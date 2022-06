Izjemni Tadej Pogačar zavladal na dirki Po Sloveniji, navdušil tudi Luka Mezgec

"Z Rafalom sva se odločila, da greva na Svetinjo skupaj, ker je bila cesta mokra, pa sva se dogovorila, da je bolje itti čim hitreje gor in nato na spustu malce bolj previdno," je v cilju povedal zmagovalec etape in nov vodilni na dirki Po Sloveniji Tadej Pogačar.

S četrtim mestom je danes navdušil tudi Luka Mezgec, ki smo ga med spremljanjem dirke kar malce spregledali. "Ko smo se vračali čez Celje in na Celjsko kočo je začelo deževati in takrat je bilo veliko stresa, mokre ceste, veliko padcev. Na srečo nas je ekipa držala spredaj, na vzponu čez Celjsko kočo sem dal vse od sebe, vedel sem, kje je moj limit, kilometer do vrha sem izpustil skupino in upal, da bom na spustu nadoknadil zaostanek, kar se je tudi zgodilo in potem se se samo še varčeval za zaključni sprint, na žalost samo za četrto mesto," je povedal po etapi.





"Ko sem videl na začetku, da je začel Tadej narekovati tempo, sem začel gledati watte in sem šel v svojem tempu. Nimamo kaj, je le prvi kolesar sveta, jaz pa sem le sprinter," je še dodal.

Dirka Po Sloveniji, potek 3. etape:

Cilj: Tadej Pogačar je ponovil lanski manever in na etapi s ciljem v Celju prevzel vodstvo na dirki. Danes je zmagal pred moštvenim kolegom iz UAE Emitrates Rafalom Majko, ki zeleno majico vodilnega na dirki predaja kapetanu. Tretje mesto je zasedel Italijan Nicola Conci (Alpecin Fenix).

Zadnji kilometer - Majka je popustil, zeleno majico bo danes oblekel Pogačar, ki se je otresel tudi Concija.

2 km do cilja - Vodilna trojica se vzpenja na celjski grad, zasledovalci so 33 sekund zadaj.

7 km do cilja - Conci je ujel vodilni dvojec, trojica zdaj vozi 20 sekund pred zasledovalci.

8 km do cilja - Pogačar in Majka sta varno prispela v dolino, njun najbližji zasledovalec je zdaj Italijan Nicola Conci (Alpecin Fenix), ki je ušel skupini z Matejem Mohoričem.

10 km do cilja - Pogačar vodi Majko na zahtevnem spustu s Celjske koče, zasledovalci z Mohoričem in Novakom so se jima približali na 20 sekund.

Pogi would like to get to stage finish as quickly as possible. #TourOfSlovenia pic.twitter.com/BUii9qtWg0 — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) June 17, 2022

15 km do cilja - Pogačar in Majka ohranjata prednost na spustu, Mohoriča je ujela skupina zasledovalcev in zdaj skupaj lovijo vodilni dvojec. Cesta je mokra in spolzka, spust je nevaren in eden od kolesarjev moštva EOLO-Kometa je že pristal na tleh. Ni bilo videti, da bi se huje poškodoval. Alex Tolio iz moštva Bardiani je zapeljal v travo ob cesti, a k sreči ni izgubil nadzora nad kolesom.

17 km do cilja - Pogačar in Majka sta Svetino prečkala dobre pol minute pred Mohoričem. Zdaj je na vrsti spust v Celje, Mohorič pa je pravi mojster za spuščanje.

Izidi gorskega cilja, Svetina (II. kategorija):

1. Rafal Majka (Pol/UAE Emirates) 6 točk

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 4

3. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2

20 km do cilja - Pogačar in Majka ne popuščata, Mohorič se še naprej trudi in zaostaja okoli 15 sekund, njega pa lovi še ena močnejša skupina kolesarjev.

21 km do cilja - Pogačar in Majka pritiskata, Mohorič je prišel do sape in jima še poskuša slediti, medtem pa je zmanjkalo Domna Novaka.

23 km do cilja - Tadej Pogačar narekuje strupen tempo na Svetino, Rafal Majka mu sledi, medtem ko imata Domen Novak in Matej Mohorič že težave. Glavnina se je raztrgala.

24 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Svetino, najprej je napadel Bahrain z Mohoričem in Novakom, odgovoril je UAE s Pogačarjem in Majko.

26 km do cilja - Smole za Pogačarjeve kar ni konec, po tem, ko sta zaradi okužbe s koronavirusom danes domov odšla Mikkel Berg in Vegard Stakej Laengen, je pravkar padel še Portugalec Rui Oliveira. Ta je v enega od ostrih ovinkov pripeljal s preveliko hitrostjo in mu je na spolzkem cestišču zdrsnilo. Z dirko sicer nadaljuje, a je izgubil ogromno časa in danes ne bo več mogel pomagati Pogačarju in Majki.

27 km do cilja - Glavnina je ujela trojico ubežnikov, na čelo glavnine so prišli kolesarji Bahrain-Victoriousa, karavana se približuje začetku vzpona na Svetino (II. kategorija, 5,6 km, 7,5-odstotni povprečni naklon).

30 km do cilja - Razlika med vodilno trojico in glavnino je zdaj le še 40 sekund.

36 km do cilja - Glavnina se spet približuje ubežni trojici, prednost te je le še okoli minute, karavana pa se pelje proti dežju, nad Celjem namreč še vedno dežuje.

40 km do cilja - UAE Emirates so malce spustili tempo, vodilna trojica ima zdaj 1:30 prednosti.

45 km do cilja - Prednost vodilnih počasi, a vztrajno kopni, zdaj ima trojica le še 1:25 naskoka pred glavnino, na čelu katere so ves čas člani UAE Emirates. Na cilju današnje etape v Celju trenutno močno dežuje, kolesarji pa so se za zdaj uspešno izogibali slabemu vremenu. Če bo cesta na spustu s Svetine mokra in spolzka, utegne biti za tekmovalce izjemno nevarna.

50 km do cilja - V ospredju je zdaj le še trojica prvotnih ubežnikov, vozi pa 1:40 pred glavnino, na čelu katere so ves čas kolesarji UAE Emirates. Jan Polanc je trenutno najbolj delaven med temi.

Nekje pa je padel avstrijski kolesar moštva Bahrain-Victorious Heinrich Haussler, ki takole opraskan nadaljuje z etapo:

Izidi letečega cilja, Braslovče (88,3 km):

1. Alan Banaszek (Pol/HRE Mazowsze Serce) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Samuele Zoccarato (Ita/Bardiani CSF Faizane) 3/2

3. Lucas de Rossi (Fra/China Glory Continental) 1/1

62 km do cilja - Vodilna trojica ima 2:20 prednosti pred Sotom, Drinovca in Žumra je že ujela glavnina, na čelu katere tempo diktirajo kolesarji Pogačarjevega UAE Emirates, glavnina zaostaja 2:40 za vodilnimi.

66 km do cilja - Banaszek je spet ujel Zoccorata in de Rossija, trojica vozi 1:40 pred Sotom, tri minute pred Drinovcem in Žumrom ter 3.25 pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Vransko (76,7 km):

1. Samuele Zoccarato (Ita/Bardiani CSF Faizane) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Lucas de Rossi (Fra/China Glory Continental) 3/2

3. Alan Banaszek (Pol/HRE Mazowsze Serce) 1/1

74 km do cilja - Zoccarato in de Rossi sta Lipo prečkala 43 sekund pred Banaszekom, Sotzo Guirao je prišel 1:30 za vodilnima, Drinovec in Žumer tri minute in glavnina 4:05. Na spustu z Lipe je padel eden od kolesarjev moštva Euskatel - Euskadi, a se k sreči ni huje poškodoval, hitro se je spet spravil na kolo in nadaljuje z dirko.

Izidi gorskega cilja, Lipa (II. kategorija):

1. Samuele Zoccarato (Ita/Bardiani CSF Faizane) 6 točk

2. Lucas de Rossi (Fra/China Glory Continental) 4

3. Alan Banaszek (Pol/HRE Mazowsze Serce) 2

75 km do cilja - Na klancu je nekoliko popustil Banaszek, ki vozi 15 sekund za Zoccoratom in de Rossijem, Guirao vozi 1:20 za vodilnima, Drinovec in Žumer 2:20, glavnina pa štiri minute za čelom dirke.

80 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Lipo (5 km/6,8-odstotni povprečni naklon), vodilna trojica 1:25 pred Antoniem Jesusom Sotom Guiraom, Drinovec in Žumer zaostajata 1:40, glavnina z vsemi nosilci majic pa še vedno 3:40.

Domen Novak (Bahrain-Victorious) pred etapo:

"Mislim, da je danes kar zahtevna etapa. Dal bom vse od sebe, da bom poskusil iti s Tadejem, videli pa bomo, ali me bodo noge nesle."

83 km do cilja - Zasledovalci so 1:25 za vodilno trojico, glavnina se je medtem umirila in vozi že 3:40 za čelom dirke.

87 km do cilja - V lov za vodilno trojico so se podali še Španec Antonio Jesus Soto Guirao (Euskatel - Euskadi) ter Slovenca Matej Drinovec (KK Kranj) in Matic Žumer (Slovenija). Zasledovalci so 1:20 za vodilnimi, glavnina 2:45.

90 km do cilja - Promocijski sprint v Šmartnem ob Paki je dobil Zoccarato, trojica pa zdaj vozi že 1:10 pred glavnino.

97 km do cilja - Zoccaratu sta se pridružila še Poljak Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce) in Francoz Lucas de Rossi (China Glory Continental). Trojica ima zdaj že pol minute prednosti pred glavnino.

V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev kar 47 km/h.

104 km do cilja - Samuele Zoccarato (Ita/Bardiani CSF Faizane) je po letečem cilju ostal v ospredju in ima zdaj 18 sekund prednosti pred glavnino.



Izidi prvega letečega cilja, Šoštanj (36,1 km):

1. Samuele Zoccarato (Ita/Bardiani CSF Faizane) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Kristian Sbaragli (Ita/Alpecin Fenix) 3/2

3. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 1/1

Marko Kump, športni direktor Adrie Mobila:

"Mi imamo načrt enak, kot smo ga imeli v vsaki etapi − biti aktivni od starta, se poskušati pokazati v najboljši luči in poskusiti narediti nekaj v zaključku. Danes je zahtevna etapa s ciljem na celjski grad, pred tem vzponom na Celjsko kočo. Progo poznamo in vemo, kakšni so klanci. Konkurenco poznamo in vemo, kako dobri so. Konec koncev smo to že tudi videli. Obeta se zanimiva etapa. Fantje so motivirani. Mislim, da so tudi dobro pripravljeni, ampak tukaj so ekipe svetovne serije, ki imajo v nogah največje dirke na svetu, in zagotovo je razlika. A ne glede na vse, predali se ne bomo. Vsak dan bomo iskali svoje priložnosti."

111 km do cilja - Sunderlandu se je poskušala pridružiti še četverica, pa to očitno glavnini ni bilo po godu, skupina je spet strnjena.

114 km do cilja - Pobegnil je Avstralec Dylan Sunderland (Global 6 Cycling), ki ima 14 sekund prednosti pred glavnino.

115 km do cilja - Peterici kolesarjev se je za krajši čas uspelo nekoliko odlepiti glavnini, a ni prišla daleč, še vedno ni uspešnega pobega. Karavana se približuje prvemu letečemu cilju v Šoštanju (36. km etape).

124 km do cilja - Ubežnikov še ni, se je pa glavnina pretrgala na dva dela.

127 km do cilja - Tudi poskus Italijana se je izjalovil, skupina spet strnjena.

129 km do cilja - Spet je ena bolj agresivnih ekip italijanski Bardiani CSF Faizane, Samuele Zoccarato je nekoliko ušel glavnini.

135 km do cilja - Še vedno brez uspešnega pobega, skupina ostaja strnjena.

Zanimivost

Današnja etapa je s 144,6 kilometra najkrajša na dirki Po Sloveniji od leta 2009. Tedaj so morali kolesarji na drugi etapi od Kamnika do Ljubljane prevoziti 143 kilometrov, zmage pa se je veselil Italijan Giovani Visconti pred Grego Boletom in Juretom Kocjanom.

140 km do cilja - Vse od uradnega starta se vrstijo skoki in napadi, za zdaj še vsi neuspešni.

11.27 (144,6 km do cilja) - Kolesarji so dosegli kilometer nič in dirka se je začela zares.

Start: Etapa se je začela ob 11.15 v Žalcu, startalo je 134 kolesarjev.

Pogačarjeva ekipa UAE Emirates je zaradi okužb s koronavirusom nekoliko oslabljena, danes na startu ne bo Danca Mikkela Berga in Norvežana Vegarda Stakeja Laengena.

Pogačar: "Je kar stresno, ampak nič ne moremo."

"V Švici je stanje kar grozno, naši danes tam ne startajo. Tukaj, na dirki Po Sloveniji, je bil Mikkel pozitiven na koronavirus, tako da on in njegov 'cimer' sta šla domov. Je kar stresno, ampak nič ne moremo, poskušamo se izolirati kolikor se da in preživeti brez nadaljnjih okužb."

"Počutim se v redu. Pred nami je še en vroč dan, mogoče kakšna nevihta. Zelo podobno je kot lani. Upam na dobre noge v finalu; z Rafalom se počutiva super, tako da imamo precej možnosti."

Andrej Hauptman, športni direktor UAE Emirates:

"Danes je ena taka zanimiva etapa, treba jo bo nadzirati že s starta. Zanimiva zato, ker ima en zahteven vzpon že na sredini etape, zato bo treba imeti nadzor ves čas in seveda pripeljati Tadeja in Majko do zadnjega klanca v ospredju. Potem bosta pa že videla, kako se bo odvila dirka."

"Tadej je v dobri formi, kar je pokazal že prvi dan, ampak do Novega mesta bo še zanimivo."

Na 36. kilometru etape kolesarje čaka prvi leteči cilj v Šoštanju, kjer si bodo najhitrejši trije razdelili točke (pet, tri, ena) in bonifikacijske sekunde (tri, dve, ena). V Šmartnem ob Paki (47,4 km) bo še promocijski sprint za javni zavod Mladinski center, na 70. kilometru pa bo že vrh prvega kategoriziranega klanca dneva, Lipa (II. kategorija). Na tem bodo prvi trije dobili točke za seštevek najboljšega hribolazca dirke (šest, štiri, dve).

Sledita še dva leteča cilja, na Vranskem (76,7 km) in Braslovčah (88,3 km), nato pa bo na 126. kilometru etape vrh drugega vzpona druge kategorije, Svetina. Cilj bo dobrih 18 kilometrov za tem na celjskem gradu.

Nosilci majic:

Zelena majica: Rafal Majka (Pol/UAE Emirates)

Rdeča majica: Dylan Groenewegen (Niz/BikeExchange-Jayco) - v seštevku sicer vodi Rafal Majka

Modra majica: Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) - v seštevku vodi Rafal Majka

Bela majica: Vojteh Repa (Češ/Kern Pharma)

Najboljša ekipa: Bahrain-Victorious