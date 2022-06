Francoz David Gaudu je dobil dramatičen zaključek tretje, 169 kilometrov dolge prve gorske etape kolesarske dirke kriterij Dauphine. Kolesar ekipe Groupama-FDJ je na ciljni črti prehitel Belgijca Wouta van Aerta, ki je začel šprint prezgodaj, prav tako pa se je prehitro veselil zmage in dvignil roke.

📸 Un sprint très serré ! 📸 That was close! #Dauphiné | @TISSOT pic.twitter.com/zSEf0uMu9S

Na zaključnem, 6,2 kilometra dolgem vzponu sta povsem v ospredje prišla van Aertova moštvena kolega, najprej Jonas Vingegaard, nato pa še Primož Roglič. Naredila sta velika selekcijo, pri Rogliču je bilo videti, da ima moč tudi za napad in etapno zmago, toda ekipa je stavila na boljšega sprinterja in zaradi tega na koncu tudi ostala brez etapne zmage. Roglič je sicer v etapi prišel na cilj v času zmagovalca, zasedel pa je 12. mesto.

Roglič je v skupnem seštevku dirke po treh etapah na osmem mestu. Foto: Guliverimage Se je pa ekipa Jumbo-Visma lahko veselila vnovičnega prevzema skupnega vodstva, van Aert ima pred četrtkovim kronometrom pet sekund prednosti pred Gaudujem, Roglič pa na osmem mestu zaostaja 16 sekund. Vodilni po dveh etapah, Francoz Alexis Vuillermoz, je namreč zaostal na zaključnem, 6,2 kilometra dolgem vzponu druge kategorije, na Chastreix-Sancy.

Van Aert se je na prevzemu rumene majice od sramu kar skrival pred fotoaparati. Foto: Guliver Image "Sram me je. Ekipa je ves dan trdo delala, na koncu pa sem vse pokvaril. Prepozno sem videl, da je Gaudu na moje desni strani hiter. Mislil sem, da bom zmagal, a sem takoj dojel, da sem izgubil. Upam, da bom napako popravil jutri. Verjamem, da imam noge tudi za zmago v kronometru," je bil razočaran, a hkrati optimističen Van Aert, trenutno najbrž najbolj kompleten kolesar v karavani, saj je močan v šprintih, gorskih etapah in kronometru.

Kriterij po Dofineji, 3. etapa, Saint-Paulien−Chastreix-Sancy (169 km)

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. David Gaudu (Groupama-FDJ)

3. Victor Lafay (Cofidis)

4. Ruben Almeida (EF Education)

5. Kevin Geniets (Groupama-FDJ)

6. Nicholas Schultz (Team BIkeExcmnage)

7. Damiano Caruso (Bahrain Victourious)

8. Dylan Teuns (Bahrain Victourious)

...

12. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

Skupni seštevek po tretji etapi:



1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. David Gaudu (Groupama-FDJ) +6

3. Victor Lafay (Cofidis) +12

...

8. Primož Roglič (Jumbo-Visma) +16

Ciljni šprint! Van Aert je prehitro dvignil roke in na ciljni črti ga je prehitel David Gaudu. Je pa rumena majica spet v lasti kolesarja Jumbo-Visme. Odločal je torej ciljni šprint, v katerem Roglič ni bil najmočnejši. Osvojil je 12. mesto.

Zadnji kilometer je bolj položen. Jumbo-Visma gre očitno na novo zmago van Aerta.

1,2 km do cilja - Na čelu sta van Aert in Roglič.

1,5 km do cilja - Roglič je v ospredju. Rumena majica pa ima že 33 sekund zaostanka.

2,5 km do cilja - Nosilec rumene majice Vuillermoz ne more držati tempa na 7-odstotnem klancu.

3 km do cilja - Prvi napadi! Roglič se še ni pokazal. Gre za vzpon 2. kategorije.

4 km do cilja - Rolland je popustil. Glavnina je kot zadnjega ujela Wilslyja. Jumbo-Visma je v ospredju.

10 km do cilja - Glavnina na čelu z Jumbo-Vismo ima samo še 38 sekund zaostanka. Približujejo se ciljnemu vzponu.

🏁 10km

3️⃣🚴🏻‍♂️

⏱ Le peloton est revenu à 30'' des échappés.



⏱ The peloton is now only 30'' behind. #Dauphiné pic.twitter.com/6Q5sYCgkAE — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2022

21 km do cilja - Jumbo-Visma je navila ritem. Zaostanek za ubežniki so zmanjšali na minuto in 15 sekund.

32 km do cilja - Rolland je dobil še en gorski cilj in bo tako ohranil majico najboljšega hribolazca. Glavnina z Rogličem in vodilnim na dirki za Vuillermozom zaostaja dve minuti in 20 sekund.

⛰ Côte de Besse-en-Chandesse (cat. 4) ⛰



1️⃣ 🇫🇷@PierroooRolland, 1 pt



🔵⚪️ 🇫🇷 Pierre Rolland prend un point de plus au classement de la montagne.



🔵⚪️ 🇫🇷 Pierre Rolland take 1 more point for the KOM classification. #Dauphiné pic.twitter.com/DeuBSfj1M0 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2022

41 km do cilja - Popustil je še Champion. V vodilni skupini ubežnikov so tako samo še Wilsly, Rolland in Schönberger. Dve minuti in pol pred glavnino.

48 km do cilja - Jumbo-Visma se je pomaknila na čelu glavnine, da bo TotalEnergies, ki imajo nosilca majice vodilnega, pomagala ujeti ubežnike.

52 km do cilja - Ubežniki so že na dolgem, a položnem predzadnjem vzponu. Skupina razpada. Heidemann in Gougeard sta popustila. Spredaj ostajajo Wilsly, Champion, Schönberger in Rolland. Pred glavnino imajo še naprej okoli dve minuti in pol prednosti.

72 km do cilja - Leteči šprint je dobil Pierre Rolland. Šest ubežnikov ostaja dve minuti in pol pred glavnino. V drugi uri dirke so vozili s povprečno hitrostjo 42 km/h.

80 km do cilja - Kolesarji so na ravninskem srednjem delu etape. Ubežniki imajo dve minuti in 43 sekund prednosti. Leteči cilj za šprinterske točke sledi 72,2 km do cilja.



105 km do cilja - Po uvodni tretjini etape se je ubežna skupina podvojila, saj je trojica Rolland, Gougeard in Heidemann ujela trojico Schönberger, Wilsly in Champion; dobri dve minuti pa znaša zaostanek glavnine, v kateri je tudi Roglič.

125 km do cilja - Avstrijec Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) je prvi prečkal gorski cilj 3. kategorije (Cote de Saint-Vert, 3,5 km/6,5-odstotni naklon).

138 km do cilja - Prednost trojice, ki jo sestavljajo Danec Jonas Wilsly, Avstrijec Sebastian Schönberger in Francoz Thomas Champion, se je povečala. Glavnina, v kateri je tudi Primož Roglič, zaostaja tri minute in 40 sekund. Povprečna hitrost ubežne skupine v uvodni uri znaša 40,1 km/h.

⏱ Les hommes de tête ont parcouru 40,1 km durant la 1ère heure de course.



⏱ The breakaway riders have covered 40.1km during the 1st hour. #Dauphiné pic.twitter.com/OAWy0eW4y9 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2022

145 km do cilja - V ubežni skupini so le še trije kolesarji. Izraelec Omer Goldstein ni mogel več slediti ritmu. Prednost ubežne skupine pada, 145 km do konca etape znaša minuto in 40 sekund.

159 km do cilja - Ekspresno je prišlo do pobega, v katerem sodelujejo štirje kolesarji. Pobudnik je bil Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM), sledili so mu Omer Goldstein (Israel Premier Tech), Jonas Wilsly (Uno-X) in Thomas Champion (Cofidis). Ubežna skupina ima po desetih kilometrih že dve minuti in 30 sekund prednosti pred glavnino.

12.30 – Na kriteriju po Dofineji se je v Saint-Paulienu začela tretja etapa, na kateri bi lahko izstopal osrednji kandidat za končno zmago, Primož Roglič (Jumbo-Visma). Etapa, dolga 169 km, se bo končala s ciljem v klancu. V skupnem seštevku kriterija po Dofineji je v vodstvu Alexis Vuillermoz (TotalEnergies).

🚩 L’étape 3 du #Dauphiné est lancée !



🚩 Wheels are rolling, stage 3 is underway! pic.twitter.com/ybNuVjWsGa — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2022

Rogličeva ekipa Jumbo-Visma ima na delu slavljenca, saj izkušeni Nizozemec Steven Kruijswijk praznuje 35. rojstni dan.