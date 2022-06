Napovedovalo se je, da bi lahko bila že uvodna etapa 28. dirke Po Sloveniji od Nove Gorice do Postojne razburljiva. Ravno to se je zgodilo. Postregla je s kolesarskim spektaklom. Kdo drug kot Tadej Pogačar je poskrbel, da je bilo tako. Z nepopustljivo vožnjo se je katapultiral v središče pozornosti, v zaključku pa pospremil zmago moštvenega kolega pri UAE Emirates Rafala Majke, nekdanjega zmagovalca dirke Po Sloveniji. Drugo mesto je zasedel Domen Novak, ki je zdaj videti skupaj s Pogačarjem edini pravi kandidat za končno zmago, a delnice številki ena svetovnega kolesarstva kotirajo bistveno višje.

Česa takega že prvi dan dirke Po Sloveniji niso pričakovali ljubitelji kolesarstva. Tadej Pogačar je pokazal, zakaj je številka ena svetovnega kolesarstva. Za skok se je odločil 60 kilometrov pred ciljem, pri vzponu na Zadlog, kjer je sprva pospešil Jan Tratnik (Bahrain-Victorious).

Fotozgodba prvega dne na dirki Po Sloveniji

Skupaj z moštvenim kolegom pri UAE Emirates Rafalom Majkom, sledil jima je le Domen Novak (Bahrain-Victorious), ki je dobro formo kazal že na nedavnem Giru, se je odpeljal naprej.

Pogačar lačen dirk

V ozadju je v zasledovalni skupini poizkušal najti priključek Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), vendar Pogačar ni popuščal pri diktiranju tempa in vlekel voz. Po skoraj dvomesečnem premoru je vidno lačen dirk. Neizprosen je bil že prvi dan, čeprav se je od njega pričakovalo, da bo ključno delo za drugo zaporedno zmago na dirki Po Sloveniji naredil v petkovi in sobotni etapi. Ni čakal na kosilo, ampak je že zajtrk zajel z veliko žlico. Izzvan je bil in temu primerno odreagiral.

Slovenski mušketirji pri Bahrain-Victoriousu: Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jan Tratnik in Domen Novak. Na koncu je imel najmočnejše noge Novak, ki je osvojil drugo mesto. Foto: Vid Ponikvar

Vsem je dal vedeti, da ima po neposrednem prihodu z višinskih priprav izjemno močne noge. Ni popuščal. Vlekel je voz treh kolesarjev pri zaključnem vzponu na Razdrto, od koder jih je nato čakala še pot do cilja v Postojni.

Na koncu se je čakalo na zaključni šprint in jasno je bilo, da so imeli pri UAE Emirates številčno prednost. Smetano je pobral Majka, čeprav je kot prvi poizkusil Pogačar. Skupni zmagovalec največje slovenske kolesarske dirke leta 2017 je v ciljnem šprintu prehitel Domna Novaka, Pogačar pa je bil prav tako vesel tretjega mesta.

"Vsi smo bili presenečeni"

"Vesel sem, ker sem zmagal etapo. V Slovenijo smo prišli neposredno s priprav. Vroče je bilo. Naslednje etape so za Tadeja, ki bo zlahka prišel do zmage," je po zmagoslavju dejal Poljak, ki je tudi sam priznal, da ni pričakoval takšnega scenarija v uvodni etapi: "Tudi mi smo bili presenečeni. Ko so na drugem gorskem cilju napadli pri Bahrainu, smo se morali odzvati. Na polno smo šli. Z nama je ostal le en njihov kolesar."

Rafal Majka se je veselil zmage v uvodni etapi dirke Po Sloveniji. Leta 2017 je tudi osvojil slovensko kolesarsko pentljo. Foto: Vid Ponikvar

"Naša ekipa je naredila zelo dobro delo, da smo kot prvi skočili. V glavi smo imeli, da bo Jan (Jan Tratnik, op. a.) prvi napadel, jaz bom sledil. Če bo šel Pogačar, bom šel za njim. Imel sem dobre noge, da sem lahko sledil. Na koncu sem iztržil maksimalno drugo mesto. Majke nisem mogel ujeti. Težko je bilo, ker sta bila dva iz istega moštva. Zadovoljen sem," je po koncu prvega dneva povedal Domen Novak, ki je močne noge pokazal že na Giru.

"V zaključku smo bili na limitu, ker je bilo vroče. Motorji so bili na visokih obratih. Skušal sem skočiti. Domen me je pokril, nato je Rafa v zadnjem kilometru uprizoril močan napad, ki je bil odločilen. Super je bilo videti. Za nas je bil to popoln dan. Sicer je bilo zelo vroče. Etapa je bila težka. Ekipa Bahraina je narekovala tempo na gorskem cilju in dirka je nato eksplodirala. Od tam smo bili skupaj z Rafo in Domnom Novakom. Z Rafo sva trdo delala, da sva bila v ospredju. Vesel sem, da je Rafa osvojil etapo in zeleno majico," je po napornem dnevu razlagal Pogačar, ki je dodobra navil tempo, ko je bilo to najbolj potrebno in posledično razbil glavnino.

Kandidata za zmago zgolj Pogačar in Novak? Slednji verjame, da se lahko bori za skupno zmago.

Že po prvem dnevu je postalo kristalno jasno, da sta za osvojitev slovenske kolesarske pentlje edina preostala kandidata Pogačar in Novak, razen, če se ne bo pripetilo kaj nepredvidljivega. Slednjega ni iz tira vrgel padec na treningu dan pred začetkom dirke. Verjame, da ima močne noge za največje podvige: "Včeraj sem padel na treningu. Mislil sem, da ne bo šlo. Videti je, da sem dobro pripravljen tudi po Giru. Prvi dan imam po navadi najslabše noge. Če bodo boljše, se lahko borim tudi za zmago."

Foto: Vid Ponikvar

V četrtek bo na dirki Po Sloveniji čas za klasične šprinterje, saj je pred kolesarji ravninska etapa. V petek nato pride nova ura resnice. Etapa, s ciljem na celjskem gradu, bi lahko prinesla nov zasuk. Lani je Pogačar prav v tej etapi deklasiral tekmece, potem ko je pred prihodom v Celje skočil na Svetino. In zagotovo lahko pričakujemo njegov novi skok, saj bi se rad v sobotni kraljevski etapi za hip ustavil v domači Komendi, kjer bo, tako kot na cilju na Veliki Planini, pravi navijaški spektakel.