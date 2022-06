Roglič ima razlog za zadovoljstvo, po drami postal junak svetovni prvak

Filippo Ganna junak kronometra, van Aert zaostal le dve sekundi, Roglič deklasiral tekmece v boju za skupno zmago

Rezultati 4. etape

Messto Kolesar Čas 1. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 35:32 2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) + 02 3. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) + 17 4. Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team) + 39 5. Primož Roglič (Jumbo-Visma) + 42 6. Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco) + 53 7. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) + 01:12 8. Damiano Caruso ( Bahrain Victorious) + 01:25 9. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) + 01:31 10. Juan Ayuso UAE (Team Emirates) + 01:34 11. Matteo Jorgenson (Movistar Team) + 01:36 12. Jannik Steimle (Quick-Step Alpha Vinyl Team) + 01:40 13. Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) + 01:41 14. Ben O'Connor (AG2R Citroën Team) + 01:46 15. Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) + 01:48

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Čas 1 Wout van Aert (Jumbo-Visma) 13:26:06 2 Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team) + 53 3 Primož Roglič (Jumbo-Visma) + 56 4 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) + 01:26 5 Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) + 01:26 6 Damiano Caruso (Bahrain Victorious) + 01:39 7 Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) + 01:45 8 Juan Ayuso ( UAE Team Emirates) + 01:48 9 Matteo Jorgenson (Movistar Team) + 01:50 10 Ben O'Connor (AG2R Citroën Team) + 02:00 11 Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) + 02:02 12 David Gaudu (Groupama-FDJ) + 02:03 13 Enric Mas (Movistar Team) + 02:07 14 Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) + 02:12 15 Dylan Teuns (Bahrain Victorious) + 02:15 16 Jack Haig (Bahrain Victorious) + 02:19 17 Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) + 02:26 18 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) + 02:29 19 Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) + 02:29 20 Brandon McNulty (UAE Team Emirates) + 02:35

16.35 - Po veliki smoli v tretji etapi, ko se je prehitro veselil zmage, je imel Wout van Aert (Jumbo-Visma) smolo tudi v četrti etapi. Za le dve sekundi je zaostal za zmagovalcem dneva Filippom Ganno (Ineos Grenadiers). Primož Roglič (Jumbo-Visma) je osvojil peto mesto in dodobra prehitel tekmece v boju za skupno zmago. Od Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma) je bil, denimo, hitrejši 30 sekund.

V skupnem seštevku ostaja v rumeni majici Wout van Aert, a bosta gorski etapi v soboto in nedeljo pretežki, da bi zadržal vodilni položaj. Od imen, ki so se pred začetkom dirke omenjala kot osrednja za končno zmago, je najvišje uvrščen Roglič na tretjem mestu s pribitkom 56 sekund. Vingegaard torej zaostaja 30 sekund, zmagovalec Gira leta 2020 Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) 49, 19-letni Španec Juan Ayuso (UAE Emirates) 52 sekund, Ben O'Connor minuto in štiri sekunde ...

"Dan je bil dolg. Vesel sem, da sem zmagal. Že včeraj smo videli, da je van Aert močan. V nadaljevanju dirke bom pomagal ekipi," je bil zadovoljen Ganna.

16.26 - Wout van Aert (Jumbo-Visma) pri drugem merjenju časa zdaj zaostaja za Fillipom Ganno s pribitkom devetih sekund.

16.25 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na cilju. Prikolesaril je na četrto mesto in za Ganno zaostal 48 sekund. Njegova povprečna hitrost je znašala 52,8 km/h. Pred tekmeci v boju za skupno zmago si je nabral lepo prednost. Od Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma) je denimo hitrejši 30 sekund.

16.14 - Wout van Aert (Jumbo-Visma) je izjemen na poti. Pri prvem merjenju je postavil najboljši čas. Od Filippa Ganne (Ineos Grenadiers) je hitrejši za devet sekund. Roglič je imel tretji rezultat med vsemi in za moštvenim kolegom zaostajal 18 sekund.

16.10 - Pri drugem merjenju časa je Primož Roglič (Jumbo-Visma) 34 sekund počasnejši od Ganne, kar je tretji rezultat. A ima prednost pred tekmeci v boju za skupno zmago. Od Jonasa Vingegaarda je denimo hitrejši 22 sekund.

16.00 - Na progo se je podal še zadnji kolesar, v rumeno majico oblečeni Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki spada med favorite za današnjo zmago.

15.59 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je odličen na progi. Pri prvem merjenju časa je zabeležil drugi dosežek in za vodilnim Ganno zaostal le za sedem sekund. Njegova povprečna hitrost je 53,817 km/h.

15.57 - Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team) ima pri drugem merjenju časa 36 sekund zaostanka.

15.53 - Mladi Španec Juan Ayuso (UAE Emirates) je pri prvem merjenju časa zaostajal 20 sekund, kar je znašalo za šesti rezultat.

15.48 - Pri prvem merjenju časa se je Ganni najbolj približal Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team), ki ima osem sekund zaostanka.

15.46 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na progi! Med slovenskimi privrženci je postalo vroče. Medtem je njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) za Fillipom Ganno zaostal za 1,12 in prišel na cilj s četrtim rezultatom.

15.44 - Težave Brandona McNultyja (UAE Emirates), ki je najprej želel od svoje ekipe, da mu popravijo kolo. Ker mehaniku ni uspelo, so naposled le zamenjali kolo, tako da je lahko nadaljeval vožnjo.

15.36 - Vse bolj napeto je. Še deset minut in na progo se bo podal slovenski kolesarski šampion Primož Roglič (Jumbo-Visma).

15.32 - Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je imel pri prvem merjenju časa 21 sekund zaostanka za Ganno, kar je zadostovalo za četrti rezultat. Pri drugem je zaostajal 58 sekund.

15.27 - Odličen zadnji del za Ethana Hayterja (Ineos Grenadiers), ki je v zadnjem delu pridobil 13 sekund v primerjavi s svetovnim prvakom Ganno, njegov končni zaostanek pa je znašal 17 sekund. Njegova povprečna hitrost je znašala 53,4 km/h.

15.17 - Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) se je najbolj približal Ganni pri drugem vmesnem času. Njegov zaostanek je znašal 30 sekund.

15.11 - Na progi je tudi Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ne bo krojil razpleta pri vrhu današnje etape.

15.08 - Remi Cavagna (QuickStep-AlphaVinyl) je na cilju zaostal za minuto in 52 sekund.

15.05 - Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) je pri prvem merjenju časa postavil drugi najboljši dosežek, kljub vsemu pa za moštvenim kolegom Filippom Ganno zaostaja velikih 14 sekund.

14.56 - Francoz Remi Cavagna (QuickStep-AlphaVinyl) pri drugem vmesnem času zaostaja 1,12. Natanko ena ura je še do štarta Primoža Rogliča (Jumbo-Visma).

14.50 - Remi Cavagna (QuickStep-AlphaVinyl) se ni najbolje znašel na poti, saj ima že pri prvem merjenju časa debelih 32 sekund zaostanka za Ganno.

14.40 - Na progi je Francoz Remi Cavagna (QuickStep-AlphaVinyl), ki je pred današnjim dnem spadal v ožji krog favoritov za etapno zmago.

14.30 - Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je novi vodilni. Drugega Luka Durbridgea je prehitel za kar 53 sekund. Njegova povprečna hitrost je bila 53,850 km/h.

14.17 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je najhitrejši tudi pri drugem merjenju časa. Njegova prednost je poskočila za 39 sekund. Italijanski kolesar je štiridesetkrat končal v top 10 v 50 kronometrih, ki jih je odpeljal.

14.10 - Na progi je osrednji favorit za današnjo zmago Filippo Ganna, ki je bil prepričljivo najhitrejši pri prvem merjenju časa. Do tistega trenutka prvega Luka Durbridgea je prehitel za 19 sekund. Kmalu bomo pozdravili najboljši rezultat na cilju.

14.00 - Na današnji vožnji na čas so iz najboljše deseterice kronometristov te sezone na štartu trije kolesarji. Primož Roglič (Jumbo-Visma), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in Wout van Aert (Jumbo-Visma).

# Kolesar Točke Prisotnost na dirki 1 KÜNG Stefan 1.008 - 2 ROGLIČ Primož 830 da 3 EVENEPOEL Remco 793 - 4 GANNA Filippo 746 da 5 VAN AERT Wout 740 da 6 ASGREEN Kasper 730 - 7 BISSEGGER Stefan 560 - 8 DUMOULIN Tom 550 - 9 POGAČAR Tadej 546 - 10 SOBRERO Matteo 468 -

13.45 - Kronometer se je začel ob 13.06, ko se je kot prvi na progo podal član Bora-hansgrohe Matthew Walls.

Dolžina kronometra je 31,9 km. Osrednji favorit je Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki se bo na progo podal ob 13.52. Olimpijski prvak Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je favorit celotne dirke, bo štartal ob 15.46. Vodilni v skupnem seštevku Wout van Aert (Jumbo-Visma) bo začel vrteti pedale ob 16.00.