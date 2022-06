Samo še dva dneva nas ločita od začetka 28. izvedbe dirke Po Sloveniji (start bo 15. junija v Novi Gorici), ki bo za Tadeja Pogačarja zadnji preizkus pred najpomembnejšo dirko leta, francoskim Tourom. Pogačar na dirko prihaja z močno ekipo, vključno z najpomembnejšim pomočnikom v gorah Rafalom Majko, ki je na slovenski dirki slavil leta 2017.

V ekipi so še Jan Polanc, Danec Mikkel Bjerg, Norvežan Vegard Stake Laengen, Portugalec Rui Oliveira in nemški sprinter Pascal Ackermann, ki je na dirki Po Sloveniji leta 2019 dobil prvo etapo od Ljubljane do Rogaške Slatine. Ekipo bosta vodila športna direktorja Andrej Hauptman in Manuele Mori.

Pogačar se domačega izziva zelo veseli. "Že nekaj časa je minilo, odkar sem si zadnjič pripel tekmovalno številko, zato je logično, da komaj čakam, da se naužijem tekmovalnega zraka," je v ekipnem sporočilu za javnost sporočil Pogačar, ki se je na nadaljevanje sezone pripravljal na višinskih pripravah v Livignu v Italiji.

Pohvalil je izjemno vzdušje v ekipi in izpostavil dobre občutke glede forme. Hkrati se zaveda, da ni preprosto vedeti, ali se bodo ti občutki prenesli tudi na dirko.

"Letošnja izvedba dirke Po Sloveniji je zame izredno pomembna, saj se bo v 4. etapi zapeljala skozi moj domači kraj Komendo. Ceste in vzpone poznam zelo dobro in komaj čakam, da bom ob trasi zagledal sorodnike in prijatelje, ki bodo navijali zame. Trasa je zahtevna, pa tudi tekmecev ne manjka. Upam na dober rezultat in na to, da bom užival v tekmovalnih dneh," si želi dvakratni zmagovalec Toura. Ta se začenja 12 dni po koncu domače dirke.