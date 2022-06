Danes se je zdelo, kot da vse kolesarske poti vodijo ob traso 4. etape (organizatorji so našteli neverjetnih 80 tisoč navijačev), pri čemer se je največ častilcev kolesarstva brez dvoma zbralo ravno ob cesti na Veliko planino, gostiteljico cilja kraljevske etape s startom v Laškem. Tako kot kolesarskim dirkam pritiče, smo tudi tu srečevali navijače v avtodomih, pa take s košaricami polnimi dobrot, na splošno pa s številnimi slovenskimi trobojnicami. Tudi za Tadeja Pogačarja je bil dan popoln. Obisk domačega kraja, etapna zmaga tesnega prijatelja, prihod v cilj v objemu ter potrditev vodstva na najpomembnejši slovenski kolesarski dirki so brez dvoma zagotovilo za popoln dan. Pred kolesarji je samo še ena etapa s ciljem v Novem mestu, a še prej vzponom in spustom s Trške gore. Naj mine brez novih okužb s covidom-19.

Navijači so na Veliko planino danes pripotovali od blizu in daleč. Mnogi so se od doma podali že zarana. Tudi Danilo in Čarli, vneta športna navijača iz Maribora. Že ob šestih zjutraj sta odrinila iz Maribora, še prej spakirala košaro s salamo, sirom in francosko bageto, ter seveda obvezno džezvo za kavo in kuhalnik, ter steklenico vina, in se utaborila na zadnjem ovinku pred garnituro zaščitnih ograj, ki kolesarje varujejo zadnjega pol kilometra pred cilje. Povedala sta, da sta zagrizena kolesarska navijača, da sta si letos že ogledala Dirko po Italiji, načrtujeta pa tudi potovanje na francoski Tour. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Poseben gušt je bilo za marsikoga tudi krašenje zaključnega klanca, ki se zadnje tri tedne ponaša z novo asfaltno podlago. Med delom smo ujeli Dejana z družbo iz Polzele. "Risali bomo tako dolgo, da ne porabimo vseh kred," se je pošalil. Foto: Ana Kovač Poseben gušt je bilo za marsikoga tudi krašenje zaključnega klanca, ki se zadnje tri tedne ponaša z novo asfaltno podlago. Med delom smo ujeli Dejana z družbo iz Polzele. "Risali bomo tako dolgo, da ne porabimo vseh kred," se je pošalil. Foto: Ana Kovač Na poti navkrber smo naleteli tudi na Uroša Zupančiča iz Domžal, lastnika koče Slovenka na Veliki planini, ki je bil danes na posebni misiji. Želel si je avtograma na svoj kolesarski dres iz rok samega kolesarskega kralja Tadeja Pogačarja, bi bil pa vesel podpisa kateregakoli slovenskega kolesarja. "Navijam za vse slovenske kolesarske junake, poleg tega sem domačin in to je krasna popestritev sončnega dne," nam je povedal. Za lov na avtograme kolesarskih zvezd se je konkretno pripravil. Tudi z debelim črnim alkoholnim "flukijem" v zadnjem žepu. Foto: Ana Kovač

Med navijači je izstopala 11-članska navijaška skupina, sestavljena iz treh družin, s slovenskimi zastavami in imenitnimi pokrivali v barvah slovenske trobojnice. Kot so nam povedali, prihajajo iz Gabrovke pri Litiji, to pa ni njihova edina navijaška zgodba, ki jo nameravajo spisati letos. "Navijamo za vse slovenske športnike, brez izjeme, in spremljamo vse športe. Od rokometa, odbojke, do košarke, načrtujemo tudi obisk EvroBasketa v Berlinu," so nam zaupali, izključen pa ni niti ogled Dirke po Franciji. Foto: Ana Kovač

Obiskovalci Velike planine so se lahko okrepčali v bifeju na travniku pod ciljem, kjer smo bili navdušen nad dvema fantoma, ki sta pobirala smeti. Da, prav ste prebrali, hodila sta od mize do mize in spraševala po smeteh, da bi jih namesto gostov odnesla do smeti. Z velikim veseljem povemo, da gre za Nejca in Jako, ki sta nam povedala, da sta se za en dan prelevila v natakarja. Foto: Ana Kovač

Med obiskovalci smo srečali tudi domačina Milana Vodlana, ki je izstopal po svoji pojavi in tradicionalnim pokrivalo z napisom Velika planina. Kot nam je povedal, je njegovo življenjsko poslanstvo življenje pastirja na Veliki planini, kot domačin pa navdušen nad novim asfaltom. "Upam, da bodo asfaltirali vse do Zelena roba, potem pa bomo kot v Švici. No, ta asfalt je že zdaj boljši kot tisti, ki ga imajo v Švici," se je muzal sogovornik s psičkom Tačkom. Foto: Ana Kovač

Ptičji pogled na cilj 4. etape letošnje dirke Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Rafal Majka in Tadej Pogačar sta še enkrat več potrdila izjemno formo pred začetkom Dirke po Franciji. Foto: Ana Kovač

Novo vrhunsko predstavo Tadeja Pogačarja sta si v živo ogledala tudi njegova starša ter agent Alex Carrera. Foto: Ana Kovač

