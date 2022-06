Dylan Groenewegen še drugič v karieri osvojil Rogaško Slatino!

Poljak Rafal Majka (UAE Emirates) ostaja v zeleni majici vodilnega na dirki. Foto: Vid Ponikvar

Po Sloveniji, 2. etapa, Ptuj−Rogaška Slatina, 174,2 km, potek etape:

Cilj: Sprinterski vlaki ekip so nekoliko razpadli, a do zmage se je le uspelo prebiti nizozemskemu asu moštva BikeExchange Dylan Groenewegen! V precej kaotičnem ciljnem sprintu z nekaj prerivanja je drugo mesto osvojil Belgijec Lionel Taminiaux (Alpecin Fenix), tretji pa je bil adut Pogačarjevega UAE Emirates, Nemec Pascal Ackermann.



Najboljši Slovenec v današnji etapi je bil Matevž Govekar (Bahrain Victoripus) na osmem mestu. Groenewegen je v Rogaški Slatini slavil še leta 2018, takrat še kot član Rogličeve Jumbo-Visme.

Zadnji kilometer - Vse pripravljeno za ciljni sprint!

3 km do cilja - tudi moštvo BikeExchange pripravlja napad, poteka že bitka za čim boljši položaj. Carlos Canal je poskušal z napadom, pa ga je zeleni Rafal Majka hitro ujel in se nato odpeljal na čelo skupine.

5 km do cilja - na čelu glavnine zdaj moštvo Bardiani, takoj za njim pa nekaj mož UAE Emirates, ki se dogovarjajo in snujejo taktiko za napad na etapno zmago.

10 km do cilja - Mohorič in Tratnik sta popustila, na čelu je zdaj kolesar moštva BikeExchange.

13 km do cilja - kolesarji so prvič prečkali ciljno črto v Rogaški Slatini, do konca etape jih čaka samo še en krog. Vodilna skupina ima okoli minute prednosti pred drugo skupino. Na čelu dirke so še vedno kolesarji Bahraina.

17 km do cilja - zdaj je na čelu dirke Jan Tratnik, Bahrain Victorious še vedno močno pritiska, druga skupina zaostaja 40 sekund. V ospredju je ostala tudi močna ekipa BikeExchange z Luko Mezgecem in Dylanom Groenewegnom, obeta se razburljiv sprint za etapno zmago.

23 km do cilja - razlika med skupinama se spet povečuje, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak v ospredju še naprej narekujejo oster tempo, sledi jim vlak UAE Emirates z Janom Polancem, Tasdejem Pogačarjem in vodilnim kolesarjem na dirki Rafalom Majko. Bahrain danes dela za Matevža Govekarja, UAE Emirates za Pascala Ackermanna.

25 km do cilja - Bahrain Victorious še vedno vleče vodilno skupino, zaostanek druge s Timom Merlierjem in Kristijanom Korenom pa zaostaja manj kot minuto in se močno trudi ujeti vodilne.

34 km do cilja - Domen Novak (Bahrain Victorious) je dobil sprint v Šmarju pri Jelšah, z Mohoričem in Tratnikom še vedno narekuje strupen tempo, v vodilni skupini pa se je uspelo obdržati tudi sprinterskima asoma Ackermannu in Groenewegnu, Bahrain ima Govekarja ... Druga skupina kolesarjev zaostaja 1:45.

Motocikel s snemalcem je bil malce prepočasen za Tratnika, ta je vozniku zabrusil nekaj krepkih.

40 km do cilja - Mohorič in Tratnik navijata tempo, medtem se je v ozadju pripetil padec, na tleh sta pristala Avstralca Dylan Sunderland (Global 6 Cycling) in Paul Wright (MG.K Vis Colors for Peace).

#TourOfSlovenia: Llegó a su fin la avanzadilla de @marti_marquez

👏🏼Gran esfuerzo del catalán, que encara con sus compañeros en el pelotón los 40 kilómetros finales

📺@eurosport pic.twitter.com/MxS4kmVCbt — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 16, 2022

46 km do cilja - bega je konec, glavnina pa je raztrgana. Na čelu prve skupine sta Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain Victorious).

48 km do cilja - Lucas de Rossi (China Glory Continental) se je odpeljal v vodstvo. Medtem je z dirke odstopil Slovenec Andrej Černe (KK Kranj).

49 km do cilja - Repa je takoj po letečem cilju spet popustil, vodilni skupini pa se je pridružil de Rossi.

54 km do cilja - Repa je ujel vodilno skupino, zdaj sedmerica vozi 45 sekund pred glavnino. Iz te je zbežal še Francoz Lucas de Rossi (China Glory Continental).

Izidi letečega cilja v Šentjurju (121,4 km etape):

1. Vojteh Repa (Kern Prarma) 107 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Pavol Rovder (Dukla Banska Bystrica) 146 3/2

3. Carlos Canal Blanco (Euskatel Euskadi) 83 1/1

Fotogalerija z druge etape (Vid Ponikvar):

1 / 76 2 / 76 3 / 76 4 / 76 5 / 76 6 / 76 7 / 76 8 / 76 9 / 76 10 / 76 11 / 76 12 / 76 13 / 76 14 / 76 15 / 76 16 / 76 17 / 76 18 / 76 19 / 76 20 / 76 21 / 76 22 / 76 23 / 76 24 / 76 25 / 76 26 / 76 27 / 76 28 / 76 29 / 76 30 / 76 31 / 76 32 / 76 33 / 76 34 / 76 35 / 76 36 / 76 37 / 76 38 / 76 39 / 76 40 / 76 41 / 76 42 / 76 43 / 76 44 / 76 45 / 76 46 / 76 47 / 76 48 / 76 49 / 76 50 / 76 51 / 76 52 / 76 53 / 76 54 / 76 55 / 76 56 / 76 57 / 76 58 / 76 59 / 76 60 / 76 61 / 76 62 / 76 63 / 76 64 / 76 65 / 76 66 / 76 67 / 76 68 / 76 69 / 76 70 / 76 71 / 76 72 / 76 73 / 76 74 / 76 75 / 76 76 / 76

57 km do cilja - iz glavnine je skočil Čeh Vojtek Repa (Kern Pharma), ki zdaj lovi vodilno šesterico, ta pa vozi dobro minuto pred glavnino.

59 km do cilja - v glavnini so ugotovili, da je še prezgodaj, da bi ujeli ubežnike in so malce popustili, vzdržujejo okoli minute zaostanka,

65 km do cilja - glavnina je vse bližje ubežni šesterici, ta ima zdaj še vsega 45 sekund prednosti. Na čelo glavnine so se postavili kolesarji Pogačarjevega moštva UAE Emirates.

75 km do cilja - prednost ubežnikov je zdaj padla pod minuto, na čelu glavnine so najpogosteje kolesarji moštva BikeExchange-Jayco.

94 km do cilja - ubežniki držijo minuto in pol prednosti, a danes nimajo veliko možnosti, da jim uspe do cilja priti pred glavnino. Pričakuje se sprinterski spopad v Rogaški Slatini in na letošnji izvedbi slovenske pentlje je kar nekaj močnih sprinterjev.

Sprinterji danes v ospredju

Belgijec Tim Merlier (Alpecin Fenix) je sicer za TV Slovenija povedal, da se ne počuti najboljše, da je trpel že včeraj v vročini in si želi predvsem preživeti dan, tudi Nemec Pascal Ackermann, na katerega stavijo v UAE Emirates, po poškodbi še ni stoodstoten, medtem ko Nizozemec Dylan Groenewegen (BikeExchange Jayco), nekdanji Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi, danes lahko računa tudi na pomoč Luke Mezgeca, ki traso odlično pozna.

101 km do cilja - šesterica ubežnikov je prednost povišala na 1:25.

Zanimivost:

Današnja etapa je z dobrimi 174 kilometri najdaljša na 28. izvedbi dirke, rekord pa ima še vedno 37. etapa po vrsti, s slovenske pentlje leta 1998. Takrat so kolesarji od Ribnice do Nove Gorice prevozili kar 230 kilometrov. Tistega leta je v skupnem seštevku zmagal Branko Filip (KK Krka Novo mesto).

110 km do cilja - zdaj je prednost vodilne šesterice le še minuta in pet sekund.

120 km do cilja - glavnina ubežnike drži na "kratki vrvici", zadnja izmerjena razlika med skupinama je bila minuta in pol.

Izidi letečega cilja v Zgornji Kungoti (53,9 km etape):

1. Carlos Canal Blanco (Euskatel Euskadi) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Pavol Rovder (Dukla Banska Bystrica) 3/2

3. Marti Marquez Roman (Kern Pharma) 1/1

123 km do cilja - glavnina je vendarle nekoliko popustila, ubežna šesterica je spet malo pridobila in zdaj vozi 1:45 pred zasledovalci. Carlos Canal je prvi prečkal Kresnico.



Izidi gorskega cilja, Kresnica (50,3 km etape):

1. Carlos Canal Blanco (Euskatel Euskadi) 3 točke

2. Pavol Rovder (Dukla Banska Bystrica) 2

3. Vid Jeromel (KK Kranj) 1

126 km do cilja - na vzponu na Kresnico jer prednost ubežnikov še malo skopnela, zdaj šesterica vozi le še 1:35 pred glavnino.

Bahrain danes stavi na novinca Govekarja





"Spal sem bolj slabo, ampak danes bo bolj sproščena etapa. Poskušali bomo narediti najboljše izhodišče za Govekarja. Upam, da bo čim boljše odsprintal," pa je pred etapo povedal Domen Novak iz Bahrain Victoriousa. Ta ekipa torej stavi na novinca v ekipi, Matevža Govekarja.

131 km do cilja - glavnina se je vodilni šesterici približala na minuto in 40 sekund, kmalu se bodo kolesarji spopadli z edinim kategoriziranim klancem dneva, Kresnico (III. kategorija).

141 km do cilja - prednost ubežnikov je zdaj upadla na 2:15.

145 km do cilja - vodilna šesterica zdaj vozi 2:35 pred glavnino.

Izidi letečega cilja v Lenartu (24,3 km etape):

1. Carlos Canal Blanco (Euskatel Euskadi) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Pavol Rovder (Dukla Banska Bystrica 3/2

3. Vid Jeromel (KK Kranj) 1/1

153 km do cilja - prednost ubežnikov raste, zdaj je že 2:45.

156 km do cilja - zdaj je v ospredju šesterica, Slovenca Vid Jeromel (KK Kranj) in Aljaž Janc (Adria Mobil), Španca Carlos Canal Blanco (Euskatel Euskadi) in Marti Marquez Roman (Kern Pharma), Poljak Adam Stachowiak (HRE Mazowse Serce) in Slovak Pavol Rovder (Dukla Banska Bystrica), pred glavnino imajo že 2:25 prednosti.

161 km do cilja - v vodstvu so Španca Carlos Canal Blanco in Marti Marquez Roman, Slovenec Vid Jeromel, Poljak Adam Stachowiak. Lovita jih še Slovenec Aljaž Jarc in Slovak Pavol Rovder, glavnina vozi 45 sekund za ubežniki.

163 km do cilja - v ospredju je zdaj četverica kolesarjev, ima 15 sekund prednosti pred glavnino.

166 km do cilja - nekaj prednosti si je uspelo izboriti trojici kolesarjev, a jih je glavnina hitro spet ujela. Poteka boj za mesto v ubežni skupini.

Pogačarjevi danes stavijo na Pascala Ackermanna:

"Že včeraj bi stavili na Pascala (Ackermanna, op. p.), a je bil Bahrain tisti, ki je povzročil kaos, danes upam, da bo bolj mirno in Pascal res lahko pride do cilja. Ni v najboljši formi, ker se vrača po poškodbi, ampak mislim, da lahko računamo nanj," je pričakovanja pred etapo razkril prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. V UAE Emirates torej danes stavijo na svojega sprinterja, Nemca Pascala Ackermanna.

10.54 (171 km do cilja) - zaradi del na cesti je bila nevtralna vožnja karavane nekoliko daljša, a zdaj se je dirka začela zares. Za zdaj glavnina ostaja strnjena.

10.40 (start): Kolesarji so se s Ptuja podali na pot! Drugo etapo je začelo 139 kolesarjev, startal ni Avstrijec Florian Gamper (Felbermayr - Simplon).

Foto: Alenka Teran Košir

"Pričakujemo skupinski šprint. Veselim se ga, saj bomo lahko povadili šprinterski vlak pred začetkom Dirke po Franciji," je pred današnjo etapo dejal Luka Mezgec, ki bo danes v sprintu pomagal moštvenemu kolegu pri BikeExchange Jayceu Dylanu Groenewegnu.

Start: kolesarji bodo drugo etapo letošnje slovenske pentlje začeli ob 10.40 na Ptuju, približno 10 minut pozneje bodo prevozili "kilometer nič" in dirka se bo začela zares.

Danes je na vrsti ravninska etapa, v Rogaški Slatini pričakujemo obračun sprinterjev, bil pa se bo predvsem boj za rdečo majico najboljšega po točkah. To je po prvi etapi oblekel Rafal Majka (UAE Emirates), a ker je vodilni na dirki, bo danes kolesaril v zeleni majici, rdečo pa bo nosil Slovenec Domen Novak (Bahrain Victorious), drugi v razvrstitvi po točkah.



Majka je včeraj zbral 25 točk, Novak 20, tretji v boju za rdečo je Tadej Pogačar (UAE Emirates) s 16 točkami. S 14 in 13 točkami sledita Italijana Vincenzo Albanese (EOLO Kometa) in Luca Chirico (Drone Hoper Androni), na šestem mestu z 12 točkami pa je Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco).



Na treh današnjih letečih ciljih v Lenartu (24,3 km etape), Zgornji Kungoti (53,9) in Šentjurju (121,4) se bodo kolesarji spopadli za bonifikacijske sekunde, prvemu pripadejo tri, drugemu dve in tretjemu ena, s časovnimi odbitki pa bodo nagrajeni tudi prvi trije v etapi. V cilju bo prvi dobil odbitek 10 sekund, drugi 6 in tretji 4.

Kljub temu, da je današnja etapa ravninska, pa kolesarje na 50. kilometru vendarle čaka en gorski cilj. To je Kresnica (III. kategorija), 2,3 kilometra dolg klanec s 3,6-odstotnim povprečnim naklonom. Na vrhu bodo prvi trije dobili točke (3, 2, 1) za razvrstitev najboljšega hribolazca na dirki (modra majica). Tudi v tem seštevku s 13 točkami vodi Majka, drugi Novak jih ima devet, tretji Pogačar pa osem. Pogačar danes nosi modro majico.



Nosilci majic so:

Zelena majica: Rafal Majka (Pol/UAE Emirates)

Rdeča majica: Rafal Majka (Pol/UAE Emirates)

Modra majica: Rafal Majka (Pol/UAE Emirates)

Bela majica: Alex Tolio (Ita/BCF)

Vrhunci včerajšnje prve etape: