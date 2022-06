Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To bo za 32-letnega Primoža Rogliča prva dirka po skoraj dvomesečnem tekmovalnem premoru. Nazadnje je tekmovalni adrenalin okušal aprila na Dirki po Baskiji, kjer je osvojil osmo mesto, nato pa zaradi bolečin v mišici za kolenom izpustil ardenske klasike in se posvetil sanaciji poškodbe. Po višinskih pripravah v Sierra Nevadi, kjer so z ekipo pilili formo za Tour, se zdaj spet vrača v tekmovalno areno.

Na Dofineji, kjer je leta 2020 grdo padel in si poškodoval kolk, kar je močno vplivalo na njegov nastop na Touru tistega leta, bo ob odsotnosti kolesarske številke ena − Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), eden glavnih favoritov za zmago.

V ekipi Jumbo-Visme je tudi Danec Jonas Vingegaard. Foto: Guliverimage

V Francijo prihaja z močno postavo. Poleg Jonasa Vingegaarda in Wouta Van Aerta, ki sta si ob Zasavcu že zagotovila nastop na Touru, si bodo z dobrim nastopom na dirki vstopnice zanj skušali pridobiti še Tiesj Benoot, Steven Kruijswijk in Christophe Laporte, ki so za zdaj na razširjenem seznamu za najpomembnejšo kolesarsko dirko leta. Rohan Dennis se bo medtem dokazoval v Švici.

In če Jumbo-Visma na kriterij Dauphine prihaja s svojimi najmočnejšimi orožji, so jih pri Pogačarjevih Emiratih in Ineos Grenadiers razporedili tudi po preostalih dirkah, ki potekajo v junijskem terminu.

Tadej Pogačar bo svojo formo pred Tourom testiral na Dirki po Franciji. Foto: Vid Ponikvar

Pogačar se vrača na dirko Po Slovenijo, številni močni kolesarji v Švico

Kot smo že večkrat omenili, branilec zmage na Touru, Pogačar, sredi junija ponovno odhaja na dirko Po Sloveniji (od 15. do 19. junija), medtem ko bodo glavni členi Ineosa − Adam Yates, Dani Martinez in Geraint Thomas − pred Tourom nastopili na Dirki po Švici, kjer se bo ogreval tudi ruski kolesar Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), ki je letos že večkrat dokazal svojo vrednost v svetu poklicnega kolesarstva.

UAE bo na Dofineji stavil na Pogačarjeva gorska pomočnika Brandona McNultyja in Georga Bennetta, svoje pa bo skušal prispevati še perspektivni 19-letni Španec Juan Ayuso.

Pri Ineosu, kjer so v zadnjih 11 izvedbah dirke odnesli kar sedem zmag, bodo na 74. izvedbi kriterija Dauphine stavili na zmagovalca koronskega Gira Taa Geoghegan Harta, v ekipi pa sta še specialist za kronometer Filippo Ganna in zmagovalec letošnje izvedbe dirke Pariz−Roubaix Dylan van Baarle, ki si bosta prav tako poskušala zagotoviti mesto v osmerici za Tour.

Na startni listi so še Španca Enric Mas (Movistar) in Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Francoz David Gaudu (Groupama-FDJ) ter Avstralca Ben O’Connor (AG2R Citroën) in Jack Haig (Bahrain Victorious).

Udeležbo so potrdili tudi Chris Froome (Israel-Premier Tech), trikratni zmagovalec kriterija Dauphine, kjer se je leta 2019 na ogledu proge za kronometer hudo poškodoval in od takrat še ni našel poti nazaj na vrh, Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Ukrajinec Mark Padun (EF Education-EasyPost), Belgijec Dylan Teuns (Bahrain Victorius) in Čeh Jan Hirt (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), zmagovalec 16. etape letošnjega Gira.

Profil zadnje, osme etape kriterija Dauphine:

Kriterij Dauphine prinaša osem etap, od tega sta le zadnji dve izrazito gorski, 4. etapa je kronometrska (31,9 km), medtem ko so preostale etape razgibane.

Dirka se začenja v nedeljo, 5. junija, z etapo od La Voulte-sur-Rhone do Beauchastela (192 km).

Roglič bo edini Slovenc na dirki. Pogačar, Matej Mohorič in Luka Mezgec se pripravljajo na dirko po Sloveniji, Jan Tratnik bo nastopil na Dirki po Švici, Jan Polanc pa te dni nastopa na enodnevnih preizkušnjah v Italiji in Belgiji.

