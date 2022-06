Pasti za Pogačarja

Pot od Nove Gorice, kjer bo štart dirke Po Sloveniji, do cilja v Novem mestu je dolga le 172 kilometrov, a bo največja slovenska kolesarska dirka potekala v petih dneh in po različnih koncih naše majhne države - v prvi etapi tudi malce po Italiji -, kar bo skupaj zneslo 791,3 kilometra.

Trasa bo imela veliko pasti, že prvi dan od Nove Gorice do Postojne (164,7 km). Trije gorski cilji povsem v zaključku etape bi lahko odigrali ključno vlogo. Najprej bo na vrsti strm vzpon na Zadlog (3,3 kilometra/10,8-odstotni povprečni naklon). Po krajšem spustu se bodo kolesarji dvignili na Strmec (3,4 kilometra/6,2-odstotni povprečni naklon). Sledila bo daljša vožnja navzdol vse do Ajdovščine, od koder bo kolesarje čakala pot do Razdrtega. Kolesarjem bi lahko na tem delu trase ponagajal tudi veter, čeprav je za zdaj predvidena celo pomoč njegova od zadaj. Vzpon na Razdrto bo dolg 7,6 kilometra in imel 6,7-odstotni povprečni naklon. Od tam bodo kolesarji opravili še s 14 kilometri vožnje do cilja v Postojni.

1. etapa, 15. junij 2022, Nova Gorica-Postojna, 164,7 km

"Izstopa izredno sodelovanje z italijansko stranjo, prvi kilometri letošnje dirke Po Sloveniji bodo namreč potekali po trasi lanskega Gira v Sloveniji. Začetek razpleta pričakujem od Idrije naprej," pravi organizacijski direktor dirke Bogdan Fink.

Etapno zmago bo prvi dan iskal Matej Mohorič, ki poudarja: "Etapa se lahko razplete na dva načina. Ali bodo šprinterji zdržali do konca ali pa bo kakšna ekipa na zadnja dva vzpona narekovala tako hiter tempo, da bo o zmagovalcu odločil šprint manjše skupine."

V ekipah, ki jih zanima končna zmaga na dirki Po Sloveniji, dobro vedo, da bodo morali biti na preži že prvi dan. Tudi pri favoritih slovenske kolesarske pentlje UAE Emirates, ki imajo v svojih vrstah najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja in lanskega zmagovalca petdnevne slovenske dirke. "Zelo zanimiva etapa. Tisti, ki bodo želeli biti skupno spredaj, bodo morali biti dobro pripravljeni, sicer lahko v drugi polovici veliko izgubijo. Etapa ne bo odločila, kdo bo zmagovalec, lahko pa odloči, kdo ne bo," poudarja športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman.

2. etapa, 16. junij 2022, Ptuj-Rogaška Slatina, 174,2 km

Drugi dan bo čas za klasične šprinterje, trasa pa bo potekala od Ptuja do Rogaške Slatine (174,2 km). Etapa bo najdaljša, tako kot v preteklih izvedbah tudi tokrat v Rogaški Slatini pričakujejo šprint glavnine.

"Ta etapa je v prvi vrsti namenjena šprinterjem. Je rahlo razgibana, tako da je dobra tudi v smislu priprav na Dirko po Franciji. Se je že veselim, meni so najdaljše etape vedno všeč," pravi Mohorič.

3. etapa, 17. junij 2022, Žalec-Celjski grad, 144,6 km

Tretji dan bodo morali favoriti pokazati pravo moč. Lahko se zgodi, da bomo doživeli deja vu. Lani se je Pogačar v etapi s ciljem na Celjskem gradu odločil za skok na Svetino. Tudi letos je zaključek enak, zato lahko pričakujemo ponoven Pogačarjev napad v 144,6 kilometra dolgi etapi, ki se bo začela v Žalcu.

"Na tej etapi sem leta 2018 že skoraj zmagal, ampak skoraj ni še nikoli zajca ujel. Lani je napadel Tadej in preostali smo bili brez možnosti. Upam, da se bo letos 'šparal' in bomo preostali dobili priložnost. Tadej je zagotovo prvi favorit, premagati pa se ga da samo na spustu, ker noče tvegati življenja," se je zasmejal Mohorič.

"Ta etapa bo pokazala, kdo bi bil lahko zmagovalec dirke, seveda pa se bo lahko še kaj spremenilo po njej," je jasen Hauptman.

4. etapa, 18. junij 2022, Laško-Velika planina, 152,1 km

Kraljevska etapa bo v soboto v dolžini 152,1 kilometra s ciljem na Veliki planini, kjer lahko pričakujemo ogromno ljubiteljev kolesarstva, ki bodo naredili prav posebno navijaško kuliso. Vse skupaj se bo začelo ob 10.55 v Laškem, na poti do zaključnega vzpona pa bodo kolesarji prevozili tri gorske cilje. Jesenovo (2,8 kilometra/6,9-odstotni povprečni naklon), Trojane (2,4 kilometra/8,2-odstotni povprečni naklon) in Črnivec (10,6 kilometra/5,7-odstotni povprečni naklon) bodo ti gorski cilji. Prva dva bosta imela predznak III., Črnivec II. kategorije. Za zaključek bo sledil vzpon na Veliko planino (I. kategorija, 8,2 kilometra/7,6-odstotni povprečni naklon).

"Začeli bomo v Laškem, kjer še ni bilo štarta etape. Cesto na Trojane poznajo vsi kolesarji, čeprav se mi ne bomo ustavili na krofih. Dobro znan je tudi vzpon na Črnivec. Na koncu je na sporedu glavni vzpon na Podvolovljek, kjer je dirka že bila, nato pa sledita še dva kilometra klanca do parkirišča na Veliki planini. V prvem delu etape še vidim možnost za pobege, nato pa ne bo več milosti," proti etapi pogleduje Fink.

"Na etapi sta dva težka vzpona. Mislim, da ni dvoma o tem, da bo najmočnejši na klancu na koncu tudi zmagovalec dirke. Še posebej težak je zaključek etape," so besede Mohoriča, Hempi pa dodaja: "To je etapa, ki bo poskrbela, da bo dirka Po Sloveniji kar se da atraktivna. Navijačev bo verjetno povsod veliko, na tej etapi še toliko več. Trasa gre tudi skozi domačo vas Tadeja Pogačarja, tako da bo to za nas še dodaten motiv. Verjetno bo to etapa, ki si jo bomo zapomnili za dolgo časa. Nihče se ne bo držal nazaj, vsak trenutek dirke bo treba biti pazljiv, paziti na vsako sekundo, ki jo lahko izgubiš. Morda res ne bodo nastale večje razlike, ampak glede na vrhunsko konkurenco računam, da bo tudi na tej etapi napeto in se bo bil boj za vsako sekundo."

5. etapa, 19. junij 2022, Vrhnika-Novo mesto, 155,7 km

Zadnji dan bo sledila vožnja od Vrhnike do Novega mesta, kjer je tradicionalno cilj dirke Po Sloveniji. Trasa bo dolga 156,1 kilometra, ključen del pa bo Trška gora dobrih devet kilometrov pred ciljem. Vzpon je sicer dolg le dva kilometra, a je povprečna naklonina devetodstotna, del pa ima kar 20-odstotni naklon. Če je strmo navzgor, je verjetno strmo tudi pri vožnji navzdol. In res je tako, zato bo izjemno pomemben tudi spust, pri katerem bi lahko predrzni kolesarji pridobili nekaj prednosti. Matej Mohorič je prvi v vrsti, med tistimi, ki bi bili lahko aktualni za divji spust, vendar bo imel verjetno v mislih tudi nastop na Dirki po Franciji, zato ne gre pričakovati prevelikega tveganja.

"Vzpon na Trško goro je tipičen petminutni klanec, podobno kot na San Remu. Se že veselim te etape. Upam, da nihče ne bo poskušal tvegati življenja dol s Trške gore," je dal Matej jasno vedeti, da se lahko ob tveganju pri spustu pripeti tudi kaj neljubega.

Okoli 15. ure bodo kolesarji prišli še drugič do Glavnega trga v Novem mestu, kjer bodo dokončno okronali zmagovalca slovenske pentlje, čeprav bo vse jasno že po sobotnem dnevu. Največji favorit za osvojitev zelene majice je seveda Pogačar, ki si je drugič zapored dirko Po Sloveniji izbral za pripravo na sloviti Tour de France. Lani je prvič osvojil največjo slovensko dirko, letos jo bo poskušal drugič zapored, kasneje julija pa na francoskih tleh še tretjič v vrsti dirko vseh dirk.