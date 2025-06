Čeprav se na prvi pogled ob trasi ni zbralo toliko ljudi, kot smo jim bili priča v letih, ko sta na dirki dominirala Primož Roglič ali Tadej Pogačar (leta 2022 so ob trasi kraljevske etape s ciljem na Veliki planini našteli 80 tisoč ljubiteljev kolesarstva), je pa bilo veliko tistih, ki so navijali najbolj srčno, saj so bili med tekmovalci tudi njihovi najbližji.

Tako smo na klancu, ki smo se ga za spremembo lotili od zgoraj navzdol, najprej naleteli na mlade kolesarje iz Kolesarskega društva Knežjega mesta Celje, ki so prišli spodbujat njihovega prijatelja Aleksandra Svena Mernika, kolesarja kranjske kontinentalne ekipe Factor Racing.

Navijači Aleksandra Svena Mernika iz ekipe Factor Racing, ki je v skupnem seštevku s 37. mestom drugi najvišje uvrščeni Slovenec na dirki. Foto: Ana Kovač Fantje so danes opravili konkreten trening - na Golte so prikolesarili iz Celja - nato pa na asfaltu preizkusili še svojo umetniško žilico, medtem ko so s kredami oblikovali navijaške slogane. Kot nam je povedal Svenov brat Osskar, je bil klanec na Golte pisan na kožo Svenovim karakteristikam, ki mu ustrezajo dolgi klanci, zato je pogumno in brez omahovanja napovedal, da se starejši brat, če bi le uspel priti spočit do vznožja klanca, danes lahko prebije med prvih pet. Mernik je sicer na koncu v cilj pripeljal kot 45., dobrih sedem minut za zmagovalcem etape, a je tudi s tem dosežkom na svoji prvi dirki Po Sloveniji lahko več kot zadovoljen.

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Mama Jakoba Omrzela: Ljubezen in podpora, to je vse, kar lahko damo

Srečali smo tudi navijače Jakoba Omrzela, 19-letnega kolesarja iz razvojne ekipe Bahrain-Victorious, ki upravičuje visoka pričakovanja in na dirki vodi v razvrstitvi za belo majico najboljših mladih kolesarjev. Njegova mama Tanja nam je povedala, da so kolesarske sanje sinove ambicije, ona in vsi njegovi pa ga pri tem podpirajo.

"To je vse, kar mu lahko damo, ljubezen in podporo, vse ostalo pa poskusim odmisliti," je dejala mama enega največjih upov slovenskega kolesarstva, mislila pa verjetno tudi na nevarnosti, ki prežijo na cesti (Jakob se je septembra lani na dirki Giro della Lunigiana hudo poškodoval, a je k sreči povsem okreval).

Mama Jakoba Omrzela, najboljšega mladega kolesarja na letošnji dirki Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Nižje smo na ovinku, kjer je Telekom Slovenije z modrimi črtami označil varno navijaško črto, srečali tudi navijače Tilna Finkšta, sprinterja iz ekipe Adria Mobil, ki se je na letošnji dirki Po Sloveniji že dvakrat uvrstil med top 10. Njegova partnerka Klara nam je povedala, da se je v sedmih letih, odkar Tilna spremlja na dirkah, stresa že navadila, odmisliti pa ga ne more.

"Vsak dan smo ob trasi. Ali se odpravimo na start, ali nekje vmes, ali pa na cilju, da ga lahko ujamem vsaj za par minut, ga objamem in 'polubčkam. Je pa vse skupaj zelo stresno, ker se zavedam, da se v kolesarstvu lahko zgodi marsikaj, še posebej v kaotičnem sprintu na koncu … Tilnu gre letos res zelo dobro, bil je sedmi in šesti v etapi, in vso smo zelo ponosni, pa tudi sam je zelo zadovoljen."

Navijači Savinjske rakete Tilna Finkšta Foto: Ana Kovač Klara, življenjska sopotnica slovenskega kolesarja Tilna Finkšta. Foto: Ana Kovač

Modra linija označuje prostor za navijače ob trasi. Gre za pobudo Telekoma Slovenije #NavijajmoPametno, ki spodbuja varno in odgovorno navijanje na dirki Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač Del pobude je tudi pantomimik Črtomir. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Navijačici Tea Pečnika, kolesarja ekipe Adria Mobil. Foto: Ana Kovač

Najraje ima Roglo, zaradi Rogliča, seveda

Naleteli smo tudi na madžarski par, ki je v Slovenijo pripotoval prav zaradi dirke po Sloveniji. "Na dirki nastopa madžarski kolesar Márton Dina (Euskaltel – Euskadi), pa sva prišla združit prijetno s koristnim. Navijati in kolesariti po Sloveniji. Slovenija je najlepša država na svetu, zato se rada vračava. Moja najljubši vzpon je vzpon na Roglo, to pa zato, ker sem največja navijačica Primoža Rogliča," je mimogrede razkrila Madžarka in ponosno pokazala na slovenski reprezentančni dres.

Madžarski par je v Slovenijo pripotoval prav zaradi dirke Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač Madžarska ljubiteljica kolesarstva v dresu slovenske reprezentance. Foto: Ana Kovač

Novomeščan je vseh 31 izvedb dirke Po Slovenji spremljal iz prve vrste

Naš redni sogovornik na dirki Po Sloveniji je tudi Jože Ravbar, energični Novomeščan, ki je bil prisoten na vseh dirkah Po Sloveniji. "To je moja 31. dirka Po Sloveniji, najbolj pa mi je v spominu ostala tista iz leta 2015, ko je v kraljevski etapi na Tri kralje zmagal Primož Roglič in prevzel zeleno majico. Zanimivo je bilo tudi leta 2016, ko se je etapa prav tako kot letos končala na Golteh, in je Roglič klanec pred uradno dirko – takrat še v dresu LottoNL-Jumbo - odpeljal za trening, jaz pa za njim," je namignil 75-letni Dolenjec.

Energični Novomeščan Jože Ravbar je stalnica dirke Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač

"Žal je letošnji datum dirke po eni strani dokaj neugoden, saj se je ravno končala Dirka po Italiji in sem ni kolesarjev, ki so nastopali na Giru, po drugi strani pa je zaradi termina simbolno bližje sloganu - Fight for Green, boj za zeleno – saj Slovenija ne more biti bolj zelena, kot je v teh dneh," je ugotavljal Dolenjec, ki letos še posebej pozorno spremlja Omrzela.

Pred kolesarji je samo še nedeljska etapa s ciljem v Novem mestu, a še prej jih čaka vzpon in spust s Trške gore. Dirka še zdaleč ni odločena, jutri se lahko zgodi marsikaj.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Preberite še: