Van Aert z izdatno Rogličevo pomočjo do nove etapne zmage

Zmagovalec pete etape Kriterija po Dofineji je Belgijec Wout van Aert. Kolesar Jumbo-Visme je dobil ciljni sprint, a mu brez izdatne pomoči Primoža Rogliča ne bi uspelo napasti zmage. Van Aert je vodstvo v skupnem seštevku dirke tako povišal na minuto in tri sekunde pred Italijanom Mattio Cattaneom (Quick-Step Alpha Vinyl), Roglič je tretji in za moštvenim kolegom zaostaja minuto in šest sekund.

V današnji peti etapi Kriterija po Dofineji, dobrih 162 kilometrov dolgi preizkušnji od Thizy-les-Bourgsa do Chaintréja, bi morali favoriti za skupno zmago bolj ali manj varčevati z močmi za peklenski zaključek dirke v soboto in nedeljo, a je moral Primož Roglič tokrat vseeno močneje stopiti na pedale.

V zaključku etape, ko je že kazalo, da bo četverici ubežnikov (Fabien Doubey - TotalEnergies, Benjamin Thomas - Cofidis, Jan Bakelants - Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux in Sebastian Schönberger - B&B Hotels - KTM) uspelo priti do cilja pred glavnino, v kateri so se najmočnejša moštva z ostrim tempom znebila nekaterih specialistov za sprinte (Dylan Groenewegen), se je moral v lov vključiti tudi 32-letni Zasavec, ki je poskrbel, da je Wout van Aert prišel v položaj za napad na etapno zmago. Tega je 27-letni Belgijec tudi dobro izkoristil in zmagal ter z bonifikacijskimi sekundami še povečal prednost v skupnem seštevku.

🏁 Grosse bagarre entre les échappés et le peloton pour la victoire d'étape ! 🚴🏻‍♂️💨

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 5ème étape du #Dauphiné.



🏁 Great fight between the breakaway and the peloton for the stage win! 🚴🏻‍♂️💨

⏪ Relive the last kilometre of stage 5.#Dauphiné pic.twitter.com/VeFdnSb6TA — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2022

"Za današnjo zmago se moram resnično zahvaliti moštvenim kolegom. To vsi vedno pravijo, a danes ste lahko videli, kako pomembna je njihova pomoč. Danes mi je pomagalo vseh šest kolegov in zato je ta zmaga še toliko bolj posebna," je po svoji 35. profesionalni zmagi povedal van Aert.

"Ubežnike smo že imeli pod nadzorom, ko so ti pospešili. V zadnjih kilometrih sem se že sekiral, da je premalo časa, da bi jih ujeli, a nam je to uspelo prav v zadnjih metrih etape," si je v cilju oddahnil nosilec rumene majice in dodal: "Če te vlečejo tudi kolegi, ki se bolje znajdejo v hribih in tehtajo le 60 kilogramov, potem preprosto moraš opraviti svoje delo."

Potek 5. etape: Cilj: Glavnina je šele v zadnjih metrih etape ujela ubežnike, etapne zmage pa se je po ciljnem sprintu veselil Wout van Aert (Jumbo-Visma)! Ta je šele s pomočjo Primoža Rogliča sploh prišel v položaj za zaključni sprint. 🏆 Cette fois c’est la bonne ! 🇧🇪 @WoutvanAert s’impose !



🏆 @WoutvanAert wins in Chaintré!#Dauphiné pic.twitter.com/vXYd3nVccc — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2022 Van Aert je bil v ciljnem sprintu hitrejši od rojaka Jordija Meeusa (Bora-hansgrohe), tretji pa je bil Britanec Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Primož Roglič je v cilj prišel kot 39., a v času zmagovalca. 5 km do cilja - Ubežniki pritiskajo na vso moč in ohranjajo 30 sekund prednosti pred zasledovalci. Jim lahko danes celo uspe priti do cilja pred glavnino? Tudi Roglič zdaj pomagal kolegom iz Jumbo-Visme, ki želijo van Aerta pripeljati do ciljnega sprinta. 12 km do cilja - Vodilna četverica zdaj vozi le še 37 sekund pred glavnino. Groenewegen je zaostal 40 sekund za glavnino. Alors que son équipe a roulé pour revenir sur les échappés, 🇳🇱@GroenewegenD lâche prise dans la côte de Vergisson !



🇳🇱@GroenewegenD is dropped in the Côte de Vergisson!#Dauphiné pic.twitter.com/WlCk9JhVa9 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2022 17 km do cilja - Kolesarji moštva IneosGrenadiers diktirajo oster tempo na čelu glavnine, prednost vodilne četverice naglo kopni in zdaj znaša le še nekaj več kot minuto. Jumbo-Visma se je malce potuhnila, a ostaja v ospredju glavnine. Hud tempo na zadnjem klancu dneva, Cote de Vergisson (IV. kategorija), je namenjen redčenju sprinterskih vrst, Dylan Groenewegen (BikeExchange) pa je že v težavah. 24 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Col du Bois Clair (IV. kategorija), vodilna četverica pa ima zdaj 1:30 prednosti pred glavnino, na čelo katere so se prebili kolesarji moštva Ineos Grenadiers. 35 km do cilja - Vodilna četverica ima 2:10 prednosti, v glavnini pa so tempo spet dvignili kolesarji moštva BikeExchange. 48 km do cilja - Glavnina je spet malce popustila, prednost vodilne četverice je tako narasla na 1:50. 🏁 49km

4️⃣🚴🏻‍♂️

Le peloton est toujours emmené par les équipes @GreenEDGEteam et @JumboVismaRoad. @GreenEDGEteam and @JumboVismaRoad are still leading the chase. #Dauphiné pic.twitter.com/GHvhAFIN4O — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2022 60 km do cilja - Vodilna četverica za zdaj še ohranja 1:20 prednosti pred glavnino, na čelu te pa se izmenjujejo kolesarji moštev BikeExchange in Jumbo-Visma. Takoj za njimi sta ekipi Ineos Grenadiers in Bahrain Victorious. Jumbo-Visma pazi predvsem na vodilnega Wouta van Aerta, ki ima danes možnost za novo etapno zmago, medtem pa se Primož Roglič in Jonas Vingegaard, adut nizozemske ekipe za gorski etapi v soboto in nedeljo, za zdaj skrivata v glavnini. 70 km do cilja - Na čelu glavnine se občasno pojavljajo tudi kolesarji Jumbo-Visme, prednost ubežnikov pa je do zdaj že padla na 1:20. Po dveh urah dirkanja je bila povprečna hitrost karavane 41,9 km/h. 88 km do cilja - Enric Mas (Movistar) je ujel glavnino. 91 km do cilja - Četverica zdaj vozi 2:15 pred glavnino, na čelu te pa tempo diktirajo kolesarji moštva BikeExchange-Jayco. Tudi nizozemski sprinterski zvezdnik te ekipe, nekdanji Rogličev kolega Dylan Groenewegen, je danes že preživel dva kategorizirana vzpona, tik pred ciljem ga čakata še dva klanca četrte kategorije, a kaže, da je 28-letnik danes pripravljen za napad na etapno zmago. 97 km do cilja - Pierre Rolland je popustil in zdaj čaka glavnino, v vodstvu vztraja četverica ubežnikov, ki vzdržuje 2:50 prednosti. 104 km do cilja - Ubežna peterica ima 2:50 prednosti pred glavnino. Španec Enric Mas (Movistar) je padel in zdaj lovi glavnino. ⛰ Côte de Dun (cat. 2) ⛰



1️⃣🇫🇷@PierroooRolland, 5 pts

2️⃣🇦🇹@schoeni1994, 3 pts

3️⃣🇧🇪@Jan_Bakelants, 2 pts

4️⃣🇫🇷@FabienDoubey, 1 pt



🔵⚪️ Pierre Rolland conforte son maillot de meilleur grimpeur.



🔵⚪️ Pierre Rolland consolidates his lead in the KOM classification.#Dauphiné pic.twitter.com/bK1XiBnWiO — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2022 114 km do cilja - Po številnih poskusih je vendarle uspelo uiti skupini petih kolesarjev, v kateri so Francozi Fabien Doubey (TotalEnergies), Benjamin Thomas (Cofidis) in Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM), pa Belgijec Jan Bakelants (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) ter Avstrijec Sebastian Schönberger (B&B Hotels - KTM).



Britanec Matthew Walls (Bora-hansgrohe) je odstopil z dirke. 133 km do cilja - Po prvem gorskem cilju Col des Ecorbans so kolesarji še vedno skupaj, nenehno pa se vrstijo poskusi pobegov. 13.15 - Po 16 kilometrih je glavnina skupaj. Ubežniki poizkušajo, vendar beg še ni uspel. Težave s kolesom je imel Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), ki pa se je že vrnil v skupino. 12.55 - Peta etapa Kriterija po Dofineji se je začela. Kolesarje čaka 162,5 kilometra dolga pot od Thizy-les-Bourgsa do Chaintréja. Na poti bodo imeli štiri gorske cilje. V rumeni majici vodilnega kolesari Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki tudi danes spada v krog favoritov za etapno zmago. Primož Roglič, ki se spogleduje po končni zmagi, bo imel pravo delo v soboto in nedeljo, ko sta na sporedu gorski etapi. V skupnem seštevku je tretji in za van Aertom zaostaja 56 sekund. 🚩 L’étape 5 du #Dauphiné est lancée !



🚩 Wheels are rolling, stage 5 is underway! pic.twitter.com/cq4WJJJzbt — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2022

Napoved pred etapo

Peta etapa Kriterija po Dofineji ni nedolžna, saj bo že na začetku trasa razgibana, kmalu pa bosta sledila tudi gorska cilja. Najprej bo na vrsti Col des Ecorbans, ki je gorski cilj III. kategorije (4,2 km, 5,5-odstotni naklon), sledil mu bo gorski cilj II. kategorije Cote de Dun (4,9 km, 6,8-odstotni naklon). Slednji se začne nežno, konča pa z od 15- do 17-odstotnim naklonom.

Vzponi in spusti bodo sledili tudi v nadaljevanju, tik pred ciljem pa čakata kolesarje dva gorska cilja IV. kategorije. Najprej Col du Bois Clair (2,7 km, 3,7-odstotni naklon) in nato Cote de Vergisson (1,8 km, 4,8-odstotni naklon). Za tem bo sledilo še 13 kilometrov vožnje do ciljne črte.

Ob normalnem poteku bi bila favorita za zmago Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), a je kolesarstvo nepredvidljiv šport. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) spada prav tako v krog favoritov. Glede razpleta je odvisno, kako bo etapa potekala. Zlasti z ubežniki in dejstvom, ali se bodo velike ekipe vrgle na cesto, da jih bodo do konca ulovile.

Vendarle je veliko v igri v soboto in nedeljo, ko sta zaključni gorski etapi, zato bodo morale imeti ekipe "sveže" noge pri glavnih akterjih. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je dobro opravil svoje delo na kronometru v primerjavi s konkurenti za skupno zmago in si nabral dragocene sekunde prednosti, a se kljub temu zaveda, kaj je še pred njim.

Skupni vrstni red pred 5. etapo