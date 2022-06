Lov Jumbo Visme neuspešen, zmaga ubežniku, Roglič 34.

Kriterij po Dofineji, 2. etapa, Saint-Péray-Brives-Charensac, 170 km

1. Alexis Vuillermoz (Totalenergies)

2. Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team)

3. Olivier Le Gac (Groupama-FDJ)

4. Kevin Vermaerke (Team DSM)

5. Anthony Delapalce (Team Arkea Samsic) vsi isti čas

6. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) +5

34. Primož Roglič (Jumbo Visma) vsi isti čas



Cilj - Prva zmaga po marcu 2019 za Alexisa Vuillermoza. Oblekel bo tudi majico vodilnega na dirki. Ubežnikom je uspelo, a na koncu le 5 sekund pred glavnino. Prvi od slednjih (šesto) mesto pa nosilec majice vodilnega na dirki Van Aert.

1,5 km do cilja - Še 22 sekund prednosti za ubežnike. Vse bolj se zdi, da bo zmagal eden od njih.

4 km do cilja - Peterica ubežnikov ne popušča. 33 sekund pred glavnino. Na čelu le te je Jumbo Visma, tudi Roglič, a nimajo več takega tempa kot pred zadnjim vzponom.



7 km do cilja - Vuillermoz prvi na vrhu Côte de Rohac. 28 sekund pred glavnino.



9 km do cilja - Samo še 30 sekund prednosti za ubežnike. Tudi glavnina je že na zadnjem vzponu.



15 km do cilja - Le Gac, Skaarseth, Vuillermoz, Delaplace in Vermaerke imajo minuto in 20 sekund prednosti pred glavnino z Rogličem. Jumbo in INEOS sta dvignila tempo. 10 km pred ciljem sledi še krajši vzpon 4. kategorije.

40 km do cilja - Do cilja se teren večinoma spušča. Glavnina je še minuto in 42 sekund za ubežniki.



59 km do cilja - Na Col de Mézilhac je prvi prišel Alexis Vuillermoz. Skupaj s še štirimi ubežniki ima dobre tri minute prednosti pred glavnino. Na vzponu je popustil Dylan Groenewegen, ki je gorski cilj prišel štiri minute za ubežno skupino.



75 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na najtežji gorski cilj. Vzpon na Col de Mézilhac (II. kategorija) je dolg 11,6 kilometra in ima povprečno naklonino 4,1 odstotka. Prednost ubežnikov je spet nekoliko višja (4:25).

87 km do cilja - Nič novega. Ubežniki imajo še naprej naskok in znaša štiri minute. Pred kolesarji sta še dva kategorizirana gorska cilja, sicer pa je pred kolesarji še veliko razgibane trase.

105 km do cilja - Na vrhu gorskega cilja III. kategorije Côte de Saint-Agrève so imeli ubežniki nekaj manj prednosti. Ta znaša 3:55.

113,5 km - Ubežniki imajo pri vzponu na drugi gorski cilj Côte de Saint-Agrève 4:35 prednosti. Na čelu glavnin tempo narekuje kolesar Jumbo-Visme Chris Harper.

🏁127km

6️⃣🚴🏻‍♂️

Le groupe de tête est à Lamastre et s'approche de la côte de Désaignes, la 1ère difficulté du jour. ⛰



The breakaway is approaching the first climb of the day, the côte de Désaignes. ⛰#Dauphiné pic.twitter.com/0MpeyJXIht — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 6, 2022

139 km do cilja - V begu je šesterica kolesarjev - Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Anders Skaarseth (Uno-X), Anthony Delaplace (Arkea-Samsic), Xandres Vervloesem (Lotto Soudal), Kevin Vermaerke (Team DSM) in Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), ki imajo pred glavnino 3:35 prednosti. Na čelu glavnine je ekipa Jumbo-Visme.

🚩 Le départ de l’étape 2 est donné !



🚩 Stage 2 is underway!#Dauphiné pic.twitter.com/5C7m52h0zW — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 6, 2022

12.35 – Na Kriteriju po Dofineji je čas za drugo etapo, ki je nekako podobna prvi. Glavni favorit za zmago je včerajšnji junak Wout van Aert. Njegov moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Primož Roglič, ki je osrednji kandidat za končno zmago, bo moral prave noge pokazati že jutri, ko se bo etapa končala s ciljem v klanec.