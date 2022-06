"Kot raste naša dirka, raste tudi svetovno kolesarstvo. Zahteve so vse večje."

Dirka Po Sloveniji iz leta v leto raste, to rast pa še poganjajo odlični slovenski asi, ki so v zadnjih letih postali globalne zvezde kolesarstva. Še posebej to velja za številko ena svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja, ki ga letos v Sloveniji spremlja veliko tujih medijev. Vse to pa so tudi dodatni izzivi za prireditelje, priznava Srečko Glivar, starosta slovenske pentlje, ki danes skrbi za namestitev sodelujočih na dirki.

Letos se je za dirko Po Sloveniji akreditiralo rekordno število tujih novinarjev, glavni magnet zanje so odlično slovenski kolesarji, na čelu s številko ena svetovnega kolesarstva Tadejem Pogačarjem, ki je tudi na včerajšnji novinarski konferenci v Novi Gorici požel največje zanimanje, Nič čudnega, čez dobra dva tedna bo namreč na največji dirki na svetu, Tour de France napadal še tretjo zaporedno zmago.

"Zanima jih vse o slovenskih kolesarjih in Sloveniji"

"Mogoče so na začetku tujci še mislili, da smo Slovenci muha enodnevnica, zdaj pa to traja že nekaj let in so videli, da smo resni, da gre pri nas zares in da smo postali nekakšna kolesarska velesila. Tudi zanimanje vseh teh novinarjev in medijskih hiš je dokaz tega. Povem lahko, da je včeraj Eurosport snemal naše dečke v Adrii Mobilu, naš podmladek, kar pomeni, da jih zanima, od kod prihajajo ti naši kolesarji, in na splošno jih zanima vse o slovenskih kolesarjih in Sloveniji," pravi Glivar, nekdanji profesionalni kolesar, ki je z dirko Po Sloveniji tesno povezan vse od njene prve izvedbe leta 1993.

"Na taki ravni, kot smo zdaj, pa še nismo bili"

Na prvi slovenski pentlji je Glivar kot tekmovalec zasedel drugo mesto, zaostal je le za Borisom Premužičem. Po koncu tekmovalne kariere je na dirki sodeloval kot trener, nato kot vodja ekip, zdaj pa je pomemben del organizacije. V čem je torej skrivnost tega slovenskega kolesarskega vzpona? "To je težko reči, že velikokrat smo bili na robu velikih uspehov, pa se ni izšlo, zdaj se je vse sestavilo. Imeli smo odlične kolesarje že v preteklosti, za nami prihajajo dobri kolesarji, na taki ravni, kot smo zdaj, pa še nismo bili, a upam, da se bo to nadaljevalo," pravi.

Vsako leto nekaj novega

Kako pa se rast slovenskega kolesarstva pozna pri organizaciji največje dirke pri nas? "To je težko povedati na kratko, kaj vse to prinese za seboj, vsako leto je nekaj novega. Imamo 25 služb, ki skrbijo za to dirko, na dirki sodeluje več kot dva tisoč ljudi, zahteve ekip so čedalje hujše, imajo svoje kuharje, svojo prehrano, v veljavi so še zmeraj ta proticovidna pravila … Za nas je vsako leto, kljub temu da se trudimo in sledimo vsem spremembam, nekaj novega. Kot se razvija dirka, se tudi svetovno kolesarstvo. Ekipe so čedalje večje. Če samo povem, v UAE Emirates je sedem kolesarjev, imajo pa 15 ljudi v podpornem osebju, deset avtomobilov. Lahko si samo predstavljate, kakšen pogon to pomeni samo za teh sedem kolesarjev."

Številka ena svetovnega kolesarstva je velik magnet za svetovnem medije. Foto: Vid Ponikvar

Velike ekipe imajo velike zahteve

V Slovenijo prihaja vse več največjih ekip svetovne serije in to najbrž zahteva tudi posebno obravnavo. Te zvezdniške ekipe imajo verjetno tudi posebne zahteve glede nastanitve, najbrž želijo boljše hotele …? "Res je, imajo zahteve, da. Moram pa povedati, da imamo, kar zadeva hotele, pri nas kar nekaj težav, saj ti niso narejeni za ta šport. Oni so navajeni na klasične goste, mi pa smo malce bolj zahtevni. Počasi se vsi skupaj učimo, mi in hotelirji, ob tem pa je treba priznati, da se nam zelo prilagajajo in jim ni lahko."

"Za nas so prvi zanimanje mest, regij in tako naprej"

Ta dirka nekako vleče tudi razvoj tega segmenta v slovenskem turizmu? "Hotelom predlagam, da naj izkoristijo to, da angažirajo svoje službe in poskušajo to res izkoristiti za reklamo, za razvoj. Ne gre samo za zaslužek, gre za bolj globalno, dolgoročno strategijo razvoja. Ena stvar lahko povleče preostalo," pravi Glivar, slovenske hotelske zmogljivosti pa niso dejavnik pri načrtovanju trase dirke, dodaja: "Mi najprej dobimo startna in ciljna mesta, potem pa vse to malo povežemo. To so kraji, ki si želijo gostiti etapo, potem pa mi že najdemo primerne nastanitve in se prilagodimo. Za nas so prvi zanimanje mest, regij in tako naprej."

Najlepši slovenski kraji ne potrebujejo reklame?

Kakšni so izzivi za prihodnost? "To dirko težko finančno izpeljemo, mogoče ne pokažemo ravno najlepših krajev v Sloveniji, saj tam ni zanimanja. To je ena od slabih točk, oni očitno ne potrebujejo reklame. Trudimo se pokazati preostale stvari, imamo še veliko lepih krajev. Gledamo na to, da so trase privlačne, že prva etapa bo atraktivna, da ne govorimo o zadnji na Trško Goro. Morda je Nedolenjci ne poznajo, ampak za nas je to znamenita gora, vinorodna, in tam bo res ogromno ljudi, ki se na dirko pripravljajo že danes. Tudi če kraji niso tako zelo poznani, so lepi in se lahko z dirko promovirajo."

"Ljudje vzeli dirko za svojo in je postala imeniten dogodek"

V Novem mestu se pozna, da je to dirka, ki jo organizira domači klub Adria Mobil, lojalnost dolenjskih navijačev je izjemna, množice nepregledne, kako pa je drugod? "Toliko ljudi, kot jih je ob trasi v Sloveniji, jih je le malo kje. Skupnosti se pripravljajo z animacijami, z rekviziti. Klasičnih navijačev je v resnici precej malo, vsi so nekaj posebnega. Vsi so oblečeni, vsi se želijo malo pokazati, to je izjemno. Sam sicer dirko spremljam na startu in cilju, niti ne vem, kaj se dogaja vmes, ampak ko potem vidim posnetke in fotografije, sem naravnost presenečen, koliko se dogaja, koliko truda je vloženega v to animacijo. Mislim, da so ljudje vzeli dirko za svojo in je postala imeniten dogodek."

Preberite še: