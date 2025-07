Ali lahko SHIB v kratkem doseže vrednost 1 dolar?

Shiba Inu vzbuja pozornosti, saj notranje napovedi nakazujejo možnost, da bi njegova cena poskočila do meje 1 dolarja, kar bi pomenilo morebiten preboj. Hkrati se nov igralec s ceno 0,003 dolarja pripravlja na svoj debi, z ambicijo, da bi pretresel trg in izzval trenutne vodilne v sektorju meme kovancev. To bi lahko pomenilo začetek nove ere v svetu kriptovalut, temelječih na memih.

Foto: XYZVerse

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,003333 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Foto: XYZVerse

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX , kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Kovanec Shiba Inu: od mema do resnega kripto tekmeca

Shiba Inu (SHIB) se je začel kot zabaven kovanec, navdihnjen z Dogecoinom, vendar si zdaj utira svojo pot v svetu kriptovalut. Ustanovljen je bil avgusta 2020 s strani anonimnega ustvarjalca z imenom Ryoshi in deluje na verigi Ethereum. To mu omogoča dostop do obsežnega ekosistema decentraliziranih aplikacij, ki jih ponuja Ethereum.

Za razliko od Dogecoina lahko SHIB podpira projekte, kot je ShibaSwap, decentralizirana borza, kjer lahko uporabniki trgujejo in stavijo (stakeajo) žetone. Načrti za prihodnjo NFT platformo in sistem skupnostnega upravljanja kažejo na vedno večje ambicije projekta.

Eden ključnih trenutkov za SHIB je bil, ko je bila polovica njegove ogromne ponudbe (en kvadrilijon žetonov) poslana soustanovitelju Ethereuma Vitaliku Buterinu. Buterin je velik del podaril Indijskemu skladu za pomoč pri covidu v kriptovalutah, preostalih 40 % pa je "zažgal" – s tem je zmanjšal skupno količino žetonov v obtoku. Ta poteza je povečala prepoznavnost in redkost SHIB-a.

V današnjem trgu, kjer se ceni uporabna vrednost in inovativnost, SHIB-ova integracija z Ethereumom ponuja potencial za širšo uporabo. Čeprav je kripto trg nepredvidljiv, razvoj SHIB-a nakazuje, da bi lahko postal pomembnejši igralec v kripto prostoru.

Z začetkom bikovskega trenda v letu 2025 SHIB in drugi obetajo rast, vendar izstopa XYZVerse (XYZ), ki združuje športne navdušence in si prizadeva za izjemno rast na trgu meme kovancev. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.