Veselje pri Rogličevih!

Začetek 74. kolesarske dirke Kriterija po Dofineji je minil v znamenju sprinta glavnine, v katerem je največ moči in znanja pokazal Belgijec Wout Van Aert (Jumba Visma). Tako je uvodna etapa pripadla Rogličevemu moštvenemu kolegu, slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je na osemdnevni dirki po Franciji edini slovenski udeleženec, pa se je vrnil na tekmovališča po dveh mesecih, v katerih je odpravil poškodbo kolena.

Belgijec Wout Van Aert je prvo etapo prečkal kot najhitrejši. Foto: Guliverimage

Konfiguracija prve etape je napovedovala sprint glavnine. V njem paniso sodelovali vsi najboljši sprinterji, saj so že pred zadnjim dejanjem stik z glavnino izgubili Nizozemec Dylan Groenewegen, Nemec Phil Bauhaus in še nekateri. Posebno Groenewegnova ekipa BikeExchange je v zadnjem, ravninskem delu poskušala vse, da tekmece ujame, a ji ni uspelo, za kar ima največ zaslug ekipa Ineos Grenadiers, ki je ospredju diktirala ritem.

A Van Aerta in njegove ekipe ni zlomila, tako da je belgijski zvezdnik, ki je tako prevzel skupno vodstvo, upravičil vlogo favorita in vknjižil svojo 34. zmago v karieri in četrto v sezoni. V zadnjih dveh kilometrih je sicer z napadom poskušal specialist za vožnjo na čas Francoz Remy Cavagna, a je njegov poskus, po katerem si je privozil približno 100 metrov prednosti, nevtralizirala prav ekipa Jumbo Visme.

Primož Roglič Foto: Guliver Image "Spomladanski del sezone je bil naporen in dolg. Potreboval sem nekaj počitka, še kako pa so mi pomagale 12-dnevne skupinske priprave v Tignesu. Čutil sem, da sem tam, kjer želim biti, to sem danes dokazal. Ekipa je spet pokazala odlično delo, jaz sem samo postavil piko na i. Etape na tej dirki mi ustrezajo, verjamem, da se bo ponudila še kakšna možnost. Želim si tudi zeleno majico najboljšega po točkah, a to ni nuja," je dejal Van Ert, ki je tudi obljubil pomoč Rogliču in Jonasu Vingegaardu: "Verjamem v medsebojno pomoč, gradimo zaupanje za Tour."

Potek 1. etape Kriterija po Dofineji:



Konec: Zmagovalec uvodne etape, ki je potekala do Beauchastela in vsebovala štiri kategorizirane gorske cilje, je Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma). Rogličev moštveni kolega je bil najmočnejši v ciljnem sprintu, tik za njim sta se uvrstila Britanec Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) in Američan Sean Quinn (EF Education-EasyPost). Primož Roglič je z zaostankom 10 sekund osvojil 33. mesto.

25 km do cilja: Ineos je z ostrim tempom dohitel in prehitel Honoreja. Bega je konec.

30 km do cilja: Sprememba na čelu dirke. Bega je konec, iz glavnine, kjer tempo diktira Ineos, se je izstrelil Danec Mikkel Frølich Honore (Quick-Step Alpha Vinyl Team), ki stopnjuje tempo. Za zdaj si je ustvaril rahlo prednost pred zasledovalci (+0.11).

57 km do cilja: Bouet in Huys vztrajata na čelu dirke in imata pred zasledovalci dobri dve minuti prednosti, medtem ko je tretji ubežnik Rolland zaostal zaradi predrte zračnice, a se je s hitrim tempom vrnil v ubežno skupino.



100 km do cilja: Trojica Bouet, Huys in Rolland vztraja na čelu dirke in ima pred glavnino spet dve minuti prednosti. Počasi se vzpenjajo proti gorskemu cilje 3. kategorije Côte du Chambon de Bavas (4,7 km/5,2-odstotni naklon), s katerim se bodo še enkrat spoprijeli na 155. kilometru.

Po prvih dveh urah obračanja pedal je povprečna hitrost 39.3 km/h.

Kolesarji so prevozili prvih 60 km trase, v beg pa se je uspelo izstreliti trem kolesarjem(Arkea),(Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) in(B&B Hotels - KTM), ki so si razdelili prve točke na prvem gorskem cilju (Col de Leyrisse,2. kat). Pred glavnino imajo dobri dve minuti prednosti.