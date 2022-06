Primož Roglič malce prekratek za etapno zmago, a nov vodilni na dirki!

Potek 7. etape:

Cilj: Carlos Verona je osvojil etapo in do cilja zadržal nekaj sekund prednosti pred Rogličem, ta pa je prevzel skupno vodstvo na dirki!

Vrstni red v cilju:

1. Carlos Verona (Špa/Movistar)

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:13

3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:25

4. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroën) 0:27

5. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X) 0:39

...

1,3 km do cilja - Roglič se je izstrelil, napada Verono za etapno zmago!

1,6 km do cilja - Pred Rogličevo skupino vztraja samo še Carlos Verona (Movistar), ima 30 sekund prednosti.

3 km do cilja - Vingegaard je močno pospešil in vleče Rogliča, zraven so še Ben O'Connor, David Gaudu, Esteban Chaves ... Rogličeva skupina je le še 56 sekund za vodilnim Verono.

3,5 km do cilja - Verona vztraja v vodstvi, vozi deset sekund pred Elissondom, Roglič in Jonas Vingegaard se vozita v skupini favoritov, iz te pa je v napad skočil Portugalec Ruben Guerreiro (EF Education).

5 km do cilja - Kolesarji so na zaključnem vzponu etape, Verona ga je takoj napadel, Elissonde mu le stežka sledi. Favoriti so 1:33 za vodilnim Špancem.

7 km do cilja - Elissonde in Verona se zaključnemu vzponu bližata 26 sekund pred zasledovalci in 1:43 pred favoriti z Rogličem. Van Aert zaostaja že slabih sedem minut.

Zaključni klanec današnje etape:

Foto: zajem zaslona

17 km do cilja - Elissonde in Verona vozita 40 sekund pred Mühlbergerjem, Lafayjem, Rollandom in Vermaerkejem, skupina favoritov s Primožem Rogličem ima 1:40 zaostanka, rumeni Van Aert pa že 5:40.

24 km do cilja - Na vratolomnem spustu sta se v vodstvo odpeljala Kenny Elissonde in Carlos Verona, pred skupino favoritov s Primožem Rogličem imata dobro minuto in pol prednosti, medtem se zaostanek rumenega Van Aerta bliža petim minutam.

Izidi gorskega cilja, Col de la Croix-de-Fer:

1. Pierre Rolland 15 točk

2. Carlos Verona 12

3. Kenny Elissonde 10

4. Victor Lafay 8

5. Gregor Mühlberger 6

6. Kevin Vermaerke 5

7. Simon Guglielmi 4

8. Toms Skujins 3

9. Burno Armirail 2

10. Andrey Amador 1

27 km do cilja - Pierre Rolland je prvi prečkal tudi Col de la Croix de Fer in pobral novih 15 ročk. Vodilni se spuščajo 1:40 pred glavnino, Primož Roglič je ujel Luisa Leona Sancheza in je zdaj virtualni vodilni na dirki.

💛 Le @MaillotjauneLCL est distancé ! 🇧🇪@WoutvanAert ne peut pas suivre le rythme du groupe des favoris.



💛 The Yellow Jersey is dropped! 🇧🇪@WoutvanAert can't keep up in the climb to the Col de la Croix de Fer. #Dauphiné pic.twitter.com/y0rlBxopEH — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2022

32 km do cilja - Peterica veča prednost pred glavnino, zdaj je spet preko treh minut, medtem je povsem popustil vodilni kolesar na dirki Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ki se danes očitno poslavlja od rumene majice.

33 km do cilja - Mühlbergerja je ujel Elissonde, pridružili pa so se jima še Španec Carlos Verona (Movistar) in Francoza Victor Lafay (Cofidis) in Pierre Rolland (B&B Hotekls - KTM). Kakšnih 18 sekund za njimi vozijo Sanchez, Skujinš, Gugliemi in Vermaerke, še nekoliko dlje sta Fabbro in Armirail, ... Glavnina je zdaj 2:15 za vodilno peterico. Van Aert je na repu glavnine, iz te sta med drugimi že izpadla tudi Enric Mas (Movistar) in Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers).

35 km do cilja - Dobre štiri kilometre pred vrhom vodi Avstrijec Gregor Mühlberger (Movistar), lovi ga Francoz Kenny Elissonde (Trek Segafredo), skupina se trga, glavnina pa se ji približuje. Zdaj vozi le še minuto in 37 sekund za vodilnimi v etapi.

36 km do cilja - Donovanu so pošle moči, zasledovalci so ga ujeli in prehiteli, Britanec in Belgijec Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) se mučita in komaj sledita tekmecem, ti pa zdaj vozijo le še 2:55 pred glavnino.

🇧🇪@Jasperstuyven a roulé fort et ramené le groupe de poursuivants sur 🇬🇧@markdon99.



🇧🇪@Jasperstuyven rode hard and brought the chasing group back on 🇬🇧@markdon99. #Dauphiné pic.twitter.com/SweOUt4Vjl — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2022

39 km do cilja - Donovan ima 8 kilometrov pred vrhom klanca le še 20 sekund prednosti pred šestnajsterico zasledovalcev in 3:15 pred glavnino.

🏁 49km

1️⃣🚴🏻‍♂️

🚴🏻‍♂️ 🇬🇧@markdon99 seul en tête dans la montée au Col de la Croix de Fer.



🚴🏻‍♂️ 🇬🇧@markdon99 alone in the lead up the Col de la Croix de Fer. #Dauphiné pic.twitter.com/5nl0waiNyZ — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2022

49 km do cilja - Britanec Mark Donovan (Team DSM) se na La Croix de Fer vzpenja 40 sekund pred zasledovalci, iz te skupine je izpadel Kolumbijec Andres Ardila (UAE Team Emirates), glavnina vozi 3:55 za vodilnim. Na čelu glavnine so člani Rogličeve Jumbo-Visme.

Medtem je odstopil še Francoz Sandy Dujardin (TotalEnergies).

54 km do cilja - Mark Donovan (Team DSM) je malce pobegnil vodilni skupini, medtem glavnina z Rogličem in vsemi favoriti za njim zaostaja že več kot tri minute. Virtualno rumeno majico je zdaj prevzel Španec Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), ki je pred današnjo etapo v skupnem seštevku zaostajal 2:47 za vodilnim Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma).



58 km do cilja - Kolesarji so začeli vzpon na Croix de Fer, vodilna skupina ima 2:30 prednosti pred glavnino, v prvih dveh urah etape pa je bila povprečna hitrost karavane 37,5 km/h.

Foto: zajem zaslona

62 km do cilja - Conca je spet v glavnini, ta pa vozi 2:10 za vodilno osemnajsterico. Kolesarje zdaj čaka drugi vzpon dneva, Col de la Croix de Fer (2.067 m.n.n., 29 km pri 5,2 % povprečnega naklona).



🏁 65km

1️⃣8️⃣🚴🏻‍♂️

⏱ L'écart entre les échappés et le peloton descend sous les 2 minutes.



⏱ The gap between the breakaway and the peloton drops below 2 minutes. #Dauphiné pic.twitter.com/bgyS1wvDhz — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2022

73 km do cilja - Osemnajsterica ubežnikov zdaj vozi 2:20 pred glavnino. V tej je Primož Roglič v zavetju ekipe Jumbo-Visma.

Froome danes ni startal

Etapa se je začela brez britanskega veterana Chrisa Frooma (Israel Prenmir Tech), ki je zbolel. "Zadnje dni se ni počitil najboljše in po posvetu z ekipnim zdravnikom smo se odločili, da je najbolje, da se poskuša kar najhitreje pozdraviti," so sporočili iz njegovega moštva, sam pa je povedal: "Veselil sem se zadnjih dveh etap dirke, ampak se ne počutim najbolje. To je razočaranje, dirko zapuščam nedokončano."

92 km do cilja - Vodilno peterico je ujela skupina zasledovalcev, v vodstvu zdaj vozijo Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Andrey Amador (Ineos Grenadiers), Andres Ardila (UAE Team Emirates), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Mark Donovan in Kevin Vermaerke (Team DSM), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Gregor Muhlberger, Carlos Verona (Movistar), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Omer Goldstein (Israel Premier Tech), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) in Victor Lafay (Cofidis). Glavnina zaostaja minuto in 15 sekund, med obema skupina sta ujeta še Tsgabu Grmay (BikeExchange-Jayco) in Filippo Conca (Lotto Soudal).

Izraelec Guy Sagiv (Israel Premier Tech) je odstopil z dirke.

100 km do cilja - Na spustu z Galibierja se je v ospredju izoblikovala skupina z Fabbrojem, Rollandom, Amadorjem, Ardilo in Skujinsem, vozi 50 sekund pred glavnino, med skupinama pa je še nekaj kolesarjev. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 27,5 km/h.

After the Galibier, we think we’ve got the situation figured out now at #Dauphiné 😜@Tomashuuns 🥔, @Jasperstuyven & 👑 @KennyElissonde are all in a front group of 18 riders. The bunch is ~2’00” back as we continued to descend before the next ⛰



📸 A.S.O./Aurélien Vialatte pic.twitter.com/dmaHDZ9xnC — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) June 11, 2022

106 km do cilja - Zdaj se je karavana precej raztrgala, vodita Fabbro in Rolland, 20 sekund za njima so Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Andres Ardila (UAE Team Emirates), Victor Lafay (Cofidis) in Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), še 10 sekund za njimi Andrey Amador (Ineos Grenadiers), Carlos Verona (Movistar), Omer Goldstein (Israel Premier Tech), Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Toms Skujins in Kevin Vermaerke (Team DSM), 20 sekund za temi pa vozi glavnina.

Izidi gorskega cilja, Col du Galibier:

1. Pierre Rolland 15 točk

2. Matteo Fabbro 12

3. Laurens Huys 10

4. Victor Lafay 8

5. Andres Ardila 6

6. Bruno Armirail 5

7. Carlos Verona 4

8. Dries Devenyns 3

9. Kenny Elissonde 2

10. Andrey Amador 1

110 km do cilja - Italijan Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) in Pierre Rolland sta si priborila kakšnih 20 sekund prednosti pred glavnino, na čelu te so zdaj kolesarji Ineosa.

113 km do cilja - Hud boj na klancu, pri nekaj poskusih pobega je že kazalo, da utegnejo uspeti, pa jih je Jumbo-Visma nevtralizirala. Eden najbolj aktivnih napadalcev je Francoz Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM), ki si danes očitno res močno želi pobegniti.

Skupno bodo morali danes kolesarji premagati 3.900 višinskih metrov, Primož Roglič pa velja za glavnega favorita za zmago.

The #NTTPredictor has @rogla as its favourite for a day with 3,900m of ascent and a final 5.8km climb at 7.2%.

His rider profile shows why. #Dauphiné | @dauphine pic.twitter.com/LwHOsNQySO — letourdata (@letourdata) June 11, 2022

125 km do cilja - Koelsarji se vzpenjajo na sloviti Galibier (2.642 m. n. v., 23 km vzpona pri 5,1-odstotnem povprečnem naklonu), še naprej se vrstijo napadi, še vedno brez uspeha.

129 km do cilja - Takoj po startu so se začeli skoki, veliko kolesarjev si želi mesto v ubežni skupini, za zdaj so vsi poskusi neuspešni.

Na letečem cilju v Le Monetier les Bainsu je 10 točk in tri bonifikacijske sekunde pobral Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). V seštevku za zeleno majico z 88 točkami vodi Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Hayter je drugi s 74 točkami.

🚩 C’est parti pour l’étape 7 du #Dauphiné !



🚩 Stage 7 is underway! pic.twitter.com/hXuBh025W6 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2022

Start: Ob 13.05 so se kolesarji podali na 135 kilometrov dolgo etapo od Saint Chaffreyja do Vaujanyja. Že takoj je na vrsti prvi od dveh vzponov najvišje kategorije.

Foto: zajem zaslona