka za zmagovalcem dirke, Norvežanom Andersom Hallandom Johannessenom (Uno-X-Mobility).

Fotogalerija s Trške gore (foto: Ana Kovač):

Omrzel je postal prvi Slovenec po Kristjanu Hočevarju (2021) z belo majico najboljšega mladega kolesarja na domači pentlji. V letih 2018 in 2019 je bil najboljši mladi kolesar Tadej Pogačar, ki je bil tedaj prav tako obakrat četrti v skupnem seštevku. Ti podatki pa so že lahko napoved prekrasne kariere.

"Zelo dober občutek je osvojiti belo majico. To je bilo nekaj pričakovanega, a sem zelo ponosen na vse doseženo. Lahko bi rekli, da je četrto mesto tisto nesrečno mesto. Malce je zmanjkalo do odra za zmagovalce v seštevku, a se bomo naslednje leto vrnili še močnejši in startali ne samo na belo, temveč tudi na zeleno majico," je za RTV Slovenija dejal Omrzel, slovenski junak letošnje dirke.

