Še ena osupljiva predstava Pogačarja in Majke, Tadej etapo prepustil Poljaku

Dirka Po Sloveniji, potek 4. etape:

Cilj: Tadej Pogačar je etapno zmago prepustil Rafalu Majki, a dvojec je prikazal še eno osuplivo dominantno predstavo. Tretji je bil Španec Fernando Barcelo Aragon (Caja Rural - Seguros RGA).

Domen Novak je v cilj prišel na 11. mestu, 55 sekund za zmagovalcem, s tem pa je rešil tretje mesto v skupnem seštevku.

Zadnji kilometer - Pogačar in Majka se dogovarjata, kdo od njiju bo vzel etapno zmago, Domen Novak v ozadju izgublja in se trdo bori za rešitev tretjega mesta v skupnem seštevku.

2 km do cilja - Pogačar in Majka imata že 45 sekund naskoka pred zasledovalci. Ob cesti je vse več navijačev, ki glasno spodbujajo kolesarske bojevnike.

3 km do cilja - Pogačar in Majka sta razred zase, na strmem vzponu le še povečujeta prednost. Domen Novak le še pazi na Italijana Nicolo Concija (Alpecin Fenix) in brani svoje tretje mesto v skupnem seštevku. A Conci tako ali tako že močno zaostaja za Novakom, ki pa mu tudi že pojenjajo moči.

4 km do cilja - Rafal Majka je silovito potegnil, s Pogačarjem se oddaljujeta zasledovalcem. Novak zdaj zaostaja in je na čelu prve zasledovalne skupine.

5 km do cilja - Tadej Pogačar in Rafal Majka (UAE Emirates) sta ujela in prehitela Beltrana, sledi jima tudi Domen Novak (Bahrain Victorious).

6 km do cilja - V vodstvo je skočil Joel Nicolau Beltran (Caja Rural), a mu prav daleč ni uspelo pobegniti.

6,5 km do cilja - Jan Polanc zdaj vleče skupino favoritov.

8 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon na Veliko planino, Cobo je omagal.

9 km do cilja - Španec Ivan Cobo (Kern Pharma) je skočil v vodstvo.

10 km do cilja - Bega je konec, glavnina je spet strnjena.

15 km do cilja - Tratnik se je odpeljal mimo ubežne skupine, z njim so šli še Lionel Taminaux (Alpecin Fenix), Xabier Mikel Azparren (Euskatel Euskadi), Hector Carretero (Kern Pharma), Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic) in Tomasz Budzinski (HRE Nazowsze Serce). Glavnina pa je zelo blizu, na čelu te tempo narekujejo kolesarji moštva Eolo-Kometa.

19 km do cilja - Tratnik je ujel vodilno osmerico, ta zdaj vozi le še 35 sekund pred glavnino.

20 km do cilja - Jan Tratnik (Bahrain Victorious) sde je odpeljal iz skupine favoritov in lovi preostanek ubežne skupine.

25 km do cilja - Iz vodilne skupine je odpadel Samuele Zoccarato (Ita/Bardiani CSF Faizane), osmerica pa ima še manj kot minuto prednosti pred glavnino. Kmalu bo leteči cilj v Ljubnem ob Savinji, nato pa še zaključni vzpon na Veliko planino.

29 km do cilja - Matej Mohorič se je odpeljal na rep glavnine do klubskega spremljevalnega vozila po bidone, a se hitro spet vrnil na čelo in zdaj skupaj s kolegi narekuje tempo. Prednost vodilnih še naprej kopni, zdaj znaša le še 1:29.

35 km do cilja - Prednost vodilnih vztrajno kopni, razredčena glavnina jim sledi z le še dobrima dvema minutama zaostanka.

44 km do cilja - Glavnina je vrh Črnivca dosegla 2:35 za ubežniki. Na prelazu se je zbrala nepregledna množica ljudi, še več pa jih lahko kolesarji pričakujejo na zaključnem vzponu na Veliko planino.

Izidi gorskega cilja, Črnivec (II. kategorija):

1. Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic) 6 točk

2. Tomasz Budzinski (Pol/HRE Nazowsze Serce) 4

3. Xabier Mikel Azparren (Špa/Euskatel Euskadi) 2

45 km do cilja - Na čelo glavnine so se postavili kolesarji Bahrain Victoriousa, tam sta spet Jan Tratnik in Matej Mohorič, Tadej Pogačar in njegovi pomočniki iz UAE Emirates mirno sledijo, glavnina pa se je na klancu močno razpotegnila. Deveterica vodilnih ima zdaj še 2:35 prednosti.

48 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Črnivec, v glavnini je vse mirno, ubežniki pa ohranjajo dobre tri minute prednosti.

51 km do cilja - Ubežniki so kljub nevšečnostim prednost pred glavnino celo povišali na 3:20.

59 km do cilja - Deveterica vzdržuje tri minute prednosti pred glavnino, a pri vstopu v Kamnik je na ostrem levem ovinku padel Thaminaux, takoj za njim pa še nekaj bežečih kolesarjev, tudi Per. Hitro so spet nadaljevali z etapo, izgubili pa so nekaj sekund v primerjavi z glavnino.

Kmalu se bo začel vzpon na Črnivec (10,6 km pri 5,7 % povprečnega naklona), klanec druge kategorije.

66 km do cilja - Kolesarji so se že peljali mimo Pogačarjevih domačih krajev, Komende ter Klanca nad Komendo, ubežniki imajo še vedno okoli treh minut prednosti pred glavnino, na čelu te pa so kot je že običaj na letošnji dirki Po Sloveniji kolesarji UAE Emirates. Tadej Pogačar se ni imel časa ustavljati, svojim najzvestejšim podpornikom je uspel le pomahati s kolesa.

77 km do cilja - Vodilna deveterica je imela v Mengšu še tri minute prednosti pred glavnino.



Izidi letečega cilja, Mengeš (74,9 km etape):

1. Tomasz Budzinski (Pol/HRE Nazowsze Serce) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic) 3/2

3. Xabier Mikel Azparren (Špa/Euskatel Euskadi) 1/1

83 km do cilja - Glavnina stopnjuje tempo, prednost ubežnikov je padla na 3:35, na 75. kilometru etape kolesarje čaka leteči cilj v Mengšu, ki bo najboljšim trem poleg točk prinesel tudi bonifikacijske sekunde.

Luka Mezgec danes varčuje z močmi

Množice kolesarskih navdušencev se še zbirajo na Črnivcu in na Veliki planini, pa tudi v Komendi, ker se veselijo prihoda Tadeja Pogačarja, navijaško vzdušje pa je navdušilo tudi Luko Mezgeca (BikeExchange - Jayco).

Tole je povedal pred današnjo etapo: "Iz leta v leto se število navijačev krepi in mislim, da smo že zelo blizu tistemu vzdušju, ki krasi največje tritedenske dirke, Giro, Tour in Vuelto. Zelo se veselim današnje etape, predvsem zato, ker bom varčeval z močmi in imel zato morda tudi več ačsa za kakšen pozdrav, ali pa da navijačem vsaj pomaham."

106 km do cilja - Trojane je vodeča deveterica prečkala 4:50 pred glavnino.

Izidi drugega gorskega cilja, Trojane (III. kategorija):

1. Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic) 3 točke

2. Samuele Zoccarato (Ita/Bardiani CSF Faizane) 2

3. Umberto Marengo (Ita/Drone Hopper - Androni) 1

110 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Trojane, ubežniki 4:45 pred glavnino. Z dirke je odstopil še Poljak Alan Banaszek (HRE Nazowsze Serce)

116 km do cilja - Ubežniki so Jesenovo prečkali 4:40 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Jesenovo (III. kategorija):

1. Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic) 3 točke

2. Samuele Zoccarato (Ita/Bardiani CSF Faizane) 2

3. Ivan Cobo Cayon (Špa/Kern Pharma) 1

122 km do cilja - Deveterica ubežnikov ima 4:15 prednosti pred glavnino, kolesarji se vzpenjajo na Jesenovo.

127 km do cilja - Vosilni sedmerici sta se pridružila še Italijan Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizane) in Španec Ivan Cobo Cayon (Kern Pharma), deveterica zdaj vozi že štiri minute pred glavnino.

130 km do cilja - V ospredju zdaj vozijo Slovenec David Per (Adria Mobil), Italijana Umberto Marengo (Drone Hopper - Androni) in Francesco Carollo (MG.K Vis Colors For Peace), Francoz Lionel Taminaux (Alpecin Fenix), Španec Xabier Mikel Azparren (Euskatel Euskadi), Hrvat Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic) in Poljak Tomasz Budzinski (HRE Nazowsze Serce).

135 km do cilja - Trojica je v vodstvu, sledi jim še četverica. Morda imamo zametek ubežne skupine.

137 km do cilja - Skupina je spet strnjena.

Kaj pa je pred današnjo etapo povedal Domen Novak (Bahrain Victorious), tretji v skupnem seštevku?

"Če bo danes tempo, da bom tretji, bo, če ne bo, žal ne bo,. Jaz bom dal vse od sebe in to je najbolj pomemno. Če bom imela pač slab dan, ne morem nič narediti."



"Danes je malo bolje, včeraj v dolino me je bilo preveč strah in to je največ, kar je pustil padec. danes je cilj na vrhu vzpona, jaz mislim, da lahko zadržim to tretje mesto. Dal bom vse od sebe, to je to. Počutim se v redu, bolje kot včeraj. Včeraj sem imel prazne noge, bomo videli, kako bo danes."

143 km do cilja - Nekaj prednosti si je uspelo privoziti osmerici kolesarjev.

146 km do cilja - Skupina je strnjena, vrstijo se napadi in poskusi pobega.

Se bo Tadej Pogačar ustavil v Komendi? "Ne vem, odvisno, kako hitro bomo šli. Bomo videli."

"Zelo lepo vzdušje je že vse dni, tako da mislim, da bo tudi danes izjemno, noro vzdušje, sploh na zaključnem vzponu na Veliko planino in tega se že veselim. Danes je zelo dobra, težka etapa, super priprava za Tour," je pred začetkom etape povedal Tadej Pogačar, ki je včeraj prevzel tudi skupno vodstvo na dirki in danes kolesari v zeleni majici. "Zmage v majici vodilnega so nekaj zelo posebnega in zato bomo danes tudi poskusili dobiti to etapo," je še razkril.

Tudi v domači Komendi pričakuje lepo dobrodošlico. "Zagotovo bo veliko ljudi, družina, prijatelji, zelo lepo se bo peljati čez domačo vas," pravi. Se bo ustavil in jih pozdravil? "Ne vem, odvisno, kako hitro bomo šli. Bomo videli."

V Komendi, ki jo bodo kolesarji dosegli po 80 prevoženih kilometrih, že nestrpno pričakujejo svojega Tadeja Pogačarja:

11.03 (152,1 km do cilja) - Kolesarji so prevozili kilometer nič, kraljevska etapa 28. dirke Po Sloveniji se je začela zares! Takoj je napadel že včeraj izjemno aktivni Italijan Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizane), ki pa ni prišel daleč.

Start: Današnja etapa se je z zaprto vožnjo začela ob 10.55 v Laškem, kilometer nič bodo kolesarji prevozili približno deset minut kasneje. Startalo je 127 kolesarjev. Startne liste danes nista podpisala Avstralec Heinrich Haussler (Bahrain Victorious) in Poljak Jakub Kaczmarek (HRE Mazowsze Serce).

"Žal danes ne morem startati, vlčeraj sem doživel grd padec, izgubil preveč kože, moje telo je preveč načeto. Žal mi je, a moram se pozdraviti za naslednje dirke," je prek družbenih omrežij sporočil osmoljenec Bahrain Victoriousa.

Na prvih dveh gorskih ciljih III. kategorije na Jesenovem in na Trojanah najboljše tri čakajo točke (3-2-1), na Črnivcu, ki je II, kategorije (6-4-2), na vrhu ciljnega vzpona na Veliki planini (I. kategorija) pa bo zumagovalec dobil 10 točk, drugi 8, tretji 6, četrti in peti pa 4 in 2.