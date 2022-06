Roglič poslal Pogačarju sporočilo

Po veliki zmagi na Kriteriju po Dofineji je slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič dal vedeti, da je poškodba mišice za kolenom zgodovina in priprave na vrhunec, ki sliši na ime Tour de France, potekajo v skladu z načrtom. V zadnjih desetih letih se je kar petkrat zgodilo, da je zmagovalec Kriterija po Dofineji pokoril tekmece še na Dirki po Franciji. S suvereno zmago so pri Jumbo-Vismi v svet poslali sporočilo, da bodo imeli na dirki vseh dirk kar dva kandidata za vrh in bodo napadli rumeno majico. In s kom se bodo borili? Jasno, s še enim slovenskim junakom Tadejem Pogačarjem, ki bo po daljšem premoru ta teden tekmovalno spet zavrtel pedala na domači dirki Po Sloveniji. Že zdaj pa se lahko slovenski ljubitelji kolesarstva veselijo julija, ko se odpira nova priložnost, da na preizkušnji Tour de France spet za končnega zmagovalca okronajo slovenskega junaka.

Po uspehu Primoža Rogliča na Kriteriju po Dofineji je jasno, da član Jumbo-Visme s to dirko nima več neporavnanih računov. Pred dvema letoma si jo je prav tako izbral za generalko pred Dirko po Franciji, a v predzadnji etapi padel, da ni mogel v zadnji nato nastopiti. Nekako se je sestavil do osrednjega vrhunca sezone, bil tik pred tem, da v Pariz pripelje rumeno majico, nakar mu jo je v kronometru z izjemno vožnjo dan pred koncem slekel Tadej Pogačar.

Francoske ceste so mu ponagajale tudi lani. Najprej na Pariz-Nica, kjer se je spet znašel na tleh in nato še na Dirki po Franciji, ki jo je celo predčasno zaključil.

Roglič letos ubil dve muhi na en mah

Zdaj se je vrnil na mesto zločina in dal vedeti, da je odlično pripravljen. Težave z mišico za kolenom, ki so ga pestile na Dirki po Baskiji, so preteklost, skupaj z ekipnimi kolegi pri Jumbo-Vismi pa so pokazali, da so odlično pripravljeni. Wout van Aert je bil razpoložen v šprinterskih zaključkih, Roglič in Jonas Vingegaard pa sta bila ob veliki pomoči Stevena Kruijswijka vroča v gorskih etapah. V zadnji sta odpihnila tekmece pri zaključnem vzponu in skupaj prikolesarila na cilj. A je končna slava pripadla slovenskemu šampionu, ki je bil boljši od mlajšega Danca v kronometru in v sobotni gorski etapi.

Primož Roglič & Jonas Vingegaard sta bila suverena na Kriteriju po Dofineji, kakor tudi celotna ekipa Jumbo-Visme, ki je delovala kot naoljen stroj. Foto: Guliverimage

Lahko rečemo, da je Roglič ubil dve muhi na en mah v letošnjem letu. Pred tem je že osvojil dirko Pariz-Nica, kar je zanj dober kapital pred osrednjim vrhuncem. Če da kaj na zgodovino, ima petdeset odstotne možnosti, da osvoji tritedensko francosko pentljo. V zadnjih desetih letih se je namreč pektrat zgodilo, da je posameznik v istem letu osvojil tako Kriterij po Dofineji kakor tudi Tour de France. Britanci Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015 in 2016) in Geraint Thomas (2018) so bili ti junaki.

Zadnjih 10 zmagovalec na Kriteriju po Dofineji in Dirki po Franciji istega leta

Kriterij po Dofineji Tour de France 2012 Bradley Wiggins Bradley Wiggins 2013 Chris Froome Chris Froome 2014 Andrew Talansky Vincenzo Nibali 2015 Chris Froome Chris Froome 2016 Chris Froome Chris Froome 2017 Jakob Fuglsang Chris Froome 2018 Geraint Thomas Geraint Thomas 2019 Jakob Fuglsang Egan Bernal 2020 Daniel Martinez Tadej Pogačar 2021 Richie Porte Tadej Pogačar 2022 Primož Roglič ?

Zdaj je čas, da se pozornost uperi proti Pogačarju. Zaradi njega bo Slovenija v tem tednu v središču pozornosti.

Malo manj kot polovične možnosti za končni uspeh na Dirki po Franciji mu pripisujejo stavnice, na katerih je osrednji favorit še drugi slovenski kolesarski superzvezdnik Pogačar. Roglič je skupaj z uspehom nizozemskega moštva poslal članu UAE Emirates in vsem v ekipi sporočilo, da so dobro pripravljeni za sloviti Tour.

Kmalu pa lahko pričakujemo podoben odgovor 22-letnega kolesarja iz Klanca pri Komendi, ki bo od srede naprej v središču pozornosti na dirki Po Sloveniji, za katero vlada izjemno zanimanje tujih medijev. Slovenija bo v kolesarskem središču pozornosti, saj bo na njej nastopil najboljši kolesar na svetu. Praktično dva meseca ga že nismo videli tekmovati, pred tem pa je blestel, kot je v njegovem slogu. Osvojil je dve večdnevni preizkušnji - dirko po Združenih arabskih emiratih in od Tirenskega do Jadranskega morja. Z izjemno vožnjo in zmago je zablestel na italijanski klasiki Strade Bianche, dobro formo pa kazal tudi na spomeniku Milano-Sanremo.

Tako je Tadej Pogačar lani kot prvi prikolesaril na vrh Celjskega gradu in si z zmago tlakoval pot h končnemu uspehu na Dirki Po Sloveniji. Tudi letos bo na tem gradu cilj v tretji etapi, v kateri lahko spet pričakujemo napad slovenskega šampiona. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj je čas, da še enkrat navduši. In kaj lepšega kot na slovenskih cestah, ob katerih se bo od 15. do 19. junija gnetlo veliko ljubiteljev tega športa. Spektakel je zagotovljen, vse poti pa vodijo v to, da bo Pogi še drugič zapored osvojil največjo slovensko kolesarsko pentljo.

Že zdaj pa je jasno, da lahko slovenski ljubitelji kolesarstva z navdušenjem zrejo proti 1. juliju, ko se bo v Kobenhavnu s kronometrom začel Tour de France, saj bosta slovenska matadorja osrednja favorita za končni uspeh.