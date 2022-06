Popolna prevlada Rogliča in Jumbo-Visme, zadnja etapa Vingegaardu

Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta zasedla tudi prvi dve mesti v skupnem seštevku dirke, Jumbo-Visma pa je v svet poslala odločno sporočilo. Na julijski Dirki po Franciji bo z izjemno močno ekipo silovito napadla Tadeja Pogačarja in njegove UAE Emirates. Na Kriteriju po Dofineji je nizozemska ekipa delovala kot dobro namazan stroj, konkurentom je prepustila le drobtinice, naredila pa je tudi nekaj manjših taktičnih napak, a to je bila dobra šola za Tour.

"Lepo, kajne. Končno, ta sezona se resnično odvija dobro. Celotna ekipa si zasluži pohvale, cel teden je garala, danes pa je bil Jonas neverjetno močan. Noro, kajne?" je bil po etapi vesel Roglič. Dofineja je bnila odlična priprava na Tour, še pravi: "Zdaj imamo do Toura še dovolj časa, da izpilimo še nekaj podrobnosti in se nanj res dobro pripravimo."

"Tour pa bo odlična priprava za Vuelto," se je še pošalil slovenski as. To je bila njegova zadnja preizkušnja pred Dirko po Franciji, ki se bo 1. julija začela v Koebenhavnu na Danskem.

Tretje mesto je tako v etapi kot v skupnem seštevku osvojil Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroen).

Roglič je obenem postal šele četrti kolesar, ki je v istem letu dobil dve največji enotedenski dirki v Franciji, Pariz-Nico in Dauphine. To je doslej uspelo le Francozu Jacquesu Anquetilu (1963, 1965), Belgijcu Eddyju Merckxu (1971) in nazadnje Britancu Bradleyju Wigginsu (2012). STA

Trikratni zmagovalec dirke po Španiji je postal drugi Slovenec s skupno zmago na Dauphineju, potem ko je pred 12 leti slavil Janez Brajkovič . Za slovenskega asa, trenutno tretjega kolesarja sveta na Ucijevi lestvici, je bila to 64. zmaga v karieri in četrta v sezoni.

Potek 8. etape:

Cilj: Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta ciljno črto prečkala skupaj, držala sta se za roke, Kisovčan je poskrbel, da je mladi Danec v cilj prišel prvi.

2 km do cilja - Ben O'Connor (AG2R Citroen) se je predaja, vodilnima Rogliču in Vingegaardu se je približal na 18 sekund.

3,5 km do cilja - Roglič in Vingegaard vozita že 25 sekund pred O'Connorjem, 53 sekund pred Haigom in Chavesom.

5,3 km do cilja - Ko je svoje delo opravil Kruijsvijk, sta močno pospešila Vingegaard in Roglič, Ben O'Connor je hitro zaostal nekaj deset metrov.

6 km do cilja - Tudi Bennetta je skupina s tremi asi Jumbo-Visme prehitela, Chaves, Haig in Storer ne morejo slediti Kruijsvijkovem tempu.

7 km do cilja - Hirt je omagal, skupina favoritov ga je že prehitela, ob Rogliču, Vingegaardu in Kruijsvijku se vozijo še Jack Haig, Ben O'Connor, Esteban Chaves in Michael Storer. Vsak čas bodo ujeli še Georga Bennetta.

9 km do cilja - Jan Hirt grize in vozi 45 sekund pred Rogličem. Iz skupine favoritov so izpadli David Gaudu, Matteo Jorgenson in Tobiasd Halland Johanssen. Kruijsvijk še naprej vleče Rogliča in Vingegaarda. Bennet je prišel do sape in vztraja pred skupino favoritov.

10 km do cilja - Hitro sta popustila tudi Elissonde in Bennett, v vodstvu vztraja Dunbar, Storer in Jan Hirt in Čeh se očitno počuti odlično, saj je skočil v vodstvo. Tiesj Benoot je omagal, zdaj vlak Jumbo-Visme vleče Steven Kruijsvijk.

11 km do cilja - Eddie Dunbar, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Team Emirates), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) in Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) so že na zadnjem vzponu dirke, De Plusa je začetni 10-odstotni klanec takoj ustavil. Glavnina je le 58 sekund za vodilnimi, Van Aert je popustil, ob Rogliču ostajajo še Benoot, Kruijsvijk in Vingegaard.

25 km do cilja - Kolesarji se približujejo brutalnemu ciljnemu vzponu, Plateau de Solaison (najvišja kategorija, HC, 11,3 kilometre dolg vzpon s povprečnim naklonom 9,2 % in deli, ki presegajo 11 %). Ubežniki danes nimajo nobenih možnosti, Jumbo-Visma se jim je približala na vsega 1:20. Glavnino vleče Wout Van Aert. Po treh urah etape je povprečna hitrost karavane 38,1 km/h.

33 km do cilja - Kolesarji so prečili Colombiere, vodilno četverico sta spet ujela Jan Hirt in Laurens De Plus, ki je tudi dobil gorski cilj. Vodilni so le še 1:35 pred glavnino.



Izidi gorskega cilja, Col de la Colombière (I. kategorija):

1. Laurens De Plus 10 točk

2. Eddie Dunbar 8

3. Michael Storer 6

4. George Bennett 4

5. Kenny Elissonde 2

6. Jan Hirt 1

40 km do cilja - Bruno Armirail (Groupama FDJ) je opravil svoje in popustil, v vodstvu ostaja četverica, Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers), Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Team Emirates) in Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). Na čelu glavnine, ki za vodilno četverico zaostaja 1:55, je zdaj Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).



45 km do cilja - Na vzponu na Colombiere se je vodilna skupina taztrgala, zdaj vodi peterica Elissonde, Bennett, Dunbar, Storer in Armirail, ki ima 2:20 prednosti pred glavnino. Jumbo-Visma še vedno nadzoruje tempo na čelu glavnine. Ta enega za drugim dohiteva preostale člane prvotne ubežne skupine. Medtem je z dirko končal še mladi Belgijec Xanders Vervloesem (Lotto Souidal).



Kolesarji so prevozili tudi leteči cilj v Le Grand Bornandu, dobil ga je Nizozemec Antwan Tolhoek in dobil 10 točk ter tri bonifikacijske sekunde.

55 km do cilja - Prednost ubežnikov je padla na 1:40, kolesarji so v drugi uri etape prevozili 43 kilometrov.

75 km do cilja - Dogajanje na dirki se je malce umirilo, ubežniki vozijo 2:25 pred glavnino, karavana pa se bliža drugemu kategoriziranemu vzponu dneva, Col de la Colombiere (I. kategorija).

93 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji Rogličeve Jumbo-Visme, ki nadzorujejo zaostanek za vodilno petnajsterico. Trenutno je razlika mes skupinama 2:10.

105 km do cilja - Ubežniki imajo 2:20 prednsoti pred glavnino, v prvi uri etape so vodilni prevozili 34,8 kilometra. Odtopil pa je Belgijec Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl).

Izidi gorskega cilja, Col de Leschaux (III. kategorija):

1. Pierre Rolland 2 točki

2. Alexis Vuillermoz 1

110 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Col de Leschaux (III. kategorija), vodilna petnajsterica ima zdaj dve minuti prednosti pred glavnino s Primožem Rogličem. Najnevarnejši v skupnem seštevku med ubežniki je Nemec Simon Geschke (Cofidis), ki za Rogličem zaostaja pet minut in 19 sekund.

115 km do cilja - Vodilni skupini se je pridružilo še nekaj kolesarjev, nekaj jih je izpadlo, v ospredju so zdaj Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Team Emirates), Antonio Tiberi, Antwan Tolhoek, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Pierre Rolland, Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM), Matteo Fabbro (Bora - Hansgrohe), Simon Gugliemi (Arkea Samsic), Gorka Izagirre (Movistar), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Laurens de Plus in Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers).

120 km do cilja - Kolesarji so že premagali prvi kategorizirani klanec dneva.



Izidi gorskega cilja, Col de Plainpalais (I. kategorija):

1. Pierre Rolland 10 točk

2. Antonio Tiberi 8

3. Michael Storer 6

4. Bruno Armirail 4

5. Eddie Dunbar 2

6. Laurens De Plus 1

133 km do cilja - Uspelo se je odlepiti večji skupini, v kateri so Gregor Mühlberger (Movistar), Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), George Bennett (UAE Team Emirates), Julien Bernard, Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Eliot Lietaer, Pierre Rolland, Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM), Matteo Fabbro (Bora - Hansgrohe) in Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers). Zdaj imajo kakšnih 20 sekund pred glavnino.

135 km do cilja - Kot je bilo pričakovati, so se takoj po "klilometru 0" začeli skoki in napadi.

Start: ob 13.05 so kolesarji začeli zadnjo etapo letošnjega Kriterija po Dofineji, že takoj po startu gre v klanec, Col de Plainpalais (8,8 km pri 6,6 % povprečnem naklonu).

Rumeno majico danes brani slovenski šampion Primož Roglič.

Danes ni startal španski hribolazec moštva Movistar Ernic Mas. Padel je že v špetek in se včeraj mučil. "Žal mi je, da moram odstopiti, poskušal sem se regenerirati, a mi ni uspelo. Po posvetu s klubskimi zdravniki, smo se strinjali, da potrebujem počitek," je sporočil na družbenih omrežjih.